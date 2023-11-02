「很難留住錢」七種漏財面相？朝天鼻、嘴開開...這樣可化解

人人想發財、怕破財，命理師湯鎮瑋分享影片「從面相看破財漏財的七大徵兆」，快檢視一下自己面相有沒有破財問題，老師也提供改善之道，無論面相如何，都要做好理財規劃，當然也要多行善布施，財運就會更旺盛。

●容易破財七項特徵

一ˋ鼻子看財運

鼻子在面相學是財帛宮，朝天鼻容易破財，如果從正面就能看出鼻孔的人，代表先天和存錢無緣。這種人可能個性較大方，一生中建議最好少跟人合夥投資，個性也天真。鼻孔外漏，鼻頭又微微上翹是「天真鼻」，代表看到喜歡的東西，就很難控制欲望。常常因為喜歡而不考慮實用性就買了。

二、鼻頭看近期破財

在命相學來說，鼻頭是「賺錢」的能力，「鼻翼」是存錢的能力。鼻頭長痘痘，代表最近有破財危機，明明想存錢，可能會掉東西或是意外花錢破財。如果先天鼻翼有紅血絲，代表先天就對錢財沒有安全感，可能要負擔家裡經濟開銷，或財務壓力大，所以難存錢。

三、鼻子癢癢

如果最近鼻子或鼻孔常常很癢，或鼻孔莫名有鼻毛飛長出來，代表近日花錢慾望變強。看到喜歡的東西就控制不住想買，錢就飛走了。

四、嘴巴開開的

嘴巴是慾望的來源，在面相學中也是財庫象徵，也是聚寶盆。如果平常沒事嘴巴常常自然開開的，代表口大無收，很容易被別人牽著鼻子走，很容易被推銷、被拉去投資，也代表沒有智慧，錢就跑走了。

五、嘴角下垂

嘴角下垂的人個性較悲觀，做事情的時候常常懷疑自己，「我真的會有這樣好運氣嗎？」、「我真能得到好機會嗎？」。因為財神爺喜歡樂觀、正向的人，嘴角下垂的人錢財特別容易流失，如果天生就是嘴角下垂的，建議要多微笑，把錢財納進來。

六、雙頰凹陷

雙頰凹陷，在面相學中代表「盜賊相」，代表這個人容易遺失物品、容易發生被搶奪的問題，也因此雙頰凹陷的人，特別容易有財務上的損失。

七、眉毛印堂周圍

眉毛和印堂周圍長痘痘，代表最近有煩心的事情，會有壓力型的消費，控制不住慾望就存不住錢。

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