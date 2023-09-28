發財了！10月財運極佳星座Top5 第一名「賺錢管道很廣」：收入大提升

時間來到一年的秋天豐收時節，是該仔細審視目前為的財務狀況的。不論是保持或是修正當前的財務計畫，都應當以現實面為主。想必大家都能夠有不錯的財務機會，再以積極、努力的行為，勢必能有不錯的收入。

TOP 5：處女座

處女座本月份，有可能格外關心自己的經濟狀況，想要追求經濟方面的安全感，所以會花比較多時間在工作賺錢上。可能願意加班、勤跑業務、兼第二份工作賺錢之類的，可提升這個月的收入。另外若能善加利用理財觀念或技巧，能增加不少的投資收入，或減少稅務的可能。

只是需留意這個月的賺錢能力雖然增加，但是也相對的花費會增加。有時會需要更多支出在人際交流方面，或是個人的置裝費。若能有效的控制預算及節約，是能夠存得更多資金的。

TOP 4：魔羯座

魔羯座本月份，對事業和職業的發展會很重視，會花費不少心思在這上面，有機會得到不錯的職場財運。像是升遷加薪、業績獎金、紅利配息之類的。只要肯努力，還能得到不錯的合約，可以在薪資協商待遇上有不錯的優勢。

另外，有機會因為創意或藝術而帶來不少財富。若本身從事藝術創作者，會有人以不小的價格購買你的創作商品。偏財的機率也不少，不妨買樂透、刮刮樂或是店家抽獎活動，都有機會賺到不錯的獎項哦！家中若有小孩的，在娛樂的當中，你會發現不錯的商機來賺錢唷！

TOP 3：雙子座

雙子座本月份，在家庭、房地產方面，會有不錯的財務機會。你可能會專注在跟家人的關係上，這能對居家環境有更多的投資和改善，而且時有機會得到家人給你的財務支持或資源。若有投資房地產的，在這個月會有不錯的消息出現。

雙子座本身就很有才華，此時只要多加強思維和交流的技巧，則能在創意表現中得到更多的財富收入。也能因為溝通表達、文字寫作編輯等，增加不少的意外財富。只要適時的修正表現方式，還是有不錯的效益的。

TOP 2：雙魚座

雙魚座本月份，在社交活動中，有不錯的財務機會出現。你在與他人的交流當中，能發現不錯的商機；別人會因為與你溝通，認識到你的興趣及專業所在，進而給你財務的支持或資源。這對你發展事業的過程中，有相當不小的助力，能夠減少你大部份的擔憂。

此時，你本身也會對投資更有信心，在股市投資、匯率買賣，或是投資某商品，都有機會取得成功。不妨重新檢視你的投資方式或合約，只要稍加改善或修正，你能因為投資而取得不少的獲利。

TOP 1：牡羊座

牡羊座本月份，正財方面能因為自己的努力，而讓收入提升很多。你在賺錢方面有較明顯的優勢，專業技能提升許多、賺錢管道擴展不少，使得你的財富存款會較為快速。同時也有機會因為合作的關係，讓財務改善很多。像是伴侶的建議、職場的合作，或是不同組織的相互合作，都是對你有利的。

偏財方面也有不錯的進帳，雖然具有高風險，但本月份大部份能夠減少很多阻礙，讓你閃避許多的損失機率。此時只要適時的進行財務改善計畫，重新規劃投資方案，是能夠為你聚集更多財富的。

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