殺破狼週運勢／金牛與另一半撕破臉 處女有小確幸「有更多金錢進帳」

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，可以獨立決策重要的事務，不需要被制約，效率會比較迅速。冥王星與海王星有良好連結，靈感強烈，會突然想出好點子，在工作領域中出奇制勝。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入感情宮位，受到海王星影響，另一半有事情隱瞞，其實你已經發覺了，卻還是選擇自我欺騙。某些白羊座渴望一個了解你靈魂的人，但交往對象卻有些不解風情。

金錢運方面，太陽與火星合相在財務宮位，受到天王星影響，必須支付一筆賠償性的金錢或罰款，感覺受到無妄之災。有投資習慣的習慣的白羊座，越是想在短線中快速獲利，損失反而不斷擴大，最好能設下停損點。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，受到土星影響，原本興高采烈要出遠門遊玩，卻遇上某些突發事件，行程延期或取消，十分掃興。某些白羊座遠行在外，因交通問題受困在某些區域，動彈不得。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，不妨遠行到異地享受不同的文化洗禮，腦袋可以清晰看透很多事情。某些金牛座則是會挑戰獨自一人到人生地不熟的地方當背包客，有一種說不出的成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與太陽合相在感情宮位，受到命宮的天王星影響，與戀愛對象因為一個小事件撕破臉，突然決定分手。某些金牛座被喜歡的人封鎖，自己也不知道做錯了什麼。

工作運方面，金星進入工作宮位，受到海王星影響，會因為接不到訂單或案件，無事可做，閒到焦慮。某些金牛座要當心被職場的上司或同事欺騙，承接看似光鮮亮麗，實際上吃力不討好的案件。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，金星亦進入健康宮位，當心著涼感冒，或是病毒感染，呼吸系統發炎，喉嚨失聲如刀割。木星與天王星齊聚命宮，代謝功能變差，內分泌失調，有發福的傾向。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會購買到限量版的名牌商品，轉手可賺取不少差價。有投資習慣的雙子座，投資標的緩步成長，無形資產增加，或是可定期獲得股息。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與太陽合相在工作宮位，受到天王星影響，職場目前十分混亂，有許多單位被合併或裁撤，對於目前的環境感到不滿，會想辭掉工作，轉換跑道。某些雙子座則可能被資遣，使你很錯愕。

感情運方面，水星進入感情宮位，受到土星影響，與喜歡的對象溝通不良，對方總是以命令式的口吻要求你服從，對於這樣的相處方式會感到厭倦。某些雙子座陷入職場戀愛，卻好像成為對方免費的打雜工具人。

健康運方面，火星與太陽合相在健康宮位，受到在精神宮位的天王星影響，當心血光之災，容易發生意外傷害，工作有過勞的傾向，注意突發性的心血管疾病，此時容易感到焦慮，甚至引發心悸、自律神經失調的問題。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，可獲得一段閒暇的時間宅在家，好好打掃房子，或是添購新的傢俱與家電。某些巨蟹座難得與家人有團聚的機會，或是看到生病的親人身體好轉，感到放心。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入工作宮位，受到在海外、專業宮位的土星影響，會需要用外語與外國人溝通，但語言能力不足，溝通不良。某些巨蟹座的專業能力受到外行人質疑，感到很不愉快。

感情運方面，火星與太陽合相在戀愛宮位，受到在人際關係宮位的天王星影響，三角關係被攤在陽光下檢視，正處在不愉快的爭執中。某些巨蟹座劈腿被抓包，會同時被兩個對象分手。

學業運方面，土星與海王星齊聚學業宮位，海王星受到金星影響，作業、報告、論文產出困難，考試分數不理想，可能被當，拿不到學分，許多專業科目需要重修。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會計劃華麗的旅遊行程。住宿、交通票券都很高級，到嚮往的景點打卡。某些獅子座則是會因為工作所需出差，差旅待遇極佳，食宿都令你很滿意。

工作運方面，金星進入面試、考試宮位，面試新工作很快就能獲得錄取通知，進入較有規模的組織工作，參加國考的獅子座可通過成績門檻，到公務部門工作，但金星本週受到海王星影響，當心進入掛羊頭賣狗肉的單位扛屎缺。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽、火星合相在家宅宮位，居家環境不安寧，有些糾紛被攤在陽光下檢視。與家人或鄰居發生不愉快的問題，一直難以解決。這段時間需注意電器、爐火的使用，並留意門戶安全。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，海王星受到金星影響，因著廣告與銷售人員的促銷，購買了昂貴的東西，消費後很後悔，卻不能退款，花錢之前請多加考慮。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，薪資有些微調整，收入增加，生活終於感覺有一絲小確幸。某些處女座會多兼一份差，每個月有更多進帳，可因此存下許多資金。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星進入家宅宮位，受到土星影響。與親人溝通不良，長時間冷戰。某些處女座居住的地方，有些問題需要維修，但需要和鄰居協調，對方卻相應不理，造成你的困擾。

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，海王星受到金星影響，與情感對象為了金錢的混亂，或是有曖昧關係問題難以維持下去，雙方可能分居，或是正在協議分手或離婚。

交通運方面，太陽與火星齊聚交通宮位，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高。交通工具老舊，故障頻頻，需要換新。這段時間需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，會有許多人對你表示好感，甚至直球告白。但由於金星本週受到海王星影響，爛桃花也特別多，有些已經有穩定伴侶的人會想跟你搞曖昧。

本週須注意的部分

交通運方面，水星進入交通宮位，受到海王星影響，上班上學通勤時，因為一些突發事件而遲到。出門到人生地不熟的地方容易迷路，甚至受困在外地，無法回家。這段時間也需特別注意交通安全。

工作運方面，土星與海王星持續齊聚在工作宮位，海王星受到命宮的金星影響，處理一些事務過於便宜行事，被上司抓到許多問題，不但要加班重新修正，還留下不好的記錄，得不償失。

金錢運方面，火星與太陽呈現合相，受到財務宮位的天王星影響，會增加許多預期外的支出，可能需要分期付款攤還。有投資習慣的天秤座，辛苦存下的資金因為投資不當，理財商品虧損，血本無歸。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會獨自一人當背包客，挑戰難度較高的旅行方式，到少數人才知道的秘境打卡，不但心靈層面獲得了療癒，成就感也滿載。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入金錢宮位，受到在戀愛、娛樂、子女宮位的土星影響，不知不覺在戀愛對象、遊戲課金、追星、寵物、小孩這些事情上花不少錢，嚴重超支，需要節制。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到命宮的太陽與火星影響，情緒較為浮躁，容易因為一些小事就與情感對象吵架，喜歡的人會因此態度大轉變，甚至直接封鎖你，或是提出分手。

健康運方面，太陽與火星齊聚命宮，生活忙碌，有過勞的傾向，每天都十分疲倦。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。同時也要小心罹患急性疾病，尤其須注意心血管方面的問題。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，因為一些舉動被許多人注意，收到各種支持。然而金星本週受到海王星影響，需當心有些人接近你的動機不單純，可能設下陷阱詐騙。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到在心靈宮位的太陽、火星影響，目前的工作領域充滿奇怪的潛規則，隱私也被公開，使你萌生辭意。某些射手座則是剛轉換到新的工作單位，還在適應新環境。

健康運方面，水星進入命宮，受到家宅宮位的土星影響，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，容易傳染給家中的小孩和免疫力較差的老人，全家都容易因此生病。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，海王星受到在人際關係宮位的金星影響，家人會被一些詐騙訊息所惑，須提高警覺。某些射手座居住的地方太久沒整理與打掃，很需要有空閒的時間好好清理生活環境。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個看似光鮮亮麗的任務或案件，引起職場人們矚目，然而金星本週受到海王星影響，當心被某些客戶或合作人員矇騙，合約一定要仔細簽訂。

本週須注意的部分

人際關係方面，太陽與火星合相在人際關係宮位，與某些朋友有些不愉快，糾紛已經蔓延到整個社群之中，有些摩羯座會選擇退出群組，或是暫時封鎖一些人，不想捲入無意義的口水戰。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到太陽與火星影響，喜歡的對象被橫刀奪愛，對方已做出選擇，甚至把你封鎖了。某些摩羯座曖昧在兩個對象之間，引發情感糾紛，兩邊皆落空。

學習運方面，土星與海王星齊聚在學習宮位，土星受到水星影響，學習新的技術或知識遇到瓶頸，很多問題難以跨越，可能選擇半途而廢。某些摩羯座則是與指導者溝通不良，因為處得不愉快，選擇放棄。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會安排一趟慵懶的海外旅遊行程，住宿與交通票券都十分高級，可以充分放鬆一陣子。然而本週金星受到在金錢宮位的海王星影響，在外旅行會瘋狂購物，回程時行李可能會超重。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與火星合相在志業宮位，受到在家宅宮位的天王星影響，在工作領域會是焦點人物，許多事務都得事必躬親，每天都十分忙碌，甚至回到家都還要處理公事。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，受到在金錢宮位的土星影響，外出消費可能遇到不愉快的服務，花錢受氣。某些水瓶座會與人發生金錢方面的糾紛，最好不要跟團購，或是幫人代購東西。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，相位皆不良，生活費用捉襟見肘，會設法從事副業賺外快，但很容易食緊挵破碗，越是想賺快錢，越容易賠掉原來的資金。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，購物時善用信用卡的優惠，或是品牌特別活動，可買到物超所值的好東西。有投資習慣的雙魚座，標的物開始有起色，可選在適當的時機，獲利了結。然而金星受到海王星影響，本週當心遺失貴重物品。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入志業宮位，受到命宮的土星影響，工作量增加，原本身體狀況不佳，會更感到勞累。某些雙魚座很努力的工作，卻被上司或客戶雞蛋裡挑骨頭，心情很苦悶。

學業運方面，太陽、火星合相在學業宮位，受到考試宮位的天王星影響，報告、作業、論文堆積如山，考試成績不太理想，恐有被當的危險。某些雙魚座惹惱指導教授，會被轉到其他老師門下。

感情運方面，在命宮的海王星受到慾望關係的金星影響，與太多人的關係曖昧，讓許多人覺得你很花心。某些雙魚座不太清楚自己的性向，會被一些事件打開新的視野，使你開始深刻思考自身的感情觀。

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