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立冬明報到！ 命理師曝「5生肖」運氣超好 蛇有無形磁場加持、第一名賺錢變容易

聯合新聞網／ 國際天星風水命理專家邱彥龍
圖／canva
圖／canva

週三(11/8)立冬到，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間行車安全要特別注意，建議當天上午10點45分到51分之間，可以去廟裡拜拜或讓太陽照天靈蓋1至6分鐘，可逢凶化吉消災解厄。另邱彥龍老師分析，有5個生肖在立冬這兩週運氣會特別好，包括，屬龍者:正財運特強、屬虎者:討喜、賺錢容易，屬者:財運官運旺，屬雞者:績效變好、屬者:財運亨通，忙得特別開心。

邱彥龍老師分析，在立冬期間(11/8-11/23)運勢最強的5生肖分別是：

Top5 ： 龍

屬龍的朋友，這段期間正財運勢強，加上神佛保佑，能靠直覺或祈福來逢凶化吉，但小心立冬期間家中比較容易遇到災難，可能會因為受傷、意外或家人健康出問題而影響到心情。另外就是投資方面要小心謹慎。

Top4 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段期間容易忙得團團轉，但是卻很開心，有無形磁場幫忙加持財運，只是要記得對陌生人或朋友多點微笑，時時抱持喜悅之心，會讓你在事業或團體中擁有特別好的財運並帶來成功。

Top3 ： 雞

屬雞的朋友，這段期間人氣相當旺，對錢與情感的敏感度特別高，建議善用你那鬼靈精怪、迷人又聰明的特質，好好跟人溝通，不論是營銷或推銷，憑著口才，會為你帶來相當不錯的財富與績效，只是這段期間容易遇到情緒起伏比較大的瘋狂之人，需小心謹慎。

Top2 ： 豬

屬豬的朋友，這段期間能把工作掌握得很好，擁有大財運的機會，但在群體中容易與人發生衝突，投資、偏財的部分也比較容易有紛擾，建議調整脾氣，用智慧來處理，你將會意外發現，這樣可以達到事半功倍的效果，並得到上司或團體的喜愛，進一步帶來財運跟官運。

Top1 ： 虎

屬虎的朋友，這段期間，前期會花比較多的金錢在交通、行銷跟交際應酬上面，但11月13日之後因散發出強烈的個人魅力，顯露出討喜的特質，將會有好的機會跟財富收穫，你會發現似乎賺錢變得特別容易，請把握好這個時機，但借貸關係容易出狀況，需要謹慎評估！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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