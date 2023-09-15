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鬼門關5星座財運旺！巨蟹座人緣好遇貴人、天秤座有望加薪
今天是農曆八月初一，也是鬼門關的第一天，命理老師分析，鬼門關後有五大星座財運旺盛，分別是巨蟹座、射手座、處女座、天秤座、獅子座。其中巨蟹座是財運最旺的星座，人緣更是好到爆棚，會遇到貴人給你許多發展機會或賺錢管道。射手座是投資成功，將會獲得被動收入。天秤座有加薪機會。
清水孟國際塔羅小孟老師在臉書貼文分析鬼門關後五星座財運旺盛。
第五名為獅子座，由於金星進入獅子座，因此獅子座偏財運非常好，容易透過客戶介紹帶來新客戶，業績會越來越好。
第四名為天秤座，因穀神星與火星入本命宮，使天秤座正財偏財運勢都很棒，在本業上會被長官注目，可以趁機大展長才，提升價值感，有加薪機會。
第三名為處女座，太陽進入處女座的本命宮，將受到身邊朋友的回饋與幫助，尤其是過去受過幫助的朋友，在今年下半年會回籠，還會告訴你很多賺錢機會。
第二名為射手座，鬼月後射手座工作實力越來越穩紮穩打，由於平時都有進行投資，因此鬼月後能順利獲得被動收入。
第一名為巨蟹座，鬼月後財運滾滾來，尤其是在人緣方面更是好到爆棚，將會遇到欣賞你能力的貴人，並給你許多發展機會或者賺錢管道。建議巨蟹座可以多參加活動、規劃理財計劃，當你需要第一手消息或者門路時，身邊就會有許多資源或管道幫助你。
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