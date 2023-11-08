威力彩明上看5.4億元！「4星座帶財」天蠍吃火龍果再下注
今天立冬，威力彩連槓11期，明（9）日威力彩頭獎獎金上看5.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書點名4星座、4生肖有財運，中獎機率超高。老師表示，希望大家命中有福報，搭配老師所說就能中獎。
Top4【天蠍座】
太陽火星仍舊駐守天蠍座的本命宮位，顯示天蠍座財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注站下注，說不定會有好事發生。
Top3【天秤座】
金星加速進入天秤座的本命宮，顯示天秤座在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，下注前可以吃荷包蛋或者吃個白色水煮蛋，因為金星是蛋白色，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。
Top2【巨蠍座】
太陽攏照巨蟹座的偏財投資宮位，顯示巨蟹座財運備受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽壟罩偏財宮，也象徵金黃色，小孟老師建議多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。
Top1【處女座】
受到冥王星加速移入處女座的偏財宮影響，並照耀處女的財寶庫。小孟老師建議在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。
幸運時辰
11月09日當天最適合去投注站的好運時辰為「早上09：00-11：00；傍晚15：00-17：00」。
幸運方位
開運財神方位落在東方，建議可以尋找住家或辦公室東方的投注站下注。
幸運生肖
「兔、虎、蛇、龍」則為當日好運生肖。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言