殺破狼週運勢／獅子陷入職場戀情 2星座「偏財運旺」：記得對發票

殺破狼2023年9月25日～10月1日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，滿月發生在命宮，影響著感情宮位的太陽與火星，會決定一段關係能否繼續維持，不健康的關係在此時止步，或是與喜歡的人以結婚為前提交往，兩人關係自此穩定下來。

工作運方面，水星在工作宮位順行，脫離不良相位影響，本週工作效率加速，拖延已久的事務全都迎刃而解，與客戶商議，溝通順暢，很快就能簽下重要的合約。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要注意婦科問題。水星在健康宮位行進，當心天氣多變化，或是病毒感染，引發呼吸道發炎。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到金星影響，逛街會被一些新奇的小廢物吸引，價錢還不便宜，一時腦衝就買回家了，事後會發現自己似乎用不到這些東西，沒使用過幾次就放在角落生灰塵了。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，滿月影響著工作宮位的火星與太陽，某個案件或事務終於可以告一段落，塵埃落定，心中感到踏實。某些金牛座則是可能在此時結束一個職務，或是在本週丟辭呈，想休息一段時間。

感情運方面，水星持續在戀愛宮位行進，與喜歡的對象有許多交流的機會，雙方關係可望有進一步的發展。單身的金牛座會在交友軟體與某個網友聊得很愉快，也許是可以發展的對象。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星持續在人際關係宮位肆虐，深陷在被詐騙的陷阱不自知，對於情感關係、理財投資、宗教信仰、未來展望……相關的事務，要特別謹慎，容易成為肥羊任人宰割。

健康運方面，火星與太陽齊聚健康宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。滿月發生在精神宮位，情緒會莫名低落，睡眠狀態不佳，注意心理方面的調適。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，水星在家宅宮位行進，會很有效率地把家中的雜物與瑣事都處理掉，覺得生活清爽許多。需要搬家的雙子座，會找到適合自己的物件，並很快入住新居。

感情運方面，太陽與火星齊聚戀愛、子女宮位，與曖昧中的對象會有親密的接觸，藉由身體的感覺確認彼此的心意。此時會是一段戀情能否明朗化的關鍵期。單身的雙子座，可能成為懷孕浪浪的金主，一下子收養了許多毛小孩。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友或同事失戀，情緒不佳，甚至出氣在你身上，只好默默的把對方封鎖了。某些雙子座會離開一個團體，與這些人的緣分到此為止。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，受到天王星影響，旅遊會遇到一些光怪陸離的事件，使得你在旅程中飽受驚嚇。某些雙子座則是行程遇到突發性的問題，只好改變計畫，覺得掃興。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，水星持續在旅遊宮位行進，到某個城市去想朝聖的景點打卡，行程順利。某些巨蟹座會坐著火車，一站一站地收集當地的風景，並蓋上每個車站的印章作紀念。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會結束一個案件或職務，稍微休息一陣子，某些巨蟹座則是因為單位的調動，必須搬到較遠的地區工作，目前正在準備搬家相關事宜。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽與火星齊聚家宅宮位，家族或鄰居間的不愉快白熱化，可能引起更多人加入戰局吵架。居家環境注意爐火與電器的使用，同時當心門戶安全，容易遭宵小入侵。

金錢運方面，在金錢宮位行進的金星受到天王星影響，出門逛街，容易被推銷員纏上，不想消費還被冷嘲熱諷一番，使得整個購物的心情變得很差。某些巨蟹座則是會被稀奇古怪的東西吸引，買了一些自己根本用不上的小廢物回家。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，滿月發生在學業宮位，因為一些原因延遲拿到的學位或學分，終於完成休業，獲得證書或升級。某些獅子座一再修改的論文終於完成，受到指導者的肯定。

金錢運方面，水星在金錢宮位行進，有些被拖欠的報酬或是薪資一一到位，會把一些積欠的債務或帳單還清。某些獅子座則是會將一些資金強制儲蓄，避免自己亂花錢。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的金星受到天王星影響，因為太過忙碌，與戀愛對象的約會常常取消或遲到，引起對方的不悅。某些獅子座會陷入職場戀情，引起週遭的同事側目，覺得不自在。

工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，天王星受到金星影響，目前正在執行一個長遠的計劃，但突發狀況不斷，很多事情必須要放下身段，與人好好溝通，才不會造成許多事務窒礙難行。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的帳單償還完畢，無債一身輕。有投資習慣的處女座，會將手上的持股在適當的時機出脫，獲利了結。然而火星與太陽持續在金錢宮位行進，預期外的支出仍然很多，覺得錢不夠花。

工作運方面，水星在命宮順行，思慮清晰，手腕靈活，許多事務進行得十分順利。某些處女座擔任著與客戶與上司溝通的橋樑，表現稱職，雙方合作的契約可在短期內簽訂完成。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星持續在感情宮位行進，和喜歡的人之間的情感狀態曖昧不明，和對方在一起時總是很快樂，卻無法確認彼此間的關係的定位，常會感覺自己被忽視。

學業運方面，木星與天王星齊聚在學業宮位，在學校的各種活動與社團十分活躍，常常需要對外參加競賽或表演，但由於天王星受到金星影響，其實會渴望生活不要被學校的雜務填滿，希望有自己放空、耍廢的空間。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，會收到許多人送的禮物，或是有許多交際應酬的邀約，但由於金星受到天王星影響，容易被奇怪的人纏上，強迫你捐款或推銷給你售價不合理的物品。

金錢運方面，木星與天王星齊聚財務宮位，偏財運佳，記得對發票，中獎率高。有投資習慣的天秤座，會得到可靠的內線消息，購入有成長潛力的標的，不過當心踩到法律的紅線。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，情感對象有很多不滿，一次爆發，除了鬧情緒之外，還想跟你分手。尚未確立關係的天秤座，則莫名其妙被喜歡的人封鎖，感到受傷。

健康運方面，太陽與火星齊聚命宮，工作有過勞的傾向，火氣大，容易長痘痘，或是嘴破與便秘。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時須注意心血管、脊椎方面的問題。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位行進，在學校或是工作單位突然發現有同樣嗜好的人，可相互交流彼此的資訊，覺得不再孤獨。某些天蠍座會約朋友出來一起喝咖啡、聊是非，把生活累積的負能量排解出來。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚感情宮位，天王星受到金星影響，目前正陷入不健康的戀情中，對方對把你當成工具人、提款機、馱獸，你都可以接受，甚至會願意被這樣奴役一輩子，但週遭的人都不太看好。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會結束掉一個案子或職務，轉換到另一個單位。某些天蠍座會對工作感到倦勤，會想辭掉工作，或是留職停薪請長假，休息一陣子。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心飲食衛生，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性則要當心婦科方面的問題。火星與太陽齊聚精神宮位，睡眠品質不佳，情緒較為躁鬱或莫名低落，須注意心理健康。

射手座：

整體運勢

工作運方面，水星在志業宮位順行，工作效率提升，在短期內消化掉許多先前累積的事務。某些射手座與客戶和上司溝通順暢，相談甚歡，很快就能將重要的合約簽署完成。

金錢運方面，冥王星持續在金錢宮位行進，費盡千辛萬苦終於搶購到某個限量款的商品，會有人出高價向你收購，而陷入天人交戰中。某些射手座則是過去無意間囤積了一些目前市面上稀缺的東西，突然覺得自己挺富裕的。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，感情被第三者介入而破局，甚至直接被封鎖，連再見都沒機會說。感情穩定的射手座，會因為交際應酬太多引發戀愛對象的不滿。

人際關係方面，火星與太陽齊聚在人際關係宮位，受到滿月能量影響，不要管他人情感的糾紛，容易公親變事主，惹上麻煩。某些射手座被當成免洗工具人，付出心力幫忙得不到感謝，功勞還被他人收割。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，水星在遠行宮位行進，會把握好連續假期的時間到海外旅遊，行程雖緊湊，也都能順利地到想朝聖的景點打卡，並很有效率地把要送給朋友們的伴手禮、代購商品都買好買滿。

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛、子女宮位，與戀愛對象突然有愛的結晶，自己也很驚訝。單身的摩羯座會煞到自己過去未曾想過的對象，或是突然被毛孩跟蹤，順勢收編。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、火星齊聚志業宮位，在職場上會是重要的領導人物，但要處理的雜事也特別多。受到滿月在家宅宮位的影響，本週家庭、工作兩頭燒，感覺十分疲累。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人情緒不佳，或是狀態不好，容易鬧情緒，家庭氣氛也變得沈重。某些摩羯座在本週需要打理居住環境發生的問題，十分繁瑣，覺得心煩。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，水星在財務宮位行進，偏財運不錯，會收到電子發票中獎的訊息，此時記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的水瓶座，由於分散風險，出脫一些標的可小賺一筆。

感情運方面，金星在感情宮位持續行進，與交往對象關係升溫，會希望同居，或是見到雙方的親朋好友，然而金星受到在家庭宮位的天王星影響，雙方家庭可能背景差距較大，使得兩人論及婚嫁時會有些障礙需要跨越。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，使用多年的交通工具壽終正寢，要換新車了。這段時間容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，同時要特別當心交通安全。

遠行運方面，火星與太陽在遠行宮位行進，受到在交通宮位的滿月影響，遠行在外，由於行程排得太過緊湊，舟車勞頓，很多想打卡的景點沒有去成。某些水瓶座則要當心因為突發性的事件受困在某個區域，動彈不得，無法回家。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位順行，與情感對象的誤會冰釋，雙方恢復了聯絡，聊起一些共同的話題，依然會感到很愉快。單身的雙魚座與某個人最近有共同的嗜好，兩人常常有交流的機會。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，在職場的表現被許多人注意，會有一些單位邀約你幫忙或想挖角你。某些雙魚座最近較為慵懶，將工作排得較為鬆散，以便能有更多時間放空，休息。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時太陽與火星齊聚財務宮位，上個月刷卡負債太多，這個月的薪資都拿來付帳單了，某些雙魚座預期外的支出較多，存款見底。

學習運方面，木星與天王星齊聚學習宮位，天王星受到金星影響，上任何課程會因為突發事件而必須延期、調課，生活因此受到影響。還是學生的雙魚座，會遇到行為較為奇怪的老師或同學，各種行徑都讓你感到困擾與不解。

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