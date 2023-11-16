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下班快衝！威力彩獎金飆8.7億「4星座4生肖」手氣旺 提升財氣方法曝光
威力彩頭獎至今已連續13期摃龜，台灣彩券公司預估，今天晚上(16日)開獎的頭獎累積金額預估上看8.7億元，星座專家小孟老師照往例指出有「4星座、4生肖」財運旺盛，若是命中有福報，中獎機率又大增，下班快手刀衝彩券行試試手氣！
第4名：雙子座
金星位於雙子的偏財宮，建議下注前在紅包袋上畫一顆愛心，再畫上代表女性的「♀」符號，攜帶去投注站就可受到加持。
第3名：巨蟹座
太陽入偏財宮在16日這天財運超強，「建議下注前請兄弟姐妹或者乾哥乾姐代為下注」，也可吃火龍果、番茄、辣椒等食物提升財氣。
第2名：魔羯座
由於火星和太陽進入人際宮，「11月16日大獎必須依賴朋友一起下注，建議你可以尋找同事朋友一起包牌！」天蠍座及處女座是會是這時期的2大貴人，可以請這2星座的好友幫忙。
Top1：天秤座
這段時期有突發偏財容易發生，加上太陽火星落在財帛宮，「能幫助你的投注站會是在最靠近你工作的位置」。
好運生肖
豬、虎、龍、羊這4生肖財運旺。
開運方位
財位位於正北方。
最佳下注時間
7點至9點、9點至11點、13點至15點。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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