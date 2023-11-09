「拚命戀愛一身傷」星座？處女雙魚寵壞情人、三星座熊熊愛火燒傷自己

有些星座在感情裡拚命付出，卻遍體麟傷？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』常常在感情裡拼命付出💕卻忘了愛自己的星座？！建議參考太陽、月亮、金星。太陽是人的天生特質，月亮代表隱藏的情緒，金星是一個人喜歡人與喜歡被別人對待的方式。。

▎牡羊座、射手座愛火燃燒 需要很多愛

這兩星座的愛像熊熊烈火，有時候會燒傷別人。他們對愛的需求很大，只要愛上，就會無止境對對方好，對他們來說「我喜歡你，是我的事」，「我喜歡你，就要把最好的都給你」。

他們是非常缺愛的人，他們拚命付出，內心其實希望對方用同樣方式寵他們。他們追求人很用力，尤其還沒有追到手時，會做很多事想感動對方。

他們戀愛的時候就像小朋友，想要的愛也很濃烈。牡羊、射手愛一個人如果太用力，又沒有得到回應，就會失衡。會覺得我對你這麼好，你為什麼沒有同樣對我？會很容易為此爭執。

牡羊、射手一碰到感情很容易鬼遮眼，老為不值得的人付出很多，他們其實很享受「我愛你、為你做很多」的感覺。不虐的愛情讓牡羊、射手沒感覺，對方不理不睬反而激起鬥志。但其實有時候感情平淡一點，不要那麼轟轟烈烈，其實可以走更長久。

▎處女座收拾殘局 寵人無底線

處女座的愛情很盲目，他們不會輕易戀愛，一旦愛上就會希望感情開花結果，他們想談有未來的愛情。

處女座在職場上精明幹練，但一旦愛上，之前各種條件都拋諸腦後。處女座對不重要、不熟的人，地雷眉角很多，但是一旦碰上喜歡的人，處女座的付出是沒有底線且很認命的。

處女座天生就是「收拾殘局大王」，他們有點強勢，會一直碎念，但卻又默默一直幫收拾殘局。他們嘴上會埋怨，但內心又覺得自己必須負責任，他們平常鋼鐵紀律、吹毛求疵，但面對愛人就會認命去做，然後寵壞另一半。

處女座內心柔軟，對外人規矩很多，看似很難相處，但是對另一半或是很親的人，付出會容易昏頭，會做出很多違背原則的事情。處女座的規則、底線，為了另一半都會無限往後退。處女座平常看起來很強悍，很容易讓人忽略處女座也很需要呵護。

▎雙魚座 總想著「我再努力一點」

雙魚是為愛而生的星座，情感對他們非常重要，雙魚甚至可以跟自己談戀愛，一個人就把愛情想像走過場。雙魚很容易幫另一半加分，也很會幫另一半找藉口。雙魚如果遇到好人，戀愛會很甜蜜，但是如果遇到沒良心的，這些付出會被視為理所當然。

雙魚常常太用力付出，只因為想要對方多一點點愛，他們戀愛時常勉強自己「我再努力一點就好了」，但這樣往往會讓自己在感情裡受更多傷。

雙魚要多愛自己一點，對象也要慎選，否則會讓自己筋疲力竭。有些雙魚在受了很多次傷後，不相信愛情。黑化的雙魚會不願付出真心，變成遊戲人間高手。雙魚太在意、太想體諒別人想法，但是其實更需要照顧自己的感受，要知道付出只應該給珍惜你的人。

▎天蠍座轟轟烈烈 窒息的愛

天蠍座的愛也是熊熊烈火，有時不只燒傷別人也燒傷自已，天蠍座在還沒愛上的人時候，會耍小心機，也很享受被人家崇拜的感覺。但是如果遇到愛情，天蠍沉淪的速度很快，感情就是他們的罩門。

天蠍喜歡在感情裡有主導權、控制權，他們在感情裡很沒有安全感，不太相信人，任何小細節都想掌控。天蠍很怕失去對方，會把對方寵到殘廢。只要願意讓天蠍控制，他會把你照顧得很好，他們的寵愛、付出都沒有節制。

天蠍會用自己的方式寵對方，讓另一半壓力很大，天蠍的愛很窒息。天蠍座要多愛自己一點，太設身處地為對方著想，而忽略自己感受，愛得太用力，會讓雙方喘不過氣。

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