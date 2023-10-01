三生肖10月上半月財運爆發！屬兔樂得踩狗屎運 這生肖邁入「新的輝煌」

中秋連假邁入第三天，時序也進入10月，陸媒《搜狐網》表示，從今（1）日起至19日，三生肖財運滾滾。其中屬兔的人踩狗屎運，投資運提升。屬猴的朋友大喜天降，財運爆發，將進入「新的輝煌」。而屬馬的人鹹魚大翻身，將靠著自己的口才在事業中嶄露頭角。

生肖兔

屬兔的人10月1日～10月19日踩了狗屎運，富貴無憂、不缺錢，一切困難都會迎刃而解。接下來在投資上也會遇到更好的機遇，工作上多努力，能夠得到主管的關照，得到更好的發展，獲得更多的財富。在這段時間需要注意飲食衛生，保證自己的健康。感情上需要多聽取對方的意見，自然會更美好。

生肖猴

屬猴的人受到菩薩終生護佑，多有德福。10月1日～10月19日大喜天降，升官又發財，中獎中頭獎，財運大爆發，喜事不斷，為家裡添福添財，得財神青睞，發財大旺特旺，邁進新的輝煌。屬猴的人有吉星高照，大吉大利喜事多，精神良好如沐春風。

生肖馬

屬馬的人很精明，10月1日～10月19日吉星降臨，橫財發不停，運勢高漲，財是橫財，喜是大喜，必發大財。運勢逆襲，鹹魚大翻身，靠着一張伶牙俐齒為事業開出一條血路。