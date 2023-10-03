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10月星座運勢／雙子注意健康、獅子、摩羯有貴人、天秤勇敢戰鬥吧

聯合新聞網／ 綜合報導
10月星座運勢。 圖擷自米薩小姐占星誌
10月星座運勢。 圖擷自米薩小姐占星誌

9月水星逆行，很多人特別有感。到了10月，會發現很多地方慢慢動起來了，很多選擇出現的時候，你該怎麼做呢？占星師米薩小姐分享影片「10月星座運勢｜選擇之月✨脫離舒適圈的決心&陣痛💥」，她也談到冥王星在摩羯座恢復順行，冥王星逆行就會有階級、世代之間的差異出現，像是之前「博愛座之亂」都是，10月10日之後會變好，要看星座運勢，建議參考太陽、上升星座。

▎牡羊座

感受到不同的範圍，能做的事情也變多了，牡羊座變得大膽，想做更大的夢，賺更多的錢。有機會獲得不錯的案子，提升業績。牡羊座手氣不錯，七分好運、三分翻船，有運氣但還是需要拿捏。

▎金牛座

在關係上大起大落，單身的金牛容易遇到心動的對象，但可能很難拿捏對方。如果是有伴侶的金牛，可能會太專注自己的事情而忽略對方，衝突會變多，建議可以主動邀請對方、多陪伴對方，讓對方感受到你的誠意，會恨開心。

▎雙子座

雙子座前陣子過得很任性，在感受新事物，10月份注意力會在職場上，會想做更多事情，會讓你很忙很累，但卻忙得很開心，覺得派上用場了。要多注意健康運勢，當心職業傷害，或是職場上有關的疲勞。

▎巨蟹座

巨蟹座10月份特別容易惹上爭議，之前怕得罪人，講話比較含蓄，但是從10月開始，巨蟹不怕表達真實的立場與想法，可能會遭遇一些反對，但也會獲得親近的戰友的強力支持。巨蟹不怕被看到，不怕被討論，也勇敢去表達自己的意見，也開始展現魅力。

▎獅子座

10月的獅子座開始去剷除一些在意很久的事情，可能是家裡、或是人際上的斷捨離、或是要維修家裏、或是調整跑道。也就是「先破壞後建設」的感覺。獅子座的貴人很多，他們樂於幫助你，所以你要多讓別人知道你現在需要甚麼。

▎處女座

處女座前陣子有種「親善大使」的感覺，很常在幫忙別人，總是在伸出援手。10月份開始這些人會跟你形成夥伴關係，但過程可能有一點磨擦，需要一點磨合。可能是吵吵鬧鬧的合作，在過程中你會想多充實自己，也會對你和他人有啟發。不用害怕有摩擦，但記得事後要潤滑，讓夥伴關係長長久久。

▎天秤座

天秤座工作運勢開始轉好，如果有新的邀請、新的機會就去吧。這些都會帶著財富增長，你需要積極爭取，表達主動的態度，本質上就是戰鬥，不要太佛系，在事業上自我實現，會得到熱血的勝利。

▎天蠍座

天蠍座前陣子覺得懶懶的？有些人事物你知道不對，但你一直忍耐著，10月份天蠍戰鬥力歸位，會大刀闊斧表達意見，可能會引來一些爭議，但是會讓人影像深刻。可以盡量做任性的事情，會有人看不慣你，但也會有貴人出現。可能是異性覺得你很有魅力，或是跟你志同道合的人。活出態度，就會風風火火。

▎射手座

射手座前幾個月很努力爭取表現，到了10月有點累了，會想要稍微沉澱一下，覺得自己努力到一個程度，好像沒有更需要挑戰的事情，可以稍微休息，等到好時機出現。可以少努力多一點順其自然，很多事情會默默改變轉化，你可以趁機恢復能量。10月份很適合創作，因為你靈感豐沛，可能會和以前的朋友恢復聯繫，建議順其自然感受緣分。

▎摩羯座

非常有人緣、人氣的月份，會有很好的口碑，很多人願意推薦你。如果單身可以好好把握，盡量出去交朋友，桃花素質很好，你的貴人是朋友型的，只要你說出願望，他們也會盡量幫助你。

▎水瓶座

在職場上需要注意老闆、客戶、主管的關係，他們對你的意見很多，需要耐心去跟他們報告溝通。水瓶座很討厭別人碎念，但10月不要退縮畏懼，因為這些人對你有期望，並不是要找你麻煩。10月金錢運勢不錯，如果認真在工作上，或是認真關注投資理財，會帶來成果。

▎雙魚座

10月很適合旅行或進修，如果一個人無法，可以約親友一起，可以更安心，獲得力量，獲得更多靈感和機會。在學習或旅行的過程中，可能獲得啟發，也有機會認識到不錯的異性，建議先當朋友，認識一段時間再說。10月份是要讓雙魚座好好累積資源的月份，

10月星座小祝福。 圖擷自米薩小姐占星誌
10月星座小祝福。 圖擷自米薩小姐占星誌

◎本文內容已獲 米薩小姐的星座塔羅 授權，未經同意禁止取用轉載。

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星座 米薩小姐

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