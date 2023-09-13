宇宙無敵處女座！蔡依林天后變織女「自己包包自己織」

星盤當中任何一顆星有落入處女座這顆星的同學，請舉手，恭喜你獲得「崇拜大賽第一名」！

處女座在星座這話題中，「被黑」的程度跟水瓶座不相上下！然而，處女座這種異於常人的生物，往往在生活當中，總是會不經意地讓你崇拜一下，這才是處女座讓人又愛又恨的原因。恨的點是：處女座真的很難搞。愛的點是：你看不到他的車尾燈。

這件事最近印證在宇宙織女蔡依林的身上，過去她做翻糖蛋糕、現在她成了亞洲最強編織品帶貨女王，而每件織品都是她親手打造，只做公益不做買賣！有趣的是，一般大明星的機場穿搭都是高級名牌包+這季最新的服飾，蔡依林的機場穿搭，包包都是她自己親手所織的包包，而且每到不同城市，還真的蔡媽媽跟她手上拎的包款都不一樣。

蔡依林在編織這條路上，完全體現處女座那股「匠人」的較真！

從小到大，我有個處女座的乾媽，他送給我媽媽、她閨蜜圈的編織包至少有上百個，她們還組了一個編織工作室，幾個媽媽們都會在那裡編織各種包款、帽子，甚至我在市集看到好看的編織包，乾媽都說：「我做給妳！」同為處女座，手殘的我，真的汗顏。

處女座神話所代表的是人們對於穀物豐收的期盼，另一方面是作為擁有生育能力的女性，還沒有生育（但未來將要生育），這兩者都代表一種豐收將至的狀態。在下一個天秤座的秋分季節來臨之前，處女座的豐收結束，秋日來臨，大地將要進到一種休養的狀態，所以天秤座代表「公平、均分」，才能確保人類與大地之間的供需平衡。

所以處女座對應的特性，就是「高效率的豐收」。

圖為蔡依林（Jolin）《Ugly Beauty》演唱會，9月10日以全新造型於大陸鄭州站亮相。 中通社

處女座會被黑，不外乎「吹毛求疵」、「龜毛」、「囉哩八唆」，但其實她在做的就是篩選。我常常笑說：「處女座很不會做全面性的事情，他只會在自己的專精領域裡面去發揚光大。」所以處女座是最會篩選的星座，他很懂什麼樣的人適合做什麼事、自己的天賦在哪就往哪裡去、選最有高效率的事情來做，這一切，處女座所付出的努力，都是達到最後的目的，豐收。

蔡依林秀出她的編織作品。圖擷自蔡依林 Ugly Beauty 演唱會 織女篇影片

蔡依林的織女行為，你可能覺得這只是她的嗜好。但這個行為看在所有處女座眼裡，都會心有戚戚焉：「要做，就要做到底。連嗜好我都要玩得比別人強。」我發現處女座的人都有這股很奇怪、想要一鳴驚人的特性，「身體先行」的實踐主義，往往都讓處女座在專精領域當中，可以做出口碑、打造潮流、獲得粉絲。

當她的織品可以取代任何名牌包，她就是背她自己做的東西。這就是我近期最欣賞蔡依林的一個特點，「你可以不用成為她流行音樂的粉絲，但可以成為她編織機場秀的觀賞者。」不被任何OOTD綁架的自由，用自己的雙手打造新一波搶攻時尚，在小紅書或是IG都開始出同款、編織教程。「你可以不用成為她流行音樂的粉絲，但可以成為她編織機場秀的觀賞者。」，也或許，她哪天不唱歌，或許還可靠其他本事維生呢（雖然她已經夠有錢～）

處女座可以成為崇拜大賽第一名的理由如下：

「現在所有的忙碌與準備都不是白費，未雨綢繆就是為了迎接下雨。」這就是看起來很忙碌的處女座，唯有靠「實踐」才能獲得心安的最強大腦。

處女座生日快樂。同步把這篇文章送給我自己。

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