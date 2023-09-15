快訊

政府債務何止27兆 陸最高國家機器出手剷「經濟毒瘤」

月餅發霉長白毛！館長親上火線反擊「早已認賠」：只有10顆出問題

又一男神死會了？愛上女主播！趙寅成被爆結婚倒數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼門關5星座財運旺！巨蟹座人緣好遇貴人、天秤座有望加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
五星座鬼門關後財運旺。圖片來源/ingimage
五星座鬼門關後財運旺。圖片來源/ingimage

今天是農曆八月初一，也是鬼門關的第一天，命理老師分析，鬼門關後有五大星座財運旺盛，分別是巨蟹座、射手座、處女座、天秤座、獅子座。其中巨蟹座是財運最旺的星座，人緣更是好到爆棚，會遇到貴人給你許多發展機會或賺錢管道。射手座是投資成功，將會獲得被動收入。天秤座有加薪機會。

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書貼文分析鬼門關後五星座財運旺盛。

第五名為獅子座，由於金星進入獅子座，因此獅子座偏財運非常好，容易透過客戶介紹帶來新客戶，業績會越來越好。

第四名為天秤座，因穀神星與火星入本命宮，使天秤座正財偏財運勢都很棒，在本業上會被長官注目，可以趁機大展長才，提升價值感，有加薪機會。

第三名為處女座，太陽進入處女座的本命宮，將受到身邊朋友的回饋與幫助，尤其是過去受過幫助的朋友，在今年下半年會回籠，還會告訴你很多賺錢機會。

第二名為射手座，鬼月後射手座工作實力越來越穩紮穩打，由於平時都有進行投資，因此鬼月後能順利獲得被動收入。

第一名為巨蟹座，鬼月後財運滾滾來，尤其是在人緣方面更是好到爆棚，將會遇到欣賞你能力的貴人，並給你許多發展機會或者賺錢管道。建議巨蟹座可以多參加活動、規劃理財計劃，當你需要第一手消息或者門路時，身邊就會有許多資源或管道幫助你。

偏財運 鬼門關 星座

延伸閱讀

印尼新娘結婚當天「新郎人間蒸發」 急找準公公代打完成婚禮

蘋果發布會瘋狂強調環保！他斥「3不應該」 網酸：直接發給歐盟看就好

40歲熟女因一事存款僅20萬 憂「喪葬費夠嗎？」過來人給解答

00878不再是高股息首選？ 鄉民激推「這檔」紮實型選手：多空都沒在怕

相關新聞

鬼門關5星座財運旺！巨蟹座人緣好遇貴人、天秤座有望加薪

今天是農曆八月初一，也是鬼門關的第一天，命理老師分析，鬼門關後有五大星座財運旺盛，分別是巨蟹座、射手座、處女座、天秤座、獅子座。其中巨蟹座是財運最旺的星座，人緣更是好到爆棚，會遇到貴人給你許多發展機會或賺錢管道。射手座是投資成功，將會獲得被動收入。天秤座有加薪機會。

容易人財兩失「血型+星座」TOP3！第1名O型這星座太善良被騙還幫數鈔票

戀愛很開心，有些人卻很容易在愛情裡遇到渣男渣女，特別容易「人財兩失」。搜狐網分享，三種容易被異性矇騙的血型+星座組合，遇到桃花上門，對方還跟你借錢周轉，請多當心。

每日星座運勢／處女控制情緒是關鍵 切忌太過急躁

2023-09-15牡羊座短評：做自己感興趣的事會很愉快。【整體運★★★☆☆】在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己

如何打開星座「負能量」開關？白羊輸不得、處女給負評、這星座超玻璃任何事都崩潰

大家常說生活應該要積極樂觀，但生活裡很難永遠是「正能量」，一但人們有了某些負面想法或遇上某些不開心事情，就會產生「負能量」，悲傷、不滿、、嫉妒、怨恨的情緒隨之而來。不同星座究竟容易因為什麼樣的事情產生「負能量」？快來看答案。

一臉天真卻「城府很深」星座！ 水瓶超冷靜、射手看透不說、這星座超會演

有些人明明城府很深，卻能貌似天真，一臉傻氣。搜狐網分享，有三個星座明明城府很深，卻常常「扮豬吃老虎」裝天真。他們很有自己獨到的想法和態度，卻讓人永遠猜不透。

告別水逆！四星座好運降臨 今天剛牽手的「郭董+賴佩霞」都上榜了

「水逆」終於要過了！塔羅牌老師艾菲爾點名「4星座」將感受到變化跡象，會有新的活力、積極能量進入生活。最近浮出檯面想要角逐總統大位的人，有多人都搭上這班「好運降臨」星座列車，包括天秤座的賴清德、郭台銘，雙子座的侯友宜，另外剛出爐的郭台銘的「副手」賴佩霞也是雙子座的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦