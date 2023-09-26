快訊

果粉與安卓粉看發表會評價大不同！蘋果粉絲「反應太誇張」遭網狂酸

早晨財經速解讀／10年期美債殖利率再創新高 美債跌那麼兇 現在買還是很危險？

劉真逝世3年辛龍近況曝光 傳他已搬離傷心地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋前後財運最旺5生肖！「想招財」雞擺元寶、豬上廁所都抽到鈔票

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為財運旺示意圖。圖片來源/ingimage
圖為財運旺示意圖。圖片來源/ingimage

中秋連假馬上就要到了，你有安排好假期了嗎？清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，「中秋前後5生肖財運旺vs.開運大法」，快來手把手跟著老師做，趁著中秋賺一波好財氣。

Top5、生肖羊

屬羊的人會有小偏財的狀況出現，若身邊有不錯的投資標的物，可以好好投資看看，說不定會賺到錢，且無論是股票或基金都有很好的回報率。

💰開財運方法：在書桌抽屜擺放五帝錢能讓你2023年充滿帝氣

Top4、生肖猴

屬猴的人過去有套牢的資金或股票能有所回報，想買房買屋的人，能以便宜價格買到，若與他人有財務糾紛也都能解決。

💰開財運方法：在房間裡擺紅地墊能夠步步鴻運，步步高升。

Top3、生肖雞

屬雞的人終於揚眉吐氣！過去曾不斷嘆息何時才有加薪機會，但中秋前僅需跟主管提出要求，就能獲得加薪的機會，想轉業的人也能得到比目前公司更高的待遇。

💰開財運方法：在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，元寶下寫你的姓名生日就能好運不斷。

Top2、生肖豬

屬豬的人會憑著智慧與智商得到想要的財富，若想讓運勢更好，不妨到異鄉旅遊，不但能轉運，還能看到不錯的新興行業，對想創業的人來說很有幫助，說不定會因此變成千萬富翁。

💰開財運方法：在家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票

Top1、生肖龍

屬龍的人若有業績壓力，將會突飛猛進的成長，超越以往的數字，且除了財運攀升外，也會有很多小外快可以賺，但這都是你過往辛苦努力換來的結果。

💰開財運方法：在紅包袋上畫個圓圈，在裡面寫上自己的姓名生日就能招來好運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中秋節 小孟塔羅 鈔票 財運 生肖運勢

延伸閱讀

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺！

農曆8月6生肖轉好運！兔鼠快買樂透、2生肖要升官了

4生肖十月最旺！財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

秋天三生肖財運滾滾！猴鼠事業順利、人緣爆表 他喜事接二連三擋不住

相關新聞

中秋前後財運最旺5生肖！「想招財」雞擺元寶、豬上廁所都抽到鈔票

中秋連假馬上就要到了，你有安排好假期了嗎？清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，「中秋前後5生肖財運旺vs.開運大法」，快來手把手跟著老師做，趁著中秋賺一波好財氣。

每日星座運勢／水瓶待人處事應圓融 注意說話用詞

2023-09-26牡羊座短評：與陌生人交流，可帶來好運。【整體運★★★★☆】桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地

農曆8月6生肖轉好運！兔鼠快買樂透、2生肖要升官了

谷帥臻風水命理老師指出2023癸卯年農曆七月已結束，許多鬼月不能做的禁忌已解除，進入秋季酉月早晚氣候偏涼，要記得多添件衣服以防著涼感冒。那些生肖運勢好轉，財運最旺？哪些生肖要小心身體健康？本月方位吉凶如何？該向哪個方位求財，求心願最靈驗？本月各生肖趨吉避凶一次看清楚！

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺！

除了迎來九月中秋連假以外，某些月份出生的人，或許在這一個星期，還會有著驚人的好運加持。日本網站「ananweb」就分析十二個月份出生的人，在這一週的運勢走向如何。

今開發票、8億威力彩！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名組合「錢財滾滾而來」

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能尋獲適合自己的工作，快速賺進財富，有人則透過平台做些廣告，財運就能滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：處女貴人運超好 射手工作變數大

水海即將對分，水星講求實事求是，海王星則重視感性，兩組能量產生對立，看清雙方未來是否能夠合作，亦是互相辯證的好時機，學習不同思維的想法。火天150度，合作對象觀念及步調有差異，水瓶、牡羊、天蠍座的人，本週事情繁多。水星與海冥將有相位，由於守護星相位多，雙子與處女座本週也會十分忙碌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦