唐綺陽星座運勢週報：水星順行了！天蠍貴人運佳、巨蟹「1氣質」吸引桃花

水星順行，眾人開始規劃行程，擬定適合的計畫。金火成60度，桃花朵朵開，有告白的動力，想要討論戀愛話題。太陽衝刺，進入秋分時刻，節氣變化動盪多，避免做重大決定。火天逐漸150度，合作案要小心謹慎，宜秋分後再推進，能看清楚合作的真正相貌。水木逐漸120度，有能力者在工作上有舞台展現，有機會小兵立大功。金星天王星有相位，易與意想不到的對象來電，價值觀不同者產生交集，與不同族群有合作機會。

2023-09-18 07:45