殺破狼週運勢／白羊當心血光之災 摩羯職場面臨重大變動

殺破狼2023年10月16日～10月22日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，放掉不健康的戀情，迎接新的生活。某些白羊座則是會被喜歡的人告白，雙方決定交往看看。日蝕發生期間，可許下情感關係、婚姻相關的願望，不論是結束或是開始，都會獲得新月的祝福。

本週須注意的部分

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，手頭比較寬裕，花錢較為闊綽，會突然心血來潮購買最新型的科技產品。但由於火星進入財務宮位，預期外的支出也會增加，理財時需特別謹慎。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到發生在夥伴宮位的日蝕影響，被豬隊友拖累，整個團隊或單位受到懲處，並解散重組。某些白羊座的同事會在此時離職，使你工作量加重許多。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率較高，嚴重的話甚至需要動手術治療。切勿涉及危險的行為或區域，注意人身安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，目前職場較混亂，許多單位在整併或裁減，若目前的職場已沒有發展前景，不妨尋求新的可能。某些金牛座則會承接重要的職務。日蝕發生期間，可許下與工作有關的願望，會被安排到適合的領域去。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的金星相位良好，與喜歡的人有許多機會相處，戀情逐漸升溫，每天心中感到飄飄然的，很快樂。某些金牛座則是會被毛小孩收編，生活都被可愛的小動物佔滿了。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，當心腸胃與心血管方面的問題，容易罹患急性疾病，一旦生病，可能要花較長的時間復健與休養。日蝕期間也可許下與健康有關的願望，身體狀況會有大幅的改善。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，被非常信任的親朋好友或師長、上司所欺騙，甚至遭到陷害，背了許多黑鍋，對人性徹底感到失望，感到嚴重社恐。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，不值得的人還是忘掉吧，下一段戀情會更好。某些雙子座目前對一個新對象怦然心動，愛苗悄悄萌芽。日蝕發生期間，可許下與戀愛有關的願望，不論是結束，或是即將開始，都會受到祝福。

家宅運方面，金星在家宅宮位順行，相位良好，家人對你特別大方，會請你吃飯，或是在經濟上給予你援助。某些雙子座則是在這段時間好好打掃居住環境，或是添購新的傢俱，生活煥然一新。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，承接了一個吃力不討好的案件，每天加班處理繁雜的事務，但收到的回饋與報酬卻不如預期。某些雙子座受不了職場上的不良風氣，在辦公室發飆，痛罵一些便宜行事、只會出一張嘴的同事。

健康運方面，火星進入健康宮位，工作有過勞的傾向，每天都覺得很疲累，身體免疫功能變差，似乎有發燒的現象。這段時間需特別注意血光之災，容易發生意外傷害，容易嘴破、長痘痘，需多多休息。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，火星在戀愛宮位行進，與喜歡的人常常因為小事鬧彆扭，但很快又會和好如初。感情穩定的巨蟹座，與戀愛對象親密關係較為頻繁，沈浸在兩人世界中，相處甜蜜。

工作運方面，在面試、考試、溝通宮位的金星相位良好，面試新工作十分順利，很快就會得到錄取通知，報考國家考試可通過資格認證，分發到公務機關服務。工作穩定的巨蟹座，與客戶溝通順利，很明快地簽下合約。

本週須注意的部分

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，居住的環境會發生麻煩的問題，會需要耗費時間與精力修繕。某些巨蟹座則可能有親人離開家，或是離世。日蝕發生期間，可許下有關家庭與家宅方面的願望，讓生活往好的方向發展。

學業運方面，土星與海王星齊聚在學業宮位，對目前所學的科系不感興趣，學習成績一直處在被當邊緣，會很想轉換系所，卻又不知道自己該往哪個方面發展，對未來感到十分茫然。

獅子座：

整體運勢

學習運方面，日蝕發生在學習宮位，會報名一個嚮往已久的課程，並尋求到優秀的老師指導，日蝕發生期間，可許下與學習有關的願望，可獲得日蝕的強大能量，學會新的知識與技能。

工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，並脫離不良相位影響，獲得許多資源與助力，實現自己想經營的事業與工作。某些獅子座正承接一個重要的職務，許多業務在你的手上逐漸看到成效。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星在家宅宮位行進，與家人或是鄰居發生不愉快的事，不斷在無意義的事件上爭執，互不退讓，僵持不下。這段時間也需注意電器與爐火的使用，同時要當心門戶安全。

健康運方面，土星與海王星齊聚疾厄宮位，罹患較為麻煩的疾病，一直無法痊癒，久病感到十分厭世。某些獅子座的皮膚、牙齒、筋骨、眼睛需要長時間矯治，在醫療方面的開銷也因此暴增。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，會開始從事一份兼職，或開發副業，增加收益來源，某些處女座則是利用所有可動用的資金，清償掉一筆債務，經濟壓力輕鬆許多。日蝕發生期間，可許下與金錢相關的願望，經濟會獲得改善。

人際關係方面，金星在命宮行進，人緣佳，桃花旺盛，會有許多人對你表達好感，或是釋出善意。朋友們對你都十分貼心，或是受到陌生人的幫助，感受到世界的善意與溫暖。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星持續肆虐感情宮位，或許一個人生活，對你而言還比較輕鬆，不需要擔負別人的負面情緒。某些處女座在一段不健康的關係中掙扎，會思考自己究竟適合不適合婚姻或是伴侶。

交通運方面，火星在交通宮位行進，駕駛車輛要注意交通規則，被開罰單的機率較高，或是容易與人發生行車糾紛。出遠門會遇到大眾運輸工具的意外事故，受困在人生地不熟的地方動彈不得，這段時間需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在命宮，退出一段不健康的關係，生活也會變得清爽，不論發生任何遭遇，都是生命獲得成長的養份。日蝕發生期間，可許下情感、生活……等相關的願望，許多事將往好的方向發展。

金錢運方面，木星與天王星齊聚財務宮位，相位良好，會獲得家族贈與的資產或金錢，或是獲得大筆的賠償。有投資習慣的天秤座，可選在適當的時候獲利了結，賺到的金錢可讓你過好一陣子富裕的生活。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，在目前工作領域的發展不樂觀，轉換跑道也遇到瓶頸，在一個不上不下的位置，覺得浪費生命。工作穩定的天秤座，工作常常需要加班，卻領不到相對應的報酬，健康都出現問題了。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到日蝕能量影響，會有家族成員在此時罹患重病，甚至突然離世，使你情緒受到嚴重的衝擊，日蝕期間，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，會是人緣十分討喜的時期，交際應酬的邀約較多，同時可收到許多朋友的餽贈，有些禮物令你感到驚喜，在人際關係上會十分愉快。

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，土星與海王星齊聚戀愛宮位，天王星與木星齊聚感情宮位，曾經對你而言很重要的人，會因為某件事，使你對他的好感破滅，同時，卻也有新的戀情開始在萌芽。日蝕期間，許下與情感有關的願望，可遠離爛桃花。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入命宮，身兼數職，處理許多繁瑣的事務，每天都十分忙碌，情緒不佳，火氣較大，同時冥王星在溝通宮位，受到日蝕能量影響，與客戶或是上司、同事溝通不良，容易發脾氣，使得職場關係變得緊繃。

健康運方面，火星在命宮行進，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。肝火較旺，容易嘴破或是長痘痘。需特別注意突發性的急性疾病，嚴重的話，甚至需要動手術治療。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會加入一個團體，認識有共同興趣的新朋友。不過也可能有一些人離開你的生活，甚至離世。日蝕期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得貴人幫助。

工作運方面，金星在志業宮位行進，會承接一個光鮮亮麗的案件，或是暫時代理主管職，手上握有令人羨慕的資源，在職場或工作領域表現出色。正在求職的射手座，可望進入有名氣的大公司或是公務機關服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在人際關係宮位的日蝕影響，與某朋友因為金錢問題翻臉，造成財損。某些射手座則是因為收到紅色炸彈，必須要包禮，使得生活費用捉襟見肘。

健康運方面，木星與天王星齊聚健康宮位，工作作息不正常，內分泌失調，免疫系統亦受到影響，身材有發福的傾向，會想尋求一些運動來維持健康。火星進入心靈宮位，常對許多事物產生莫名的焦慮感，當心罹患心理疾病。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，職場正面臨重大的變動，目前的職務會因而有所調整，可能會調單位，或是執掌一個重要的職務。某些摩羯座可能會被裁員，或因為生涯規劃而離職。日蝕期間，可許下事業、工作等相關的願望，成就可期。

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛、子女、娛樂宮位，相位良好，會被意想不到的對象追求，很快進入熱戀狀態。某些摩羯座最近會收養毛小孩，或是迷上新偶像，生活的重心都放在在寵物或追星上。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，即便不想與人對立，也會惹上小人公然挑釁，脾氣再好，也忍不住與對方發生爭執。某些摩羯座，會有麻煩的人物不斷在各個領域找你的麻煩，心情也因此受到影響。

溝通運方面，土星與海王星齊聚溝通宮位，和週遭的人溝通不良，造成他人對你產生誤會，覺得自己啞巴吃黃蓮，有苦難言。某些摩羯座則是經常性的陷入沈默中，不知該如何表達一些事情，一旦要做簡報或需要和人交談時，容易口吃。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，會有到海外工作、移民、留學、當交換學生、打工渡假……等的好機會，日蝕發生期間，可許下與海外事務有關的願望，會獲得強烈的能量幫助。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，相位良好，在購物時會因為特殊的身份，或是各種優惠活動，買到物超所值的好東西，省了很多錢。有投資習慣的水瓶座，目前手上的標的物價值水漲船高，可在相對高點出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，為了維持整個團隊的運作，每天都要處理許多瑣碎的事務，常因此需要加班。某些水瓶座則是與上司理念不合，不斷在爭執中尋求共識，覺得身心俱疲。

健康運方面，金星持續在疾厄宮位行進，天氣多變化，當心著涼感冒，或是受到病毒感染，喉嚨嚴重發炎、失聲。冥王星在精神宮位行進，逐漸接近命宮，睡眠品質不佳，經常做噩夢，甚至心理方面出現恐慌的症狀。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，分期付款的債務終於獲得清償，無債一身輕。有投資習慣的雙魚座，目前標的物水漲船高，可選在相對高點獲利了結。日蝕發生期間，可許下與理財相關的願望，可以獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的金星脫離不良相位的影響，與交往的對象一起去旅行，雙方的關係更為親密。單身的雙魚座，會被有好感的對象告白，兩人會嘗試交往看看。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽、水星影響，對某個掌控慾較強的朋友失去耐心，老是需要配合對方的時間與行程，索性將對方封鎖，暫時不想聯絡與往來。

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，當心腸胃與心血管方面的問題。有心悸、頭暈、目眩的症狀，不要輕忽。水星與日蝕合相，當心病毒感染，造成呼吸系統發炎。同時也要特別注意人身安全。

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