牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭！四象星座「精神年齡」分析

每個人的精神年齡和個性相關，和實際年齡相比，有可能更為老成持重，也有可能比較年輕活潑。日本網站「占TV」近來就以四象星座，分析每種星座的精神年齡或是如何。

火象星座（牡羊、獅子、射手）：精神年齡比實際年齡低

火象星座容易受到本能影響，情緒忽冷忽熱，這種單純的性格，精神年齡自然算是比較年輕。

牡羊座：12星座裡最不服輸，會在很多別人不在意的地方硬要分高下。 獅子座：不懂場面話，容易輕信他人的讚美之詞。 射手座：做事不怕失敗，反之也容易衝動行事。

地象星座（金牛、處女、魔羯）：精神年齡與實際年齡相同

地象星座的人做事穩重，乍看精神年齡算高，但其實也有著愛面子，討厭失敗的一面。

金牛座：雖然忍耐力強，但是被他人佔便宜後，就會一直記著。 處女座：總是在意小地方，結果給自己累積了許多壓力。 魔羯座：擅於擬定長遠計畫進行，但也因為過於集中失去其他餘裕。

風象星座（雙子、天秤、水瓶）：精神年齡比實際年齡還成熟

理解能力強，但又不過於執著，懂得該放就放的風象星座，精神年齡也自然比較高。

雙子座：雖然被說喜新厭舊，但也有著不過於堅持的優點。 天秤座：不會原諒自己的幼稚，因此時時刻刻保持著成熟風範。 水瓶座：因為不會把自己和他人比較，所以也能過得更悠然自得。

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）：精神年齡不明確

水象星座理解能力好，但又容易受到情緒影響，與其說高低，不如說精神年齡處在未知狀態。