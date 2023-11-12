殺破狼週運勢／射手職場現升遷機會 水瓶破財淪月光族

殺破狼2023年11月13日～11月19日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會重新開啟新的理財計劃，有投資習慣的白羊座會購入新標的。新月期間，可許下與財務、債務、理財……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，水星在遠行宮位行進，相位良好，會在很短的時間內決定一個遠行計畫，有效率地前往嚮往的景點打卡，並買好許多送親朋好友的伴手禮，旅程順利愉快。

感情運方面，金星在感情宮位行進，與喜歡的人相處甜蜜，關係更進一步，曖昧中的白羊座，會被對方告白，雙方進入交往關係中。單身的白羊座則可能在一些場合邂逅有好感的對象。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與新月呈現合相，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，本週容易吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性要留意婦科問題。並要當心心血管方面的疾病。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，會被喜歡的對象告白，兩人正式交往，單身的金牛座會邂逅有好感的對象。新月期間，可許下與情感關係相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，金星在工作宮位行進，目前會承接較為輕鬆，或是光鮮亮麗的案件，令許多人羨慕。某些金牛座則是有一段假期可好好休息，這段時間需要好好調養身心靈。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚在人際關係宮位，當心受到小人讒言蠱惑、被詐騙，或是遭到陷害，遭造成財損，甚至危害到名譽。某些金牛座則不知為何被人排擠，心情感到低落。

健康運方面，金星在健康宮位行進，水星在疾厄宮位行進，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸道不適，嚴重咳嗽，喉嚨發炎。木星與天王星在命宮行進，代謝系統較差，內分泌失調，有發福的傾向，多運動，有益健康。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會開始執行一個新的案件和新的職務，十分忙碌，但也很充實。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的水星與在戀愛宮位的金星有良好連結，與喜歡的人有許多交流的機會，關係更近一步。單身的雙子座，最近追劇迷上偶像，心情飄飄然，感到愉悅。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星，相位良好，刷卡會因為紅利點數，換購到限量款的商品，心情頗開心。有投資習慣的雙子座，在投資上會收到少許的股息，荷包不無小補。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與新月合相在健康宮位，工作有過勞的傾向，每天都十分疲倦，這段時間注意血光之災，容易發生意外傷害。本週容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，注意食安問題。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女、娛樂宮位，對某個人產生好感，有心動的感覺，或是被偶像明星煞到，開始追星。某些巨蟹座會收養新寵物。新月期間，可許下與戀愛、感情、追星、寵物相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，水星進入工作宮位，工作效率提升，許多事務的進展順利許多。水星與家宅宮位的金星有良好連結，某些巨蟹座會因為一些因素暫時在家辦公，會覺得比較自由。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到太陽與火星影響，在他人的情感關係上千萬不要多做置喙，免得公親變事主。某些巨蟹座與有伴侶的對象往來頻繁，會被對方的伴侶視為小三。

遠行運方面，土星與海王星齊聚在遠行宮位，土星逐漸受到火星與太陽影響，在海外生活、工作、留學、打工渡假的巨蟹座容易患思鄉病，想要回家一陣子。到海外旅行、出差的巨蟹座，在外地水土不服，或是遭到不愉快的對待。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會在此時購置新的傢俱或家電，生活煥然一新。親人的身體健康與心情也有好轉。新月期間，可許下與家庭、住宅相關的願望，會獲得新月能量的庇佑。

感情運方面，水星在戀愛宮位行進，與喜歡的人有很多交流機會，關係可望更進一步。已有穩定伴侶的獅子座，和情感對象會一起到附近的城鎮旅行，雙方的情感更為甜蜜。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，相位良好，會開始計劃短期的休假，到嚮往已久的景點朝聖、打卡。某些獅子座則是需要出差，差旅待遇極佳，住進五星級飯店，受到高規格的招待。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到家宅宮位的火星、太陽影響，工作與家庭兩頭燒，許多事情很繁瑣，使你感到焦頭爛額。某些獅子座會需要離家暫時派駐在外地。

處女座：

整體運勢

學習、考試運方面，新月發生在學習、考試宮位，會開始學習新的科目，或是特殊的知識與技能，想考國考的處女座，則會下決心去進修、補習。新月期間，可許下與學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，手頭有餘裕的金錢，會買些昂貴的禮物，或是吃些高級的餐廳犒賞自己。某些處女座則是薪資獲得微調，每個月收益增加一些，不無小補。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，不明瞭為什麼自己的心，感受不到愛情的綺麗，總是在孤單裡。有穩定伴侶的處女座，最近常常吵架，覺得與對方快走不下去了。

交通運方面，新月發生在交通宮位，與火星合相，當心發生交通事件，造成嚴重車損，必須要換新車了。出行時當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，出門遊玩可能受困在某個區域，動彈不得。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會有新的收益來源出現，或是薪資會獲得些微的調整。新月期間，可許下與收入、物質、金錢……等相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在命宮行進，桃花旺盛，有許多人對你表示好感，甚至有人當街搭訕。已經有情感對象的天秤座，目前雙方情感關係愉悅，會是很甜蜜的一段時光。

旅遊運方面，水星在旅遊宮位行進，到外地旅行，會十分有效率地到嚮往的景點打卡，很有成就感。某些天秤座會因為工作所需，到外地出差，可迅速順利完成任務，甚至還有時間遊覽當地。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、海王星齊聚工作宮位，逐漸受到金錢宮位的火星、太陽影響，目前的勞動程度與薪資成長不成比例，對於工作感到倦勤，卻也不知該轉換到什麼樣的行業比較適合。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，會開展許多新的事務或任務，有許多前置作業較為繁瑣，但未來成就可期。新月期間，對自己想做的事情許下願望，事情都會往好的方向發展。

金錢運方面，在金錢宮位的水星與金星有良好的連結，管理支出有成果，會發現可存下不少錢。某些天蠍座跟老闆或上司斡旋加薪相關事宜，十分順利，薪資獲得調整。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到命宮的火星、太陽影響，交往的對象常常踩到你地雷，容易跟對方吵架。土星與海王星齊聚戀愛宮位，在情感關係中地位卑微，即便有委屈，也沒人可傾訴。

健康運方面，新月與火星合相在命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，本週當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。有心血管疾病的天蠍座需注意控制情緒，容易引發高血壓的問題。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，突然會對某個人產生莫名的好感，進而暗戀對方。新月期間，可許下靈魂伴侶、新戀情、曖昧關係相關的願望，會獲得新月能量的祝福。

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，會參與很多活動，在活動中會十分活躍。同時可能會收到許多朋友的餽贈，都是你喜歡的禮物，覺得開心。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星與太陽影響，工作常有突發狀況，經常飽受驚嚇，會對職場環境感到厭倦，而提出調離單位或是辭職的要求。某些射手座則是有升職的機會，但自己並不想接這個職務。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，住宅環境混亂，鄰居或是社區經常發生糾紛，使你回到家都覺得很不安全。某些射手座的親人長時間臥病在床，讓你感到擔心。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會在此時加入一個團體，或是交到新朋友，在社交圈中獲得貴人幫助。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好能量的幫助。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，會承接重要的職務或任務，成為職場上受人矚目的焦點。某些摩羯座會在自己的專業領域中獲得表揚，或得到指標性的獎勵，實力被認同。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星，受到人際關係宮位的火星、太陽影響，戀情被週遭的人看衰，甚至因此動氣跟人吵架。某些摩羯座，會為了寵物或浪浪的問題，與鄰居發生爭執。

學習運方面，土星與海王星齊聚學習宮位，學習某個科目遇到瓶頸，考試成績不佳，可能被當掉。某些摩羯座會對指導者感到不適應，或是遭到同學排擠，成為邊緣人，會想轉學，離開不友善的學習環境。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個重要的案件或職務，成為工作領域中重要的核心人物。新月期間，可許下與工作、事業、成就……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運佳，金星在遠行宮位行進，與在人際關係宮位的水星有良好連結，出門遠行時會邂逅溫馨的人、事、物，在異地玩得十分愉快。某些水瓶座則是交到許多來自異國的朋友，彼此交流，感覺到有趣的文化差異。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到在志業宮位的新月能量影響，由於工作異動，必須離家或搬到外地工作，與親人分開生活。某些水瓶座居住的環境太吵雜，鄰居生活習慣差，使你很想搬家。

金錢運方面，土星與海王星齊聚在金錢宮位，這段時間會覺得生活費用拮据，許多生活花費都漲價了，成為月光族。某些水瓶座經常使用的生活用品在市面上缺貨，感到很不方便。

雙魚座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會找到優秀的指導著，學到自己想進修的科目。新月期間，可許下學業、論文……等相關的願望，受到新月的能量加持，學業可因此獲得進步。

工作運方面，水星在工作宮位行進，工作十分有效率，短時間內就能完成堆積如山的工作量，某些雙魚座在這段時間不斷與人洽談新的合約，相談甚歡，會簽訂好幾個案子。

金錢運方面，在財務宮位的金星，相位良好，購物時會以物超所值的價錢買到好東西。有投資習慣的雙魚座，目前標的物上揚，可選在適當的時間出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的天王星受到太陽與火星影響，外出當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，車輛故障頻頻，即便搭乘大眾運輸工具通勤，也容易因為碰撞而受傷。這段時間需特別注意交通安全。

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