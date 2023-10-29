殺破狼週運勢／金牛陷入桃色陷阱 2星座「手頭寬裕」可犒賞自己

殺破狼2023年10月30日～11月5日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，許多事務塵埃落定，可暫時休息一陣子。不過金星受到海王星所影響，某些白羊座承接了一件看似光鮮亮麗的任務或案件，在工作領域出盡風頭，可能是騙局，不要被華麗的場面所蒙蔽。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到金星影響，容易被好看的外在以及甜言蜜語所迷惑，原以為對方是你的靈魂伴侶，當這個人開口借錢時就露出了真面目，此時要特別當心愛情詐騙。

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，同時受到在財務宮位的火星與水星影響，預期外的開銷增加，生活費用捉襟見肘。有投資習慣的白羊座，投資出現嚴重虧損，此時必須認賠出脫，不然財務漏洞會更為嚴重。

健康運方面，太陽、火星、水星齊聚疾厄宮位，受到月蝕能量影響，注意血光之災，發生意外傷害的機率也較高。當心病毒感染，引發嚴重的呼吸系統疾病，造成發燒、心悸……等嚴重症狀。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星齊聚命宮，危機就是轉機，好好的將失敗的經驗累積，會成為重新出發的養分。不過木星與受到太陽、火星、水星影響，不要跟人合夥，容易有糾紛。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，受到感情宮位的水星與火星、太陽影響，和情感對象有嚴重的爭執，甚至吵到要離婚或分手。此時對待越是重要的人，情緒管理要越好。

健康運方面，月蝕發生在命宮，可能會發現自己罹患較為麻煩的疾病，嚴重的話，甚至需要動手術治療。同時當心人身安全，切勿涉足危險的地方或事件，以免威脅到生命。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到金星影響，容易被朋友所欺騙，陷入桃色陷阱中，被勒索金錢。某些金牛座則是介入他人情感關係中，成為小三，或是引發情感糾紛。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，陸續換新傢俱或家電，居住生活煥然一新。某些雙子座的家人對你特別大方，會請你吃飯，或是在經濟上給予一些援助，暫時讓你無後顧之憂。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星脫離不良相位的影響，欠下的債務，會經由協商，或司法判決，慢慢清償。有投資習慣的雙子座，理財可重新佈局，不要操之過急，懂得放長線，才能獲利。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、水星、火星齊聚工作宮位，同時受到月蝕能量影響。對工作嚴重倦勤，而在此時提出辭呈。某些雙子座每天忙到過勞，已經生病，需要多休幾天病假，才能康復。

健康運方面，太陽、水星、火星齊聚健康宮位，受到月蝕能量影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，同時留意人身安全。情緒感到焦慮，睡眠狀態不佳，常做噩夢。當心病毒感染，引發呼吸系統發炎。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，旅遊時可能會有浪漫的邂逅，或是遇到名人，然而金星受到在海外宮位的海王星影響，在人生地不熟的地方容易迷路，會花較多時間才能到達目的地。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在面試宮位行進，面試新工作很快就能收到錄取通知，然而金星受到海王星影響，此時要當心進入掛羊頭買狗肉的詐騙公司。工作穩定的巨蟹座也要當心遇到不誠實的客戶。

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，會離開某個團體與群組，與一些人斷絕往來。某些巨蟹座的朋友突然失聯，不知道是自己得罪他人，或是對方發生了什麼事情，萌生許多疑慮。

感情運方面，太陽、水星、火星齊聚戀愛宮位，受到月蝕能量影響，戀情因為第三者介入，決定封鎖對方，不想陷入複雜的關係中。某些巨蟹座的曖昧對象被人橫刀奪愛，心在淌血。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，最近手頭較為寬裕，會想吃昂貴的餐廳犒賞自己。然而金星受到海王星影響，消費時會感覺被盛名所欺騙。有投資習慣的獅子座，容易被假訊息蒙蔽，還不如把錢留下來享受比較實際。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，職務會有重大調整，會調離目前的單位，或是轉換跑道，跳槽到待遇較佳的企業工作。某些獅子座目前職場環境不穩定，甚至無預警被裁員。

感情運方面，在慾望宮位的海王星受到金星影響，肉體關係飢渴，會嘗試選擇約炮滿足需求，當心遇到爛桃花，被勒索大量的金錢。某些獅子座在交友軟體以為找到靈魂伴侶，但對方只是想約炮，並沒有想發展關係。

家宅運方面，太陽、水星、火星齊聚家宅宮位，家庭氣氛較不佳，和親人說話經常擦槍走火，踩到彼此的地雷。居住環境不安寧，容易與鄰居發生糾紛。這段時間需特別注意家中電器、爐火的使用，門戶安全要留意。

處女座：

整體運勢

旅遊運方面，太陽、火星、水星齊聚旅遊宮位，會挑戰難度較高的旅行方式，或是獨自一人嘗試自助行，完成這趟旅程後。就不想再為難自己的體力了，外出能吃好睡飽才是王道。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的金星影響，情感對象有事情隱瞞，等你發現真相後，感到被欺騙，卻又無法抵擋對方甜言蜜語的攻勢，陷入分手或是繼續維持現狀的矛盾中。

工作運方面，太陽、火星、水星齊聚面試宮位，受到月蝕能量影響，面試時常會因學歷因素，受到挑剔。工作穩定的處女座，與人洽談合約，雙方條件談不攏，鬧得不太愉快。

考試運方面，在考試宮位的太陽、火星、水星，受到月蝕能量影響，考試成績不太理想，有被當掉的危機。參加國家考試的處女座，跨領域的專業科目無法克服，而名落孫山。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星脫離不良相位的影響，討厭的鄰居終於搬家，或是附近工程已施作完成，生活環境變得寧靜。某些天秤座的家人解決了麻煩的事件，慢慢從恐懼中走出陰影。

本週須注意的部分

感情運方面，金星在心靈宮位行進，受到海王星影響。以為找到了靈魂伴侶，結果發現對方是個聲名狼藉的騙子。最近須當心陷入戀愛詐騙，特別是交友軟體，很多人只想發展一夜情。

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，受到在金錢宮位的太陽、水星、火星影響，容易遺失貴重物品，或是個資被盜用，造成嚴重財損。有投資習慣的天秤座，投資標的指數一直下探，必須要設下停損點了。

健康運方面，月蝕發生在疾厄宮位，身體狀況不佳，感染各種傳染疾病的機率較大，痊癒後某些器官功能喪失，或留下難以根治的後遺症。這段時間也須特別注意人身安全。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會一個人獨自到嚮往的地方遊覽，享受孤獨和寧靜。或是挑戰較為困難的旅行方式，征服大自然，成為你特殊的經驗。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，同時在戀愛宮位的海王星受到人際關係宮位的金星影響，情感關係疑似有第三者介入，或是有些多事的人勸分不勸合，使得兩人關係面臨破局。

健康運方面，太陽，水星、火星齊聚命宮，受到月蝕能量影響，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎。同時注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。並要當心工作過勞引發心血管方面的疾病。

工作運方面，太陽，水星、火星齊聚命宮，承接受人矚目的案件或任務，雖然工作效率已經非常迅速，卻始終有做不完的雜務，經常需要加班，感覺身體過勞，快生病了。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會有臨時性的兼職收益進帳，或是因為工作的轉換，收到一筆補償性費用，暫時不缺錢。某些射手座則是搶到限量版的名牌商品，有增值空間。

本週須注意的部分

工作運方面，工作宮位受到月蝕能量影響，職場環境不穩定，會調動到其他的單位。或是在此時轉換跑道，跳槽到別的公司工作。某些射手座要當心所屬部門縮編，而被裁員。

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，當心突發性的職業傷害，可能會因為需要復健很長的時間。當心人身安全，切勿涉足危險的地方或事件。可能會發現自己罹患麻煩的疾病，嚴重的話可能要住院或動手術治療。

感情運方面，太陽、水星、火星齊聚心靈宮位，受到月蝕能量影響，秘密戀情被發現，兩人的關係面臨結束的危機。某些射手座暗戀的對象發現你的心意，反而被對方封鎖，感到受傷。

摩羯座：

整體運勢

遠行運佳，金星持續在遠行宮位行進，會選擇較為豪華的旅行方式，到海外品嚐當地昂貴的餐廳，或體驗高級的飯店住宿。然而金星受到海王星影響，某些消費你會覺得貴得沒道理。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，受到在人際關係宮位的太陽、火星、水星影響，左右逢源的戀情曝光，被兩方分手，落得兩頭落空的下場。某些摩羯座則要當心有人蓄意介入目前的戀情，破壞現在的關係。

人際關係方面，太陽、水星、火星齊聚人際關係宮位，受到月蝕的能量影響，已經無法忍受某些人不法的所作所為，會將事件攤開在檯面上，並毫不留情的指責，和這些鼠輩徹底切割。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到金星影響，到人生地不熟的地方容易迷路，甚至受困在人煙罕見的區域。某些摩羯座上班上學通勤容易睡過頭，或遇到大塞車，嚴重遲到。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，投資理財獲利了結，賺到一些零用錢，手頭較為餘裕。然而金星也受到在金錢宮位的海王星影響，此時也會亂買一些小廢物，浪費掉不少金錢。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，受到在志業宮位的太陽、水星、火星影響，會為了工作需求搬家或離家。某些水瓶座的親人發生讓你擔憂的事情，或是關係緊繃，爭執不斷。

健康運方面，金星在疾厄宮位行進，當心病毒感染，引起喉嚨發炎，造成嚴重失聲。金星受到海王星影響，甚至會出現睡眠障礙，記憶力衰退的後遺症。到公共場合時最好戴著口罩保護自己。

工作運方面，太陽、水星、火星齊聚，受到月蝕能量影響，會跳槽到較為辛苦的產業工作，或是會被外派、常駐在異地，許多事務都由自己打理，目前會是十分忙碌的時期。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，在你週遭為非作歹的小人，一個個正受到律法機關的調查，或是被關押，終於看到因果報應，業力引爆。

本週須注意的部分

感情運方面，金星在感情宮位行進，受到海王星影響，還在曖昧狀態中的雙魚座，會發現對方有穩定的伴侶了，卻無法放棄喜歡他的心情。有伴侶的雙魚座，對方突然過度體貼，可能是做了對不起你的事。

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便搭乘大眾運輸工具通勤，也可能遇到突發事故，需特別注意交通安全。

學業運方面，太陽、火星、水星齊聚學業宮位，受到在考試宮位的月蝕能量影響，期中成績不理想，某些科目可能被當掉，無法拿到學分。某些雙魚座的報告、作業或論文產出困難，學業壓力較大。

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