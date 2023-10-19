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「5生肖」下半年一路旺到底！即將迎來財運、事業、愛情三重好運

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這些生肖下半年一路旺到底！即將迎來財運、事業、愛情三重好運(圖片來源：Shutterstock)
這些生肖下半年一路旺到底！即將迎來財運、事業、愛情三重好運(圖片來源：Shutterstock)

眼看著又到了年底衝刺階段，會不會有幸運之神來給你送福？跟著科技紫微網來看看，哪些生肖的年底好運勢不可擋！

生肖雞

走過艱難的負重之路後，屬雞人年底運勢呈現明朗，沖太歲的波折帶來的負面影響將大幅降低，業績上揚。從事業務推廣、市場行銷的肖雞者成單率提升更為明顯，行事可大膽些。尤其冬季的偏財收穫會更豐厚。

生肖豬

這一年來過關斬將，肖豬者年底的運勢將更走高，各方面都能漸入佳境。若能懂得照顧他人感受，多行善事，自有好運照拂、善果呈現。尤其農曆十二月可多加關注晉升資訊，技術性專業或是高級職位的肖豬者有獲得晉升的機會。

生肖牛

年底生肖牛的財運走高，更有偏財運來送喜，抽獎活動不會空手而歸；進行金錢操作，如短線投資理財、不動產交易等，會有不錯收益。惟不宜進行大額、長線投資，當心被套住而難有回報，眼看錢財打水漂。

生肖虎

2023年的最後幾個月，生肖虎的財運將穩中有升，進財效率也會提高。需注意的是，不要為他人作保，尤其是打著感情旗號的勸說，更容易讓你背上債務負擔。另外，農曆十二月會有職場貴人出現，可使你謀事更輕鬆。

生肖蛇

生肖蛇在整個兔年的運程其實都不差，不過越是往年底走，越會逐步上揚，事業和財運都會穩定下來，不再有先前的波折與是非。重要事項都可以考慮安排在此時，尤其農曆九月好運彰顯，會有事半功倍之效。

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生肖 偏財運 運勢

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