殺破狼周運勢／天秤座桃花旺盛 1星座偏財運佳「中獎率高」

殺破狼2023年11月20日～11月26日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星相位良好，情感對象對你十分寵溺，兩人關係甜蜜。曖昧中的白羊座，與喜歡的人關係會有關鍵性的發展，兩人可能開始試著交往，或是同居，一起試著生活看看。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與天王星雙雙脫離不良相位的影響，會同時兼任好幾份差，或是接許多外快，存款增加，生活不虞匱乏。某些白羊座囤積了市面上缺貨的物資，覺得自己很富有。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，會嘗試自己創業，或是開發副業，可以自己決定工作的時間與性質，感覺自由很多。有穩定工作的白羊座，目前的業務範圍不需要與同事協調，會覺得比較輕鬆。

本週須注意的部分

遠行運方面，太陽與火星雙雙進入遠行宮位，受到在精神宮位的土星影響，在海外旅行或出差，會因為時差問題或認床而睡眠不足。同時在遠行宮位的水星受到海王星影響，在人生地不熟的地方容易迷路，或因交通因素受困在某個區域。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，相位良好。會承接內容輕鬆又光鮮亮麗的工作，受到許多人羨慕。某些金牛座會休一陣子長假，調整好身心靈，重新出發。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會嘗試一個人自助旅行，挑戰以有限的資金來遊覽嚮往的城市，十分有成就感。某些金牛座則是會長時間與國外客戶接觸，練就良好的語言能力與社交手腕。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽與火星齊聚財務宮位，受到土星影響。同時水星受到人際關係的海王星影響，消費後感到上當受騙，會想跟商家討回公道。某些金牛座與人發生財務糾紛，甚至需要尋求司法途徑解決。

健康運方面，火星、太陽進入疾厄宮位，與水星齊聚。注意血光之災，容易發生意外傷害。當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統的發炎，並要留意心血管方面的問題。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，相位良好，與戀愛對象相處甜蜜，有機會進一步發展。單身的雙子座，可能會突然煞到偶像明星，開始追星，生活中多了很多樂趣。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，搶購到限量款的名牌商品，轉手出售，可賺到不少差價。有投資習慣的雙子座，投資標的開始回穩，並能收到股息，可暫時放長線，在適當的時機再出脫。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星受到進入夥伴宮位的火星、太陽以及水星影響，同事或合作夥伴不斷在職場上扯你後腿，使你的業務與計畫受到各種阻礙與困難。

健康運方面，冥王星持續在疾厄宮位行進，泌尿系統的問題一直困擾著你，最近會積極想辦法治療。木星與天王星持續在精神宮位行進，睡眠狀況不良，或是有些事情一直無法跨域過障礙，當心罹患心理疾病。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星相位良好，家人對你特別體貼，會請你吃飯，或是在經濟上給予你支援。某些巨蟹座則是會購買新的家電或傢具，生活煥然一新。

感情運方面，太陽與火星離開戀愛宮位，在感情宮位的冥王星相位良好，與喜歡的人誤會冰釋，冷戰結束，雙方更為黏膩。單身的巨蟹座會遇到佔有慾較強的對象，這樣的個性的人會對你產生莫名的吸引力。

本週須注意的部分

工作運方面，火星、太陽進入工作宮位，受到海外宮位的土星影響，同在工作宮位的水星亦受到海外宮位的海王星影響。會頻繁需要使用外語和海外人士聯繫，或是需要經常接觸外國人，語言能力會感到有些吃力。

健康運方面，火星、太陽進入健康宮位，與水星齊聚，工作有過勞的傾向，注意血光之災，容易發生意外傷害。並要當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，會決定一個慵懶的旅遊行程，搭乘遊輪或住宿高級飯店，讓身心靈徹底休息放空。某些獅子座會為了工作需求出差，差旅待遇極佳，並有時間順便遊覽當地景點。

工作運方面，在志業宮位的木星、天王星雙雙脫離不良相位的影響，工作有突破性的進展，所進行的事項紛紛上軌道，許多事務已經篤定。某些獅子座在此時升職，成為重要的主管，掌握更多資源。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽、火星雙雙進入戀愛宮位，與水星齊聚，相位皆不良，與戀愛對象溝通不良，經常吵架，雙方關係緊張。某些獅子座的情慾需求無法被滿足，會尋求一夜情滿足肉體慾望。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與土星相位皆不良，花很多錢卻無法獲得令你滿意的服務，覺得很不值得。有投資習慣的獅子座，千萬別用賭博的心態進入投資市場，容易因此負債累累。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，金星在金錢宮位行進，會有餘裕的金錢從事較為奢侈的消費，像是去吃昂貴的餐廳，或是購買有品牌的配件等。某些處女座的薪資會微幅調整，對每個月的生活不無小補。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，會有很多機到海外旅行或出差，食宿都十分豪華。某些處女座則順利申請到海外打工渡假、留學或是外派的機會，在異國發展順利。

本週須注意的部分

感情運方面，海王星與土星齊聚感情宮位，與在家宅宮位的太陽、火星、水星相位不良，和交往對象去見雙方家人時，相處起來似乎有些隔閡，不是太愉快。已婚處女座的伴侶與家人之間有些不愉快，夾在雙方之間兩面難為。

家宅運方面，太陽、火星進入家宅宮位，與水星齊聚，相位皆不良，家庭有些不愉快的爭執，溝通不良，氣氛不佳。這段時間需注意住宅爐火、用電的安全，門戶當心被宵小入侵。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，被情感對象寵溺著，每天都過得很愉悅。單身的天秤座，桃花旺盛，有許多人向你表示好感，使你心情感覺飄飄然，會想談戀愛了。

金錢運方面，在財務宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，會繼承一筆資產，或是獲得賠償性的資金。有投資習慣的天秤座，目前投資標的前景看好，指數上升，可選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星與土星，相位皆不良，職場中有些不利於你的閒言閒語，可能造成聲譽受損，必須出來捍衛自己並抑制流言的擴散。某些天秤座與同事、上司溝通不良，成為辦公室的邊緣人。

交通運方面，太陽與火星進入交通宮位，與水星齊聚，相位皆不良，搭乘大眾運輸工具時，常遇到誤點、突發事件，造成嚴重的遲到。駕駛車輛、外出時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高。這段時間需特別當心交通安全。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會享受一個人當背包客的自由，或是選擇挑戰較困難的旅行方式，藉由意志力到達某些很少人能抵達的區域，有一種征服世界的快感。

學習運、考試運方面，在學習、考試宮位的冥王星相位良好，可突破跨界學習的障礙，在學力測驗上獲得滿意的成績。參加國考的天蠍座，可通過認證，進入公務單位服務。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚戀愛宮位，相位皆不良，單身的天蠍座，最近會特別渴望脫離單身，有人陪伴，但總是所託非人，看待感情的看法較為不切實際。感情穩定的天蠍座，有懷孕的跡象，但胎兒健康不佳，令你擔憂。

金錢運方面，太陽與火星進入金錢宮位，與水星齊聚，相位皆不良，預期之外的支出較多，花在追星、寵物、娛樂方面的開銷太大，使得生活費用捉襟見肘，經濟狀況拮据。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，社交應酬的邀約較多，並收到許多朋友餽贈的禮物，在人際關係上覺得十分愉快。某些射手座則會在一些場合中結識新朋友，其中不乏你有興趣的對象。

工作運方面，在工作宮位的木星與天王星雙雙脫離不良相位的影響，在工作領域上受到器重，獲得許多令人羨慕的資源。某些射手座會進入大型的企業工作，可獲得許多過去沒享受過的福利。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、火星進入命宮，與水星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎。血壓較高，須留意心血管方面的疾病。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與海王星受到太陽、火星與水星的影響，由於工作繁忙，居住空間一團亂，卻無力整頓。某些射手座的家人需要你照顧，每天都感到很疲累。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，工作能力受到肯定，會承接非常光鮮亮麗的任務或職務，令許多人羨慕。某些摩羯座會暫時休息一段時間，讓自己沈澱下來，才能迎接新的挑戰。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星與天王星雙雙脫離不良相位的影響，單身的摩羯座會有條件不錯的追求者出現在身邊，桃花旺盛。感情穩定的摩羯座，有懷孕的跡象，孩子會在兩人的期待中降臨。

本週須注意的部分

學習運方面，土星與海王星齊聚學習宮位，受到精神宮位的太陽、火星與水星影響。還是學生的摩羯座，期末考成績不理想，堆積了許多作業、功課、報告無法產出，可能會被當掉，心理壓力特別大。

健康運方面，太陽、火星進入精神宮位，與水星齊聚，相位皆不良，睡眠品質不佳，常常無法睡飽。很多事件讓你十分焦慮，心情緊繃。當心罹患心理疾病，覺得憂鬱時，請尋求醫生或諮商師的幫助。

水瓶座：

整體運勢

遠行運佳，金星在遠行宮位行進，目前正在享受海外的旅行，住宿與餐食都十分高級，可以慵懶地在異國街道旁的店家裏，好好放空。某些水瓶座這一陣子常與海外人士交流，會覺得文化的差異很有趣。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與天王星雙雙脫離不良相位的影響，正計劃購屋的水瓶座，會尋覓到滿意的物件，並很迅速地完成購買程序，遷居入住。某些水瓶座則是搬到環境極佳的區域生活，或是討厭的鄰居搬走了，生活品質改善許多。

本週須注意的部分

人際關係方面，太陽、火星進入人際關係宮位，與水星齊聚，相位皆不良，當心被信任的朋友欺騙，借出去的金錢討不回來。某些水瓶座則是因為消費時發生糾紛，與店家或客人在網路上對罵。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星相位皆不良，目前經濟狀況已經十分緊繃，還捲入詐騙或個資外洩事件，某些帳戶被凍結，無法使用，即使有很多錢，也是看得到卻用不到。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，金星在財務宮位行進，偏財運佳，記得對統一發票，中獎率很高。有投資習慣的雙魚座，不論短線進出，或是長期投資，都會有小額獲利，不要過於貪心，請見好就收。

旅遊運佳，在旅遊宮位的木星與天王星雙雙脫離不良相位，會因為一些因素，很快地決定一個旅遊行程，食宿會十分高級。某些雙魚座則是買了新的交通工具，經常到各地兜風。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、火星進入志業宮位，與水星齊聚，受到土星與海王星影響，工作量暴增，生活與身體健康都出現問題，很想休息一段時間，遠離塵囂，好好沈澱一下身心靈。

健康運方面，金星在疾厄宮位持續行進，當心著涼感冒，或是受到病毒感染，造成喉嚨發炎，嚴重失聲。土星與海王星齊聚命宮，許多事情都使你感到不太順遂，日復一日看不到希望，越來越憂鬱，容易引發心理疾病。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。