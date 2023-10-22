殺破狼週運勢／水瓶驚現偏財運 雙魚可順利脫單

殺破狼2023年10月23日～10月29日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，相位良好，正處在一個較為閒逸放鬆的時期，許多事務正在等待結果，並且朝向樂觀的方向發展。某些白羊座正執行一件令人稱羨的任務，在職場十分風光，受到許多矚目。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，同時受到在財務宮位的火星與水星影響，會分期付款購買十分昂貴的物品，每個月經濟壓力加重。某些白羊座投資失利，造成巨額的負債，必須認賠出場，否則財務破洞將持續擴大。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與火星、水星齊聚，受到月蝕能量影像，當心病毒感染，引發嚴重的呼吸系統疾病，造成發燒、心悸……等嚴重症狀，甚至需要住院治療。這段時間需特別注意血光之災，發生意外傷害的機率也較高。

感情運方面，日蝕能量持續影響感情宮位，同時海王星與土星齊聚心靈宮位，無法相信喜歡的人做過一些你不能接受的事情，不想面對，但心中的疙瘩難以消除。某些白羊座暗戀身份不適合的對象，必須要壓抑對他的情感。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與太陽有良好連結，遇到各種困難，會有年長的貴人伸出援手，給予幫助。某些金牛座內心受到許多創傷，會無意間遇到一位智者指引你方向。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，受到感情宮位的水星與火星影響，被喜歡的人討厭，無預警被封鎖，或是被對方傷害，雙方關係再也回不去了。感情較穩定的金牛座與伴侶因為某件事不斷爭執，使得兩人關係面臨危機。

健康運方面，月蝕發生在命宮，可能會發現自己罹患較為麻煩的疾病，注意腸胃方面的問題，女性則要當心婦科方面的毛病。這段時間需特別注意身體健康與人身安全，嚴重的話，甚至需要動手術治療。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到太陽能量影響，做功課、唸書時切勿作弊或造假，很容易被抓包，被指導老師當掉，甚至因為這個瑕疵，被學校勒令退學。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，生病親人的身體有好轉跡象，或是家庭有一些喜事發生。某些雙子座會購買新的傢俱或家電，居住生活煥然一新，生活舒適許多。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，與水星、火星齊聚，工作量暴增，每天都需要加班處理許多繁雜的事務，重要的事始終沒有進展。同時在工作宮位的行星受到月蝕能量影響，對工作嚴重倦勤，而在此時提出辭呈。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與水星、火星齊聚，受到月蝕影響，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，並有發燒，心悸……等症狀，嚴重的話甚至掛急診住院治療。注意血光之災，容易發生意外傷害，同時留意人身安全。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到太陽影響，個資外洩，信用資料被盜用，甚至牽涉到犯罪案件，帳戶被凍結，需要尋求法律途徑保障財產安全。有投資習慣的雙子座，購買自家公司的股票不賺反賠，覺得被老闆坑。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，近期會有一個旅遊計畫，會預約較為高級的住宿與餐廳，除了可以好好散散心之外，在物質層面上也能獲得許多滿足感。某些巨蟹座則是在旅行時有艷遇。

工作運方面，金星在面試、溝通宮位行進，面試新工作十分討喜，很快就會收到面試通知。工作穩定的巨蟹座，與客戶溝通相談甚歡，雙方很快就決定簽署合約了。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，與某個朋友發生不愉快的事件，關係生變，或是斷絕往來，某些巨蟹座則是會得知朋友突然離世的消息，使你難以接受。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與水星、火星齊聚，受到月蝕能量影響，與喜歡的人對彼此的交友圈有所不滿，朋友與戀人只能選一邊。某些巨蟹座目前的關係被第三者介入，對方可能是你很好的朋友。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星相位良好，手上有餘裕的金錢，會想品嚐較為昂貴的餐廳，或是購買名牌物件，好好犒賞自己。某些獅子座會獲得一筆資金，戶頭的積蓄增加。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，在工作宮位的冥王星相位亦不佳，在職場的職務會有重大調整，會調離目前的單位，甚至因為一些失誤而被裁員。某些獅子座則會在此時轉換跑道，但要當心適應不良。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與水星、火星齊聚，與家人相處溝通不良，容易因為一些小事情吵起來。某些獅子座的居住環境需要整修，目前家中一團混亂。

感情運方面，土星與海王星齊聚在慾望宮位，喜歡上無法接近的對象，只能壓抑情慾的渴求。某些獅子座肉體關係飢渴，會嘗試選擇約炮滿足需求，但在激情過後，心靈卻倍感空虛。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮行進，會是人緣極佳的時期，許多人會對你表示好感。或是因為一些表現，受到許多人讚賞。某些處女座則是會收到許多餽贈，都是價值不斐的好東西。

本週須注意的部分

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，並受到考試宮位的太陽、火星、水星影響，學業壓力大，報告無法產出，面臨被指導教授當掉的危機。某些處女座考試成績未達標準，無法獲得學分。

交通運方面，太陽進入交通宮位，與火星、水星齊聚，受到月蝕能量影響，駕駛車輛時，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，遠行也容易遇到突發事故，受困在某個區域動彈不得，這段時間需特別注意交通安全。

感情運方面，土星與海王星齊聚在感情宮位，同時在戀愛宮位的冥王星相位亦不良，與喜歡的人總是遇到許多外力因素，兩人無法好好相處。某些處女座與伴侶的關係走到瓶頸，會考慮分開一陣子。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星在心靈宮位行進，會對某個人產生莫名的好感，會悄悄暗戀著對方。感情穩定的天秤座，因為一些事件，感受到對方在精神層面上的支持，會覺得找到了靈魂伴侶。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，受到在金錢宮位的太陽、水星、火星影響，當心被詐騙、掉錢包，或是信用資料被盜用，造成嚴重的財損。有投資習慣的天秤座，所投資的企業掏空了資產，造成你血本無歸。

健康運方面，月蝕發生在疾厄宮位，突然發現罹患難以治療的疾病，在很短的時間內入院療養，甚至需要動手術才能治癒。某些天秤座容易吃壞肚子，罹患嚴重的腸胃炎，女性則可能婦科方面出現問題。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位不良，家中因為有親人生病甚至離世，氣氛較為沈重。某些天秤座則是與鄰居有些糾紛，很難調解，可能會需要對簿公堂。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，相位良好，交際應酬的邀約較多，你也很需要有人陪你說說垃圾話。某些天蠍座會收到許多好朋友餽贈的好東西，任何事都義氣相挺，感覺很溫暖。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，與情感對象發生較大的衝突，情感關係岌岌可危。某些天蠍座則是無預警被喜歡的人封鎖，想問清楚對方的想法也得不到回應，覺得十分失落。

交通運方面，在交通宮位的冥王星相位不佳，駕駛車輛時，當心被開罰單，或是與人發生行車糾紛，即便是搭乘大眾運輸工具，也要當心遇到開車不穩定的司機，造成你受傷。這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，太陽進入命宮，與水星、火星齊聚，受到月蝕能量影響，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時容易受到病毒感染，引發呼吸系統發炎，甚至影響心肺功能。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，但工作宮位受到月蝕能量影響，因為單位縮編，遭到資遣，卻因禍得福，而有機會跳槽到比較有名的機構，或是自行創業，找到新的志業。

本週須注意的部分

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，受到太陽、水星、火星影響，當心罹患自己難以想像的疾病，會需要花很長的時間療養，同時睡眠狀況亦受到嚴重的影響，每天都無法好睡，精神也因此變得很差。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位不良，太過執著使用某些品牌的東西，但市面上缺貨，可能得花更多的代價才能獲取。某些射手座目前阮囊羞澀，常需要舉債度日，錢不夠用。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，親人可能身體狀況欠佳，使你的生活也受到了影響。某些射手座則可能覺得週邊的環境有許多精神異常的鄰居，每天回家都感到十分恐懼。

摩羯座：

整體運勢

遠行運佳，金星持續在遠行宮位行進，會選擇較為豪華的行程，住昂貴的飯店或搭乘遊輪旅行，放空心中的雜念，出國散散心，很多沒必要煩惱的瑣事突然可以想清楚了。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛、子女宮位，受到在人際關係宮位的太陽、火星、水星影響，情感關係中有第三者存在，只好黯然退出。有小孩或養寵物的摩羯座須當心孩子的健康與安全。正在懷孕的摩羯座要注意胎象是否穩定。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與水星、火星齊聚，受到月蝕的能量影響，不要過度關注朋友的情感困擾，容易公親變事主，惹上麻煩。某些摩羯座則是為了毛孩、浪浪或小孩與陌生人吵架，甚至因此報警處理。

學習運方面，土星與海王星齊聚學習宮位，目前正在適應新的軟體，或是在學習某種新技術，總有許多疑問無法獲得解答，感到苦惱。還是學生的摩羯座遇到讓你感到恐懼的老師，每天上學壓力很大。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，有小小的偏財運，參加各類摸彩活動會幸運中獎。有投資習慣的水瓶座，投資標的指數略有成長，在此時出脫，可獲利了結，雖然金額不算太多，也不無小補。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，親人會發生讓你十分擔憂的問題，或是關係緊繃，常常吵架，這段時間對待越是重要的人，情緒管理要越好，以免發生讓自己遺憾或是愧疚的事情。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星、火星齊聚，受到月蝕能量影響，職場正在整頓的過渡時期，職務會被調整，或是在此時調到其他單位，某些水瓶座則是需要搬家或離家，外派到異地工作。

健康運方面，在精神、秘密宮位的冥王星受到太陽影響，有許多不想被人知道的事情受到議論，承擔各種指責，每天壓力都很大，睡眠狀況不佳，常作噩夢，甚至引發心理疾病。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位行進，相位良好，另一半對你特別體貼，雙方感情甜蜜。還在曖昧狀態中的雙魚座，喜歡的人會對你表示好感，請不要猶豫，接受愛情，可順利脫單。

本週須注意的部分

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，交通工具壽終正寢，要換新車了，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便搭乘大眾運輸工具通勤，也可能遇到突發事故，需特別注意人身安全。

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與火星、水星齊聚，受到月蝕能量影響，遠行在外，容易遇到突發事故，受困在異地，不能回家。或是已計畫好的行程臨時取消，損失慘重。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽能量影響，發現有些看似與自己交情很好的人，背地裏卻不斷在詆毀你，對於人性失望，甚至因此感到嚴重社恐。

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