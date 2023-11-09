11月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息？

進入11月啦，好像不知不覺間，2023年就來到了尾聲。希望大家都能在今年剩下來的日子裡，勇敢地去追尋自己想要的生活。現在就跟著科技紫微網來看看，本月都會有哪些事情發生？塔羅又會為你帶來哪些指引呢？願大家都能內心富足，珍惜此刻。

【占卜小提示】

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的11月運勢如何？」

3、等待內心平靜後，憑直覺選取一張牌。

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占卜結果：

牌組1：星幣ACE、星幣7、聖杯8逆位

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塔羅指引：「努力耕耘，必有收穫」。



兩張星幣牌的出現，描繪了一朵小苗從破土而出到收穫果實的過程，它們意味著，本月即將有一些看得見、摸得著的事情落在你們的生活中。例如，之前遲遲沒有行動的計畫，在本月你會開始著手去做，不但效率很高，進度也比預想的更快。



你們之中有些人會被動的接受一些變化。但不用擔心，這些變化只是需要一點時間去適應。別因為短期內看不到收益而放棄，試著去爭取你真正想要的東西，這過程其實沒有你想的那麼難。另外，本月要有自我投資的心態，別太心疼花出去的錢，有捨才有得，現在投入的花費，總有一天會看到回報。



11月會發生的事：

1、有升職加薪的機會。

2、與另一半到了談婚論嫁的時機。

3、打算另尋平臺發展，正在等待時機。

4、收到一筆款項。

5、預定的出行計畫有延遲的可能。

牌組2：寶劍4、星幣騎士逆位、世界

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塔羅指引：「停下腳步，調整視野」。



稍顯低迷的一個月。抽到這張牌的朋友們，你們本月似乎有點打不起精神，不太願意跟外界互動，比較喜歡獨處。本月的好消息是，會有機會主動找上門；壞消息是，如果你一直抱持這種消極態度，好運可能會稍縱即逝。



其實本月很適合靜心反省。如果你能用這段時間收斂心性，轉換心態，這將會是很有意義的一段時間。或許你對生活現狀不滿，但你所擁有的可能是別人夢寐以求的。如果你正陷入精神上的內耗，覺得生活漫無目標、毫無意義，那麼「世界」這張牌就是在告訴你，沉靜下來，找到真正想做的事情，到時，你的眼前將會是一片光明。



11月會發生的事：

1、單身者沒有興趣尋找愛情，專心享受單身生活。

2、戀愛中的人與另一半冷戰後言歸於好。

3、對工作的熱情下降，但也能靜下心來思考問題。

4、無心插柳柳成蔭，本以為是損失，沒想到有意料之外的收入。

5、吃一次虧，學一次乖。

牌組3：星幣5、寶劍10逆位、星幣8逆位

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塔羅指引：「依賴他人，不如相信自己」。



這是有點手忙腳亂的一個月。計畫趕不上變化，雖然你喜歡按部就班，但總是有些意外事情發生，打亂你的節奏。你努力想要把事情做好，卻總有外力阻擋你前進的步伐。這也許是某個案子提前或延後；也許是你在某些事件中認識到自身能力的不足，讓你有挫折感。



本月在與人合作時，尤其要注意適度分配工作量，不要輕易攬下超過自身體力與能力的事情，也不要輕信他人的允諾，否則後面的爛攤子很難收拾。想要安穩度過這個月，就不要抱有僥倖心理，事事都要預先想好備案才行。



11月會發生的事：

1、有財務上的困擾。

2、遇到事情，會有人跟你同舟共濟。

3、在職場被人穿小鞋，有人故意陷害你。

4、經常需要加班。

5、投資略顯貪心，會因不懂收手而虧損。

牌組4：女祭司逆位、審判、寶劍7

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塔羅指引：「遵循內心，拒絕後悔」。



運勢忽高忽低、不太穩定的一個月。你會有翻湧的情緒，並且需要在一些事情上做出選擇。11月暗藏的機會其實不少，但你必須保持理智，抵抗誘惑，才能選對正確的道路。提醒自己，儘量別做出可能後悔的事情。如果你為了自身利益，做出違心的決定，最後就是傷人傷己。



最近，不論你與誰交往，記得與對方保持平等，互相扶持與支援，這能幫助你打開新局面。而另一項對你有長遠好處的事情，就是腳踏實地，修身養性，別急於追求一時的表現，更不可只看到表面的利益，否則將會陷入短視近利的盲區。



11月會發生的事：

1、因為不夠理智，受到他人欺騙。

2、戀愛中的人需當心第三者侵入。

3、借給朋友的錢，可能會收不回。

4、職場人際關係出現小摩擦，受人誤解，有苦難言。

5、對心理學、哲學、神秘學等領域感興趣。

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