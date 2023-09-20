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「屬兔」賴佩霞能旺到「屬虎」郭台銘嗎？命理師曝：有這位更加分

旺好運／ 楊登嵙老師
郭台銘（左）今天在全台各地啟動連署，他上午與副手搭擋賴佩霞（右）一起現身板橋「阿銘之友會」連署站向支持者致意。記者杜建重／攝影
郭台銘（左）今天在全台各地啟動連署，他上午與副手搭擋賴佩霞（右）一起現身板橋「阿銘之友會」連署站向支持者致意。記者杜建重／攝影

郭台銘日前宣布與賴佩霞搭檔競選2024總統大選，目前正要進行連署作業。郭台銘大讚賴佩霞是萬中選一的最佳人選。鴻海創辦人郭台銘先前表示挑選副手有4大條件：第一，能力比他強；第二，是位女性；第三，要能教他、彌補他，2人互補性強，在未來施政各種議題上給予協助；第四，減少政治色彩，因為老百姓厭倦政治人物。

命理專家楊登嵙老師表示，賴佩霞1963年6月8日歲次癸卯，生肖屬兔，壬水夏生，面相眼神充滿智慧、歷練，「法令紋」寬廣而深長，不折不撓、克服困難；曾是臺灣女歌手與藝人，前雜誌發行人、作家、心靈講師、前國立陽明交通大學兼任助理教授。畢業自復興美工，後來攻讀暨南大學法學博士、美國哈佛大學的「甘迺迪政府學院」（Harvard Kennedy School），研究政治與政治人物，她的老師是美國前總統歐巴馬團隊的核心幕僚，她的同學都是世界各國的重要幕僚；近年研究領域為國際關係、非暴力溝通、談判與協商、公共領導。

賴佩霞是追求和平的身心靈工作者，眼裡的和平，不只是國與國之間的和平，也不只是人與人之間的和平，更注重每個人如何追求內在的身心和平。她運用溝通技巧，協助過許多家庭、企業、團隊，消弭彼此的衝突，打造出健康和諧的關係。

郭台銘民國39年10月18日生，歲次庚寅，生肖屬虎，丙火秋生，面相眼神銳利，「法令紋」廣大如鐘，上圓下寬，不斷裂，運勢強勁。郭台銘搭配賴佩霞獨立參選2024年總統是「最強組合」、「最佳互補」，郭台銘可以借重賴佩霞女士的女性視角，為台灣打造更公平、更對等的兩性文化。對身心靈研究的專業能力，為台灣打造出「充滿愛與慈悲」的和平社會。其溝通技巧，凝聚台灣社會的集體共識，讓台灣不再充滿著內耗與衝突，而是走向團結，並因此而更加茁壯。

楊登嵙教授之前曾說：「如果郭台銘找「護國神山」台積電太座張淑芬當副手，那將是百分百當選的「帝王組合」，只怕台積電創辦人張忠謀不同意太座出來參選，唯恐太座太勞累。」果真如此!現今，如果張淑芬如果能當郭台銘的競選總顧問，對選情仍然是加分很多。

文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 賴佩霞 張淑芬

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