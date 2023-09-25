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唐綺陽星座運勢週報：處女貴人運超好 射手工作變數大

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

【唐綺陽星座運勢週報9/25-10/1】

星象影響：水海即將對分、火天150度、水星與海冥將有相位

水海即將對分，水星講求實事求是，海王星則重視感性，兩組能量產生對立，看清雙方未來是否能夠合作，亦是互相辯證的好時機，學習不同思維的想法。火天150度，合作對象觀念及步調有差異，水瓶、牡羊、天蠍座的人，本週事情繁多。水星與海冥將有相位，由於守護星相位多，雙子與處女座本週也會十分忙碌。

12星座個別運勢：

天秤：職場上避免過於主動或太激動；追求桃花講求技巧

射手：工作變數大需多點耐心；工作上的相處來維繫感情

魔羯：工作受阻不妨試試改變思維；聽取另一半建議避免爭吵

雙魚：當心交通方面問題；感情上調整表達方式及邏輯

金牛：工作獲得好成績及合作機會；當心感情方面的開銷

雙子：職場上對友善之人付出心力；脾氣溫和提升桃花運

處女：貴人運佳備受矚目；個性體貼能增加戀愛機會

水瓶：秉持施比受更有福的精神；噓寒問暖容易打動對方

牡羊：處理合作案能獲得跳躍性成長；與對象相處甜蜜

巨蟹：職場上以柔克剛力量大；愛情方面需以退為進

獅子：當心收入多開銷也大；注意與感情對象有金錢糾紛

天蠍：抱持善念人緣好；戀愛方面走魅力路線，引人愛慕

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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