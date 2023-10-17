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12生肖2024運勢排行榜出爐！第一名獲吉星、太歲相助 這5生肖謹記安太歲

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年十二生肖運勢排行榜出爐，對於運勢較差的生肖，命理師湯鎮瑋表示其實運勢都是輪流轉動，只要活在當下就足夠。示意圖/ingimage
2024年十二生肖運勢排行榜出爐，對於運勢較差的生肖，命理師湯鎮瑋表示其實運勢都是輪流轉動，只要活在當下就足夠。示意圖/ingimage

2023年即將步入尾聲，再過不到兩個半月便要迎來2024年，命理師湯鎮瑋在臉書粉絲專頁「湯鎮瑋老師」上傳「2024年12生肖運勢' rel='生肖運勢' data-rel='/2/123854' class='tag'>生肖運勢排行榜」，俗話說新年新氣象，新的一年也是轉運的好時機，以下就來看看明年12生肖的運勢吧！

1.雞（5星）：吉星加持，太歲相合；凡事多利，鴻圖大展。

2.鼠（4星）：子辰三合，貴人多助；謹慎行事，化險為夷。

3.猴（4星）：生合太歲，延續佳運；周全計畫，廣結善緣。

4.蛇（4星）：吉星助陣，穩中求進；謙遜低調，能免後患。

5.馬（4星）：兢兢業業，能獲成就；持之以恆，取得成功。

6.豬（3星）：吉凶參半，防口舌災；隨機應變，闖出名堂。

7.兔（3星）：辰卯相害，諸多阻礙；心志堅毅，逆風飛翔。

8.虎（3星）：龍爭虎鬥，能忍則忍；低調謹慎，以求自保。

9.羊（3星）：相刑太歲，是非特多；福澤臨門，逢凶化吉。

10.牛（2星）：流年破歲，反覆多變；謙恭低調，回歸穩健。

11.龍（2星）：值年太歲，龍困淺灘；養精蓄銳，靜待機緣。

12.狗（1星）：辰戌相沖，勞神傷財；接受變動，直面挑戰。

2024年的運勢No.1就是雞！不只獲吉星加持更有太歲相合，可望鴻圖大展。接著依序是鼠、猴、蛇、馬作為第二名至第五名，而運勢最差的則為狗，因辰戌相沖，恐勞神又傷財。

而對於民眾表示，自己的生肖運勢長年來一直都不好，時常排在其他生肖後面，湯鎮瑋也暖心回覆，其實各個生肖的運勢都會輪流轉，只要活在當下，便能從煩惱中生智慧。

湯鎮瑋也在圖表中特別提醒，有5個生肖要謹記安太歲

2024年安太歲生肖：龍、狗、牛、羊、兔

生肖運勢 安太歲 運勢 生肖

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