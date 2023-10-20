宇宙「大霹靂」是什麼？從凱蒂貓看見關於大霹靂的故事...

大霹靂時發生了什麼事？大霹靂之前又發生了什麼事？

如果有人告訴你，你出生在一團神祕之中，會不會勾起你的興趣？如果你被告知，你在地球上一出現時就是嬰兒，沒有人知道你到底是在試管中培養、在工廠裡組裝的，或是外星人製作出來的，你不會覺得驚慌嗎？

知道你來自哪裡，以及你如何成為現在的你，是構架你的身分認同不可或缺的部分。你怎麼被孕育的以及如何誕生的，可能自然的烙印在你腦海裡，向你保證，你的存在是正常的，你是宏觀歷史的一部分。

但是宇宙並非如此。

圖／天下文化提供

我們的宇宙肇始於大約 140 億年前（稍後我們會談到這是怎麼知道的），如果說宇宙的肇始高深莫測，可能還嫌過於保守。科學家認為，他們知道宇宙一誕生後發生了什麼事，宇宙是在一場巨大的爆炸中誕生的，這場爆炸稱為「大霹靂」。但是，科學家不太清楚宇宙誕生當下的事、造成的原因，以及在那之前（如果有的話）發生了什麼事。

我們將在這章談論，關於這個非凡事件我們所知道的以及不知道的所有事情。先劇透一下：宇宙可能不是在試管中培養長大的。

★我們如何知道關於大霹靂的一切？★

在這種情況下，很適合再次提醒自己，科學是有極限的。科學是很有用的工具，它能夠回答許多不同類型的問題，但也有局限：科學理論必須做出可測試的預測，才能在實驗中得到驗證。例如，如果你有一個理論描述你家貓咪的行為，你可以用發泡膠子彈玩具槍射擊貓咪，來測試並觀察牠的反應。

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如果理論不能用實驗進行測試，那麼它就屬於哲學、宗教或純粹猜測的範疇。例如，有人可以提出這樣的理論：在銀河系與仙女座星系之間的宇宙深處，飄浮著一隻粉紅的凱蒂貓玩具。這是堅實的物理理論，但我們目前的技術無法測試。所以這個想法目前不是科學，深太空凱蒂貓的信徒仰賴的是信仰或其他論證。

在歷史上，理論已經多次跨越非科學與科學的界限。遠在我們擁有技術檢測原子之前，我們早有物質是由微小原子構成的想法，而透過創造出威力更大和洞察力更深的新工具，已經使原子問題從哲學變為科學。 《關於宇宙，我們什麼都不知道》。圖／天下文化提供

大霹靂的情況正是如此。

不久之前，關於宇宙早期時刻的討論，還只是純粹的猜測。畢竟，你如何研究 140億年前發生的事情？更重要的是，你如何進行實驗來驗證你的理論？我們無法為了科學上的需要就重演大霹靂。

幸運的是，大霹靂留下一大團混亂，裡面有各式各樣的線索和碎石瓦礫，供我們詳細分析。在過去的半個世紀裡，我們的科技、數學和物理理論，已經有了長足的進展，我們已經開始把大霹靂期間發生的事情，以科學方式來探討。只要對瓦礫中找得到的事情進行預測，就可以對大霹靂理論進行測試。即使事件發生的年代久遠，只要答案未知也可以算是預測。

(本文摘錄自《關於宇宙，我們什麼都不知道》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)