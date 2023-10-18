越老越帥三星座！劉德華、郭富城星座都上榜、第一名知性魅力無法擋

上班族常常需要看上司臉色，明明提出好點子，卻不被公司採用，有些人就興起了創業夢，覺得乾脆自己當老闆，我的人生我決定。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，有五個星座有老闆命，天生適合創業，快看看有你嗎？是否該創業了？

2023-10-18 08:03