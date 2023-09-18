財神爺眷顧！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名組合「財富降臨」：誰也擋不了

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能大展身手，獲得成就感和財富，有人則能受到財神爺的眷顧，讓生意能絡繹不絕，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬羊

如果你只是一般上班族，領的是死薪水，沒有獎金沒有外快，對投資也沒有興趣，但是財運到來時，還是可以好好把握，在這段時間裡，你可以把一些沒在使用的私人物品向親友或透過網路販售，那些你看來不起眼的東西，可能卻是別人最需要的，只要你願意去做，就能為你帶來一筆收穫。

第四名：血型O型+生肖屬蛇

如果有在做短期投資，例如股票或期貨等，常買空賣空，或是以數天為主買賣，這周可是賺進財富的大好時機，請就手邊熟悉的目標多做研究，你會發現有利可循，再縱觀整個市場局勢，絕對能找到一個非常漂亮的時機點入場，但千萬記住，見好就收，絕對不要貪心。

第三名：血型AB型+生肖屬虎

專門從事藝術設計的人，例如飾品或是文創等，在本周將有大客戶不請自來，會與你洽談一張大訂單，希望你能獨家特別為客戶設計一系列商品，這對於你來說，不僅是大展身手的好機會，更是博得名聲的好機運，請拿出最精湛的技藝和創意，讓自己獲得無比的成就感和財富。

第二名：血型O型+生肖屬猴

對於業務來說，客戶就像是自己的衣食父母，是業績的來源，更是獎金的依據，無論你是從事哪方面的業務工作，這周的業績會比你想像的還要美好，你將會覺得人際關係上變得格外順遂，與客戶交流異常的順利，不要懷疑，好運氣真的到來了，趕快多加努力，一定能拿下好幾張合約訂單。

第一名：血型A型+生肖屬牛

當財神爺降臨時，是誰也抵擋不了的，如果你是從事婚禮相關工作，這周會是忙碌的工作日，將接到許多新人的訂單，或許是美妝業、喜餅業、印刷業等，只要有沾到邊，生意就能絡繹不絕，一邊感受到婚禮的喜氣，一邊又能賺進財富，自己一定要感恩，感謝財神爺的眷顧。

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