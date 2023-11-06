唐綺陽星座運勢週報：雙子職場有貴人運 天蠍感情別陷自憐
【唐綺陽星座運勢週報11/6-11/12】
星象影響：金星進天秤、日金有相位、金冥三分相、水星進射手、日火與天王星對分
金星進天秤，看見合作夥伴的優點，體會合作關係的美好。日金有相位，自我價值提升，感覺被受照料呵護。金冥三分相，有助事件的開展，適合優化職場或是整理環境的斷捨離。水星進射手，揮別深沉的生死議題，放眼於宏觀的未來遠景，訂定長遠規劃。日火與天王星對分，當心經濟動盪傳出意外的財經消息，理財方式宜保守。
12星座個別運勢：
金牛：職場要應付情感勒索，感情好惡全表現在臉上
巨蟹：事情不如預期需調整心態，與對象調適未來展望
處女：工作忙碌百廢待舉，對另一半須忍耐少說少錯
水瓶：事業上需務實談論金錢，情感表現稍嫌無心無趣
牡羊：工作適合從事幕後工作，感情步調緩慢想低調點
獅子：事與願違需多問家人意見，愛情上積極談論婚嫁
天秤：與合作對象互相拉扯，對另一半態度要放柔軟些
天蠍：合作上搖擺不定，感情避免比較而陷入自憐狀態
雙子：職場上有貴人運，感情上尋求真知灼見者的建議
射手：展開新計畫充滿效率，遇到心動對象採取行動
魔羯：積極表達意見有助事情發展，與對象須誠實溝通
雙魚：工作上受到善意的管教，桃花運佳要慎選對象
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