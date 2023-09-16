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秋冬生肖運勢／蛇人緣起飛、猴加班有收穫、牛注意溝通

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為秋天示意圖。圖片來源／ingimage
圖為秋天示意圖。圖片來源／ingimage

秋天的腳步近了，你是否也感受到秋意了？9月23日就是廿四節氣的「秋分」，命理專家小孟老師在臉書分享「邁入秋冬12生肖運勢大解析」，快來看看你的下半年運勢如何？

《工作運》

TOP 3 : 龍－主動積極、創意才能

秋冬你的積極度較高，會主動運用你的創意和才能，去安排你的工作或事業進度，並且能有效地運用你的能量和智慧來實現目標。

TOP 2 : 蛇－創意展現、良好人緣

秋冬你有機會展現你的創造力在工作上，尤其在跟他人溝通交流時，你會更顯得有魅力，這還能幫助你建立良好的人際關係。

TOP 1: 虎－積極展現、解決難題

秋冬你有很明顯的自我想法，能展現出自信和聰明的一面，有助於解決工作上的難題，也能營造出積極的氛圍，容易得到更多的好運。

《感情運》

TOP 3 : 雞-自信聰明、表達自我

秋冬你的自我表達和溝通方面，會有非常自信和聰明的表現。這有助於你在感情關係中，更好地表達自己的需求和想法，也能更清楚知道該找尋什麼樣的戀情才對你有幫助。

TOP 2 : 狗－主動追求、長久關係

秋冬你有非常積極的態度，會使得你主動追求和維護戀情關係，也會有機會展現你自己的魅力，這讓你比較能遇到長久關係的愛情。

TOP 1 : 馬－資源充足、浪漫愛情

秋冬你可運用的資源比較多，這能讓你在追求愛情或婚姻關係的表現，更有幫助，也更能遇到浪漫的愛情故事。

《財運》

TOP 3 : 豬－財務合作、資源共享

秋冬你在與他人合作和建立夥伴關係方面，可能會受到一些愛情和美好的影響，這可能在財務方面帶來正面的影響，並有助於投入更多專注力。

TOP 2 : 猴-加班加薪、事業獲利

你能因為積極的勞動和努力，而得到更多的財務收益，比如加班。而你的智慧展現，也能提高你事業上的獲利。

TOP 1 : 羊－技能學習、財務改善。

秋冬你能透過與他人的交流、學習，而讓財務結構有正向的改變。若能與他人有合作關係，更能展現你人際關係的友好，則能帶來更高的財務收入。

《需要改善》

TOP 3鼠 : 情緒不穩、壓力增加

秋冬你的個性和行為方式，可能會受到變化和不穩定的影響，在家庭事務方面會面臨不確定的挑戰，造成更多的壓力產生。

建議：

面對改變和不確性的事務，保持靈活的開放態度，避免過度僵硬或執著，則能有效解決難題。

TOP 2 :牛－強調自我、溝通不良

秋冬你可能過於強調自我，使得溝通會有不良的現象，這容易影響你在愛情和婚姻上的關係。

建議：

努力在愛情、關係、學習和個人成長之間保持平衡，並且培養耐心和溝通技巧，減少極端的事件發生。

TOP 1 : 兔－沉迷幻想、過度自我

你可能會沉迷於某些事物，對現實有過度的幻想，顯得太過以自我中心，造成家庭關係的不穩。

建議：

確保你的夢想和目標是切實可行的，同時注意實際的交流和學習，也給予自己足夠的空間追求個人目標，並與家庭保持穩定關係。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 小孟塔羅

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