殺破狼週運勢／雙魚易有血光之災 1星座金錢運好「有大筆收入」

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽與水星齊聚在工作宮位，許多事務進行順利，效率加快。但太陽受到在心靈宮位的海王星影響，對於每天日復一日枯燥日子感到疲乏，想放長假休息。

感情運方面，金星在戀愛、子女宮位順行，同時在感情宮位的火星相位良好，與喜歡的對象在熱戀狀態，會一起收養寵物，甚至已經懷孕，有生下孩子的打算。某些白羊座被有好感的對象追求，雙方會試著交往看看。

本週須注意的部分

健康運方面，水星持續在健康宮位行進，天氣多變化，當心感冒，或是受到病毒感染，引發呼吸系統發炎，同在健康宮位的太陽受到精神宮位的海王星影響，工作壓力較大，睡眠品質不佳，每天都覺得很疲倦。

金錢運方面，木星與天王星受到娛樂宮位的金星影響，會花很多錢在遊戲課金、追星、動漫週邊、吃喝玩樂……等事物上。某些白羊座則是靠著購物舒壓，買了很多沒用的小廢物。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，太陽與水星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人有許多話題可聊，雙方常常用語音通話到深夜。某些金牛座被有好感的人示愛，雖然有點動心，不過你或對方已經有穩定交往對象了。

家宅運方面，金星在家宅宮位順行，遠行在外的家人難得回家團聚，享受天倫之樂。某些金牛座在這段時間遷居或買房，會找到環境格局令人滿意的物件，並很快簽約，搬進新居入住。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，業務量繁忙，每天都感覺很疲累。同時進入工作宮位的太陽受到人際關係宮位的海王星影響，容易被同事或上司佔便宜，多做一些不是你權責上的事務。

健康運方面，火星在健康宮位行進，工作感到過勞，同時太陽進入健康宮位，當心急性疾病爆發，必須住院療養，並要注意血光之災，容易發生意外傷害，嚴重的話，可能需要緊急動手術治療。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，火星在戀愛、子女宮位行進，同時太陽亦進入了戀愛、子女宮位，與戀愛對象正在熱戀階段，親密關係較為頻繁。某些雙子座則會在此時撿到可愛的毛小孩，但由於來得太突然，會有些不知所措。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位順行，不計代價，會預定最奢華的旅店，享受高級服務，釋放內心累積已久的壓力。某些雙子座則是因為公務所需出差，差旅待遇極佳，但要完成的任務也很重大。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，同時金星在面試宮位順行，目前積極尋求新工作，面試很多種類的職缺，雖然都拿到錄取的通知，但總覺得不適合自己的專長，還在持續摸索新的可能性。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到志業宮位的海王星影響，親人對於你現在的工作與前途感到擔憂，常常叨念你。某些雙子座會被長輩要求回鄉發展，或承接家業，會因此有些猶豫。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，太陽與水星齊聚面試宮位，面試新工作受到青睞，很快就收到錄取通知。參加各級國家人員考試，也能跨越門檻，進入公家機關服務。工作穩定的巨蟹座與客戶溝通，或是參加各種資格認證，都十分順利，能力受肯定。

金錢運方面，金星在金錢宮位順行，最近手頭資金較為餘裕，會從事較為奢侈的消費，享受生活的小確幸。但由於金星受到在人際關係宮位的木星、天王星影響，交際應酬的花費也較多，某些巨蟹座會收到親朋好友的紅色炸彈。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，會因為一些細故與家人發生口角，或是跟鄰居發生不愉快的事件。居家環境較為不安寧，當心門戶安全，容易遭宵小入侵。並注意電器與爐火的使用。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與天王星受到金星影響，會有機會與一些名人接觸，卻明顯感覺與對方的價值觀格格不入，甚至有一種被人佔便宜或遭到利用的不適感。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮順行，會開始發現某個人常常討你歡心，有追求你的意圖。感情已經穩定下來的獅子座，兩人會對於未來有長遠的規劃，以結婚為前提而交往。

金錢運方面，太陽與水星齊聚金錢宮位，經過各種繁瑣的程序，很多應該獲得的報酬或是賠償都順利核發下來。不過由於太陽受到海王星影響，有了餘裕的資金，又開始揮霍了。

本週須注意的部分

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與火星齊聚，然而太陽受到在財務宮位的海王星影響，參加旅遊團，會被帶去特產店當肥羊宰，覺得不太愉快。某些獅子座最近頻繁需要出差，在外會有些水土不服。

工作運方面，在志業宮位的木星與天王星受到金星影響，在職場上流於意氣之爭，表面看似佔了上風，但卻不斷在虛耗資金與精力，無法為自己帶來實質的業績，只是在撒錢充面子罷了。

處女座：

整體運勢

工作運方面，太陽與水星齊聚命宮，工作效率佳，在職場表現亮眼，受人矚目。然而太陽受到在夥伴宮位的海王星影響，團隊中的同事不斷出包，在忙碌之餘，還要收拾別人的爛攤子。

遠行運方面，木星與天王星齊聚遠行宮位，計畫接下來的幾個連續假期都要出國旅遊，逃離現實生活的壓力，但由於木星與天王星受到金星影響，在海外可能都關在飯店內享受高級服務，沒有心思出門享受當地風土民情。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與海王星齊聚感情宮位，海王星受到太陽影響，對曖昧對象告白被拒，甚至被封鎖，感到有些受傷。已經有交往對象的處女座，雙方愛情長跑已久，一直無法有共識進入婚姻，或是一起生活，關係走到了瓶頸。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，同時火星在金錢宮位持續行進，由於預期外的支出變多，積蓄開始見底，必須縮衣節食過日子了。某些處女座在網路上購物或玩手遊課金，浪費了許多錢，導致生活費不夠用。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位順行，會參加許多交際應酬的活動，並獲得許多禮品或是餽贈的禮物。某些天秤座則是在一些場合會遇到條件不錯並有好感的對象，會想多認識對方。

金錢運方面，木星與天王星齊聚在財務宮位，因為一些事件，因禍得福，獲得大筆的賠償金，或是消費可得到特殊的優惠。木星與天王星受到人際關係宮位的金星影響，被虧欠的債務可以討回來。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入命宮，與火星齊聚，同時工作宮位受到土星與海王星影響，在職場的工作量增加，每天都十分勞累，但許多事情都非妳解決不可，對於現在的工作感到厭倦。

健康運方面，火星持續在命宮行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時也要當心罹患急性疾病，嚴重的話，甚至需要動手術治療。太陽進入命宮，注意心臟與脊椎的問題，此時可能有明顯病徵浮現。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，水星與太陽持續在人際關係宮位順行，會擔任溝通與聯繫的重要角色，有許多人很需要你開導。但由於太陽受到戀愛宮位的影響，切勿涉入他人情感問題，免得公親變事主。

工作運方面，金星持續在志業宮位順行，正在執行一個非常重要的任務，表現亮眼，受許多人矚目。然而金星亦受到夥伴宮位的木星、天王星影響，一些沒有幫上什麼忙的同事，會來蹭你功勞，讓你感到很不齒。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚在戀愛宮位，海王星受到在人際關係宮位的太陽影響，身邊即便有穩定的交往的人，也會尋求曖昧對象做為備胎。單身的天蠍座，目前只想追星當迷妹，無心於戀愛。

健康運方面，火星在精神宮位持續行進，太陽亦進入了精神宮位，睡眠狀況很糟，心中有些秘密，或是莫名的焦慮感，無法正常入眠。某些天蠍座則是睡眠期間被噪音吵到睡不好，導致白天工作精神很差。

射手座：

整體運勢

工作運方面，水星與太陽齊聚志業宮位，在職場工作效率提升，表現亮眼，受到主管重視。不過由於木星與天王星齊聚工作宮位，相位不良，某些射手座會以接案的形式工作，雖然客戶都很滿意你的表現，相對而言也較不穩定。

學業運方面，金星在學業宮位行進，在學的射手座，會選修到學分很容易拿到的課程，可以少奮鬥一年半載。某些射手座則是被指導者相中，代表學校參加各種競賽，成績也十分亮眼。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星持續在家宅宮位行進，同時太陽進入人際關係宮位，受到在家宅宮位的海王星影響，會與某些家族中的親戚朋友發生不愉快的事件，處理這些問題十分棘手。

健康運方面，天王星與木星齊聚健康宮位，內分泌失調，代謝狀況變差，有發福的傾向，會開始注意體態與身體機能的調整。某些射手座則是有些慢性疾病浮現，需要用一些特殊的醫療方式治療。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，水星與太陽齊聚遠行宮位，短期內有海外旅遊計畫，或是已經在旅途之中，行程將十分順利。但由於太陽受到海王星影響，隨身物品容易丟三落四，隨時要再三確認有沒有掉東西。

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛、子女宮位，被意想不到的對象告白了，很快陷入熱戀之中。感情穩定的摩羯座，目前可能已經懷有身孕，或是與情感對象收養了毛小孩，但孩子的身體狀況總讓你很擔憂。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入志業宮位，與火星齊聚，工作能力展現得越是優異，同事與上司越會將各種雜事都丟給你，覺得事情都做不完。某些摩羯座目前承接了很重要的位置，要管理的事情也是五花八門，十分雜亂。

溝通運方面，土星與海王星齊聚溝通宮位，做了一些事情被人誤會，想解釋也無處可訴，常處在有苦難言的鬱悶中。某些摩羯座在網路上或是各種社群平台的發言要謹慎，容易遇到找麻煩的人。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位持續順行，並與在遠行宮位的火星有良好連結，與喜歡的人一起出國旅遊或出差，雙方關係因此更進一步。遠距戀愛的水瓶座，這段時間會有許多相處的時間，兩人會格外珍惜。

金錢運方面，太陽與水星齊聚財務宮位，某筆分期給付的貸款償還完畢，無債一身輕。有投資習慣的水瓶座，會以小額投資的方式，慢慢累積資金，不知不覺存了不少錢。

本週須注意的部分

學業運方面，太陽進入學業宮位，同時火星亦在學業宮位行進，選到上午第一堂的課程，常常需要早起很痛苦。某些水瓶座因為社團活動、打工、約會……太多事情分身乏術，常常翹課，當心被當。

健康運方面，水星與太陽齊聚疾厄宮位，天氣多變化，當心感冒，或被病毒感染，引發呼吸道發炎。並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的症狀，切勿忽視。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位順行，最近的業務量較少，總是能準時下班，有很多時間發呆放空。某些雙魚座則會承接受人矚目的職務，但金星受到在溝通宮位的木星與天王星影響，與人溝通不良，常常發生一些奇異的誤會。

旅遊運方面，木星與天王星齊聚旅遊宮位，會很隨興地決定了一個行程，到一個過去未曾造訪的城市逛逛、走走。某些雙魚座則是因為工作所需，常常需要出差，差旅待遇極佳，並能順便遊覽當地。

本週須注意的部分

感情運方面，水星與太陽齊聚感情宮位，太陽受到命宮的海王星影響，與曖昧對象告白後，對方反而變得愛理不理的，使你有些受傷。某些雙魚座與喜歡的人說了很多內心的想法，但他似乎完全沒有聽進去。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，火星亦在疾厄宮位行進，注意血光之災，容易發生意外傷，害，要特別注意保護脊椎與心臟一旦生病或受傷，會需要花很久的時間復健。

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