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越老越帥三星座！劉德華、郭富城星座都上榜、第一名知性魅力無法擋

聯合新聞網／ 綜合報導
天秤座的劉德華縱橫演藝圈40多年，被認為是越老越帥的大叔。圖／摘自微博
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隨著時間的流逝，人都會慢慢變老，但有些人卻是年紀越大，有了人生閱歷以後，更帥更美更有味道。命理網站旺好運分享，「這些星座竟然越老越好看」，快看看你是不是「老來俏」的人。

第三名：天蠍座

天蠍座內心很怕老，總是默默的在保養與維持，雖然他們性格有時有點懶散，但對於外表其實非常在乎，因此也很有可能會靠現代醫美的技術來保持自己的樣貌。眾所周知，天王郭富城是天蠍座。

第二名：天秤座

天秤座從小時候就很愛打扮，他們有很好的品味與審美觀，反而會因為年紀的增長，而越來越知道自己的優勢在哪裡，不管在任何年齡，都懂得綻放自己的光彩。劉德華金城武都是天秤座。

第一名：摩羯座

摩羯座喜歡舒適又簡單的生活方式，在保養與打扮上也是如此，也因為這樣，隨著年紀增長後，反而有一種脫俗的氣息，不僅保有清晰感，還多了一種知性的魅力。周杰倫、霍建華、張孝全都是摩羯座。

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星座 劉德華 郭富城 金城武 周杰倫

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