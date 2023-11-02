2024年這樣旺財庫！北方放水、南方放盆栽「皮夾破損快扔掉」

2024年是重要的招財旺庫年，命理老師湯鎮瑋分享影片，如何用六步驟招財，讓自己「九運」連旺20年。老師說，2024年從國曆2/4立春之後就正式進入龍年，以天干地支來看是甲辰年，代表一甲子循環，且2024正式進入「九運」，一走就是20年。因此，2024是開運元年，也是造財庫重要的一年。

2024年旺財庫、開運有六步驟：

一、多行善布施：

2024甲辰年，是六十甲子的重新循環，龍年又是最大財庫。人要有財富，要有財庫，要有具足福報。日常生活中可以多提醒自己，多發願，要種下善的的種子然後執行它。2024年要多種善因，多行善布施。

龍年五行屬土，財庫五行屬水，龍年就是最大財富財庫年。2024財位在哪裡？家裡進門45度角就是「明財位」，這處要保持乾淨明亮，如果明財位不幸有蜘蛛、有灰塵、有樑有柱、或是窗戶有破洞，請在那邊打一盞燈，讓燈光聚集能量。

2024年進入九運，未來20年最大的財位在正北方，要記得把北方顧好，如果有缺角要快補起來，如果有缺角可以放鏡子，或是九宮八卦鏡補缺角。北方建議放和水有關的東西，酒、礦泉水、飲料都可以，切記北方要有水的元素。如果北方是廚房或廁所，請讓它保持乾淨。若正北方是廚房，會有水火相沖問題，爐灶上可以放龍龜。

另一個財位是南方，2024開始大利南北，南方可以種植綠色盆栽植物，可以放五行屬木的元素，可以旺財庫。

三、地氣要穩定

2024進入開運元年，居家環境地氣要穩固，家裡照不到陽光、或是房子有一些事故發生過，都代表地氣不穩，陰氣比較重，要多多淨化，可以用除障香、檀香、五寶草淨化家宅，讓磁場穩固。

居家如果地板有點傾斜，也會影響家運。建議2024年修繕整理地板不平整的狀況，漏水問題也要解決，能帶來好運。

四、四個角落放龍銀幣

想要提升地氣，可以在居家四個角落或東南西北四正方位放龍銀幣。龍銀幣建議要先開光，或去財神廟過香火。在居家東南西北四正方角落各放九枚龍銀幣，如果沒有龍銀幣，可以各放九枚一般硬幣，10元或50元都可以，總共36枚硬幣代表36天罡，可以補足家宅磁場，財富根基更穩固。

五、多累積資產型負債

假設常常存不住錢，可以多買定存或保險，2024年可以多規劃長期的投資資產型負債，如果經濟能力許可，買賣房子也是好選擇，找間適合自己的房子，打造一個新的開始。

六、換新錢包

錢包就是一個人的行動財庫，如果錢包有破損壞掉，建議快更換破損更新財庫。

老師也分享，想要打造行動財庫，皮包無論長夾短夾都可以，但比較忌諱的是皮夾有破損、脫皮，甚至內裡破掉還在用，或塞很多發票雜物都是NG的。皮夾也不要放在褲子後方的口袋，一屁股坐著皮夾，這樣就是不尊重財庫。

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