小心玻璃碎片！「雙魚」竟不是最容易玻璃心的星座？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「玻璃心星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的玻璃心星座排行。

「玻璃心」為近年興起的網路用語，用以形容一個人的內心相當脆弱、敏感，與玻璃一樣，一經打擊或批評就碎滿地，讓旁人甚是苦惱，網路上就有許多關於「玻璃心星座」的相關討論，因此我們針對此話題進行觀測，帶你一起看看哪些星座特別需要悉心呵護！

「巨蟹」劇場超多愛把矛頭指向自己 「雙魚」內心脆弱一碰就碎 ▲ 網友熱議TOP6玻璃心星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「玻璃心星座」相關話題的討論，發現到「巨蟹座」最受議論。不少網友認為平時有著慈父慈母形象、貼心又善解人意的巨蟹座其實非常「玻璃」，由於巨蟹座心思相當細膩、敏感，內心小劇場又多，因此非常容易誤解他人對自己說的話，時常被他人話語左右情緒，網上就有許多人談論道「我媽巨蟹，完全是林黛玉轉世……全家人都很怕不小心傷到她，因為她情緒起伏真的很突然」、「巨蟹就是一點點風吹草動或不尋常，馬上就懷疑不對勁」，認為敏感的性格容易引發玻璃心。

社群上也有巨蟹座粉專發文，表示「（巨蟹座）遇到困難容易對自己不自信，容易亂想，深怕自己做不好被罵，當巨蟹挨罵時，心很容易出現傷口，雖然知道罵的人可能是對事不對人，但巨蟹還是會忍不住亂想，對方是不是討厭自己」，指出巨蟹不擅於將「人」、「事」分開，容易將單一事件的情緒帶入自己身上，建議各位巨蟹學習不將「人」、「事」混淆，避免內耗的情形反覆發生。

說到玻璃心就不能不提到「雙魚」。和巨蟹相同，雙魚也具有敏感柔軟的內心，有網友就分享與雙魚朋友相處的心得，指出「只能說雙魚男內心超黑暗超脆弱，都藏在心裡，直到爆發或是你相處到後面就會發現，他們的心有一半是暗黑魔王，一半是玻璃娃娃」，認為與雙魚朋友相處要格外謹慎，最好能夠先「排雷」，避開雙魚內心的易碎區。

而「天蠍座」則同樣有著一顆易碎的心。便有網友提到天蠍座「不像外表看起來那麼堅強和多刺」，反而「非常玻璃心，內心深處常常有一種落差感」，點出天蠍並不如外表堅強，其實內心也相當柔軟，容易受傷。

你的星座是否也是網友認為的「玻璃製造業」呢？下次再被戳到「易碎區」時，不妨先釐清事情的全貌，別急著把矛頭對著自己，才能避免玻璃心反覆發作，惹得一身罵名！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「玻璃心星座」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/11，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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