荷包空空預警！3生肖11月迎破財危機 專家籲財旺者也勿放縱

「立冬」過後，代表著冬天的開始，天氣將逐漸轉冷。塔羅牌老師艾菲爾在FB發文提醒民眾，立冬後應注意保暖和調節飲食，以適應季節變化。他分享，不同生肖在立冬後將迎來不同的財運轉變，有些生肖時來運轉，將出現財運上升的機會，有些生肖則要留意財務風險，其中，艾菲爾點出虎、羊、狗三個生肖恐有破財風險，下面一起來看看吧！

生肖鼠

財運平穩無大波動，適合穩健投資或儲蓄。建議避免不必要的開支，尤其注意不要被朋友牽著走，要有主見。

生肖牛

財運回升，可能有意外之財或機會。應注意他人陷阱或詐騙，小心辨別真假，勿因貪小便宜而吃了大虧。

生肖虎

財運較低迷，恐遇到困難或挫折。應保持信心和耐心，不要輕易放棄或冒險，學會調整心態，自會找到出路。

生肖兔

財運旺盛，可能有好運或是意外收穫。應控制自身慾望，勿過度消費及浪費，要學會感恩和分享。

生肖龍

財運平淡，無太多變化，適合保守投資或理財。注意自身情緒，勿因財務問題而影響自己心情或人際關係。

生肖蛇

財運出現波動，可能有起伏或變故。把握時機，勿錯失良機或拖延決策，並學會靈活應變，找到最佳方案。

生肖馬

財運狀況好，會有突破或成就。注意自身態度，勿因財務成功而驕矜自滿，要學習謙虛和謹慎，勿招惹是非。

生肖羊

財運較差，恐有損失或失敗。保持堅強和勇敢，勿因財務困境氣餒或絕望，學會節儉努力找到新希望。

生肖猴

財運較旺，可能會有幸運或贏利。注意自身行為，勿因為財務寬裕而放縱。學會理性和節制，避免引起反感。

生肖雞

財運穩定，無太多風險、壓力，適合長期投資或規劃。注意規劃、計畫，勿因財務安全而懈怠，要學會創新和改變，找到新動力。

生肖狗

財運不穩，恐有波折或危機。注意自身判斷，勿因財務不順而慌張或衝動，學會冷靜分析，找到最佳良策。

生肖豬

財運較好，會有一些收入或成長。注意支出，勿因財務充裕而奢侈、浪費，要學會節省和投資並找到更好的回報。

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