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威力彩明上看5.4億元！「4星座帶財」天蠍吃火龍果再下注

聯合新聞網／ 文/清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩連槓11期，明（9）日威力彩頭獎獎金上看5.4億元。記者吳淑君攝影／報系資料照
威力彩連槓11期，明（9）日威力彩頭獎獎金上看5.4億元。記者吳淑君攝影／報系資料照

今天立冬威力彩連槓11期，明（9）日威力彩頭獎獎金上看5.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書點名4星座、4生肖財運，中獎機率超高。老師表示，希望大家命中有福報，搭配老師所說就能中獎。

Top4【天蠍座】

太陽火星仍舊駐守天蠍座的本命宮位，顯示天蠍座財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注站下注，說不定會有好事發生。

Top3【天秤座】

金星加速進入天秤座的本命宮，顯示天秤座在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，下注前可以吃荷包蛋或者吃個白色水煮蛋，因為金星是蛋白色，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

Top2【巨蠍座】

太陽攏照巨蟹座的偏財投資宮位，顯示巨蟹座財運備受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽壟罩偏財宮，也象徵金黃色，小孟老師建議多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。

Top1【處女座】

受到冥王星加速移入處女座的偏財宮影響，並照耀處女的財寶庫。小孟老師建議在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。

幸運時辰

11月09日當天最適合去投注站的好運時辰為「早上09：00-11：00；傍晚15：00-17：00」。

幸運方位

開運財神方位落在東方，建議可以尋找住家或辦公室東方的投注站下注。

幸運生肖

「兔、虎、蛇、龍」則為當日好運生肖。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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