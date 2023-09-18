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唐綺陽星座運勢週報：水星順行了！天蠍貴人運佳、巨蟹「1氣質」吸引桃花
【唐綺陽星座運勢週報9/18-9/24】
星象影響：水星順行、金火成60度、太陽衝刺、火天逐漸150度、水木逐漸120度、金星天王星將有相位
水星順行，眾人開始規劃行程，擬定適合的計畫。金火成60度，桃花朵朵開，有告白的動力，想要討論戀愛話題。太陽衝刺，進入秋分時刻，節氣變化動盪多，避免做重大決定。火天逐漸150度，合作案要小心謹慎，宜秋分後再推進，能看清楚合作的真正相貌。水木逐漸120度，有能力者在工作上有舞台展現，有機會小兵立大功。金星天王星有相位，易與意想不到的對象來電，價值觀不同者產生交集，與不同族群有合作機會。
12星座個別運勢：
牡羊：事情不如預期發展，與另一半溝通要更靈活
金牛：別太固執宜接納他人意見，感情避免自我引起爭吵
處女：注意健康，職場擔任糾察隊角色，戀情上少說少錯
射手：工作上要多點耐心，與戀人見解不同易產生衝突
雙子：工作事務順利推動，感情上避免挑剔固執
魔羯：工作上做好輔助角色，展現溫柔貼心為戀情加分
水瓶：個人好惡會影響到表現，近期有被告白的機會
雙魚：遇到瓶頸用技巧來調整計畫，與另一半需多磨合
巨蟹：專注於眼前事物，傻人有傻福，天真氣質吸引桃花
獅子：嘗試接受友善奇特的方案，戀情上有奇妙的分合
天秤：職場上辯論多，需鬥智鬥勇，找個性契合及幽默的對象
天蠍：貴人運佳，多接觸身心靈領域，感情與年長者有緣分
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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