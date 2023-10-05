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婚後最忠貞4星座男！金牛認定後就是妳了 處女怕麻煩懶理誘惑

聯合新聞網／ 綜合報導
四星座男婚後最忠貞。示意圖／ingimage
四星座男婚後最忠貞。示意圖／ingimage

維持健康的婚姻基本條件就是忠貞，塔羅牌老師艾菲爾指出，對婚姻最忠貞的四星座分別為金牛座、處女座、巨蟹座、摩羯座，其中金牛座不容許任何背叛，並會用實際行動，如送花、做飯、陪看電影等，讓另一半感受到專情。處女座很怕麻煩，不會讓自己陷入誘惑風險。巨蟹座、摩羯座都不會因為外界評價或壓力忽略伴侶

塔羅牌老師艾菲爾在臉書貼文表示，有些星座男性因其本性，對於婚姻有著特別的堅守與忠誠，他們將婚姻視為生命中最重要的承諾。

第四名摩羯座：責任感強、堅持承諾

他們是很有責任感和信念的人，會堅持自己所做的決定及承諾，不會輕易改變或放棄，他們認為婚姻需要付出努力，而非一時興起玩玩而已，他們會以自身的力量及成就來支持與保護伴侶，令對方感受到信任及尊重，不會因為其他人的意見或評價，動搖對婚姻的忠貞，是一個很成熟和堅定的星座男人，讓你的伴侶安全和自豪。

第三名巨蟹座：重視家庭、珍惜伴侶

他們非常有家庭觀念，會將家庭放在第一位，並把伴侶當成家人，同時會盡最大努力，為家庭創造溫馨和幸福的環境，令伴侶能感受到愛與關懷，不會因為外界誘惑或壓力忽略伴侶或家人。你們會珍惜的維持兩人之間的感情，不讓任何人事物影響，是一個很溫柔和浪漫的星座男人，讓你的伴侶甜蜜和感激。

第二名處女座：很怕麻煩、潔身自愛

你們非常謹慎理性，不會輕易陷入感情，也不會隨便與他人發生關係，你對婚姻的看法十分嚴肅及重要，對婚姻更有責任及義務。你們不希望自己和伴侶有麻煩或困擾，因此會潔身自愛，不讓自己陷入誘惑或風險，是一個很細心和體貼的星座男人，讓你的伴侶放心和感動。

第一名金牛座：認定之後、忠貞不二

你們很有原則，一旦認定另一半，就會全心全意地愛她，不會對其他人有想法，你們認為婚姻是一生一世的承諾，不容許有背叛或出軌。你們會用實際行動，如送花、陪她看電影、為她做飯等，讓另一半感受到你的忠貞及專情，是一個很穩定可靠的星座男人，讓你的伴侶安心和幸福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

伴侶 婚姻 塔羅牌 星座

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