12星座「網購踩雷」分析！獅子常被華麗文案騙、天秤選擇困難乾脆全都買

現在網購十分方便，只要在家中一鍵下單，就能夠買到各式各樣的東西。不過畢竟不是現場購物，有時也會發生貨品送來後，與想像不符的狀況。日本網站「占TV」近來就用分析，不同星座容易怎麼買錯東西。

牡羊座

牡羊座性子急，做事情都速戰速決，因此看到中意的商品，馬上就會結帳買下來。結果往往容易忽略掉詳細的說明，等到東西來的時候，才驚覺應該要更仔細注意，而感到後悔不已。

金牛座

五感敏銳的金牛座，非常重視物品中微妙的小地方，像是摸起來感覺怎麼樣，色調又是如何等等。而偏偏這些東西，又難以透過購物網站的圖片去感受到，因此常常在商品送來時，感到非常失望。

雙子座

擅於蒐集情報的雙子座，在網路購物之前，也常常會搜尋該商品的相關評價，來作為要不要買的依據。不過，無論網友評價是好是壞，都可能和自己的感受不一樣，很可能等到東西來了，才發現不適合自己。

巨蟹座

巨蟹座往往對於「特價」、「便宜」這些字眼難以抗拒，而在網路商城中，確實有許多品質或許差一截，但價格便宜的東西。有時買著買著當紓壓，就不自覺地讓家中堆積了許多其實用不到的東西。

獅子座

崇尚華美的獅子座，最容易被聳動的行銷字眼吸引，相信「買了這個就能瘦下來」、「買了這個就能變漂亮」等等。即使買到東西後，才發現不如想像中有效果而反省，但下次再遇到類似狀況時，還是會忍不住下手。

處女座

對小地方都斤斤計較的處女座，當發現買來的東西，有一些小污漬或是傷痕時，往往都會感到相當煩躁。然而，因為整體的物品都還是不影響功能，所以通常也不會退貨，而是一邊留著使用，一邊嫌棄那些小缺陷。

天秤座

容易猶豫不決的天秤座，在碰到同樣一件東西，卻有著不同的顏色、款式時，往往也無法下決定。而在琳瑯滿目的網路商城，更是會加劇這種狀況。最後甚至可能乾脆包色都買，讓荷包大失血。

天蠍座

天蠍座若是在某商城購買東西後，未來往往想買什麼，也會透過同樣的路徑去買，而不是先貨比三家，看看哪邊賣的比較划算，因此在無形之間，白花了許多冤枉錢。

射手座

做事看心情的射手座，或許在逛商城網站的當下，會很興奮地買下某件商品。但若是東西在一段時間後才送到手，當時的興奮之情早就已經冷卻，後悔為什麼要買下這種東西。

魔羯座

魔羯座是會用各種手段達成目標的人。因此當他們看到「滿XXX元免運」之類的促銷時，就會容易為了湊滿優惠，一口氣買下很多額外沒有要買的東西，反而得不償失。

水瓶座

好奇心旺盛的水瓶座，若是看到特別稀奇古怪的商品，就會立刻選擇買下。然而這些東西，往往因為過於特殊，使得平常沒有實際功能，即使送來了，也不知道該怎麼使用。

雙魚座

雙魚座常在睡前之類的零碎時間上網，不小心看到什麼喜歡的商品，於是立刻一鍵購入。但在這種情況下買的東西，往往自己也記不住，等到東西送來時，才感到疑惑「我有買這個嗎」。