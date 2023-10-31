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萬聖節「別做三件事」會引鬼上身！3星座偏財運降臨快買彩券

聯合新聞網／ 文/清水孟國際塔羅小孟老師
圖為萬聖節示意圖。圖片來源/ingimage
圖為萬聖節示意圖。圖片來源/ingimage

今(31)日是萬聖節，也是「西洋鬼節」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，萬聖節的三項禁忌，另外還有3個星座偏財運強，不妨買彩券試試手氣。

萬聖節3禁忌:

1.扮鬼可以，但不要扮鬼又燒香或唸經，以免引鬼上身。

2.不宜拿往生者照片來玩。

3.不宜在擺放鬼怪物品前點蠟燭避免引鬼上門。

3星座萬聖節偏財旺

第三名：天秤座

萬聖節偏財旺旺盛，天秤座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是萬聖節前後的那幾天，偏財運特別旺，大小獎幾乎可以全拿了。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了，要試手氣的天秤們可別錯過了。

第二名：巨蟹座

萬聖節巨蟹座貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。

第一名：處女座

處女座萬聖節偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能賺得飽荷包。也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番，萬聖節前後這幾天會是運勢最旺的時刻，務必好好的把握。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

萬聖節 偏財運 小孟塔羅

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