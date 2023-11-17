12星座談戀愛最怕的人！風象+射手怕太黏的人、四星座怕失控的人

如果12星座談戀愛遇到這種人，有時候真的寧可單身。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』12星座談戀愛❤️‍🔥最怕遇到什麼人？！❌‼️，建議參考太陽星座、月亮星座和金星。

▎雙子座、天秤座、射手座、水瓶座

這組星座是非常需要獨立空間的星座，他們討厭被管、被控制，當他們進入一段愛情之後，會有一個觀察期，尤其是前三個月就好像一段試用期一樣，非常關鍵。但是當他們遇到自己的真命天子或真命天女，他們會自願犧牲掉自己一部分的自由，將主導權交給對方，但是如果他們不是自願的，你卻一直控制對方，這些星座一定會有很大的情緒反彈。

這組星座在談戀愛的時候絕對不會只有另一半，朋友對他們來說也很重要，他們會把自己的生活安排的多采多姿，所以如果能打入他們的朋友圈，會是對這段關係有一個很大的幫助。做事獨立、比他們忙的這種類型，會比較吸引他們， 他們會覺得這種人很有魅力，相反的，遇到整天都黏著他們的人，他們會有強烈的反感，甚至寧願不要這段關係。

▎牡羊座、獅子座、天蠍座、摩羯座

這組星座非常怕遇到控制不住的人，牡羊座跟獅子座的強勢是比較顯性的，而天蠍座和摩羯座的強勢是隱性的，但是大部分的他們都很喜歡幫另一半把事情都打理好。這組星座在感情裡都是需要有大量的主導權，通常會有點大男人、大女人主義，在工作上可能是領袖風範，但是在感情裡就會比較吃虧。

跟這組星座們相處是不能夠硬碰硬的，他們都有一點固執也會有雞婆，決定好的事情會比較難改變，但是這些固執都是因為他們擔心另一半，怕另一半在外面被欺負，所以很多事情他們都會插一手。這組星座平常看起來精明能幹，但是在遇到感情的時候，常常會戀愛腦、常常想很多，雖然會被無法掌控人吸引，但是平穩的愛情才是最適合這組星座的。

▎金牛座、巨蟹座、處女座、雙魚座

跟這組星座談戀愛是很浪漫的，對另一半或是未來都有一個美好的藍圖存在，而他們最怕遇到心機很重、善於算計的人。這幾個星座愛上一個人後，會願為對方付出，但是要他們自願付出，如果讓他們覺得你斤斤計較、想佔他們便宜，在他們心中會是大大扣分的。這組星座想要的感情其實很單純，爾虞我詐、充滿心機的戀愛，他們是談不下去的。

這組星座也很討厭情緒過激、常常失控的人，金牛座和處女座在面對事情會有自己的一套SOP，而巨蟹座和雙魚座則是需要有同理心，多一點被重視。當遇到事情的時候，這組星座通常能忍就忍，能配合就配合，甚至是犧牲小我來完整這段感情，也因此這組星座在感情裡有一點像是悶葫蘆，很多真實的想法是不會表達出來的，需要另一半細心對待。

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