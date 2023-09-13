快訊

不再經典！iPhone 15一設計消失 網崩潰：開會時常常用到

全往同方向跑！旅客車廂內竄逃跌倒畫面曝 北捷回應了

錢康明爆離職前都有「新竹跨年活動」 竹市府駁內幕5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宇宙無敵處女座！蔡依林天后變織女「自己包包自己織」

聯合新聞網／ 文‧小瑜星座
蔡依林對編織頗有興趣，在影片中還當場織起來。圖擷自蔡依林 Ugly Beauty 演唱會 織女篇影片
蔡依林對編織頗有興趣，在影片中還當場織起來。圖擷自蔡依林 Ugly Beauty 演唱會 織女篇影片

星盤當中任何一顆星有落入處女座這顆星的同學，請舉手，恭喜你獲得「崇拜大賽第一名」！

處女座在星座這話題中，「被黑」的程度跟水瓶座不相上下！然而，處女座這種異於常人的生物，往往在生活當中，總是會不經意地讓你崇拜一下，這才是處女座讓人又愛又恨的原因。恨的點是：處女座真的很難搞。愛的點是：你看不到他的車尾燈。

這件事最近印證在宇宙織女蔡依林的身上，過去她做翻糖蛋糕、現在她成了亞洲最強編織品帶貨女王，而每件織品都是她親手打造，只做公益不做買賣！有趣的是，一般大明星的機場穿搭都是高級名牌包+這季最新的服飾，蔡依林的機場穿搭，包包都是她自己親手所織的包包，而且每到不同城市，還真的蔡媽媽跟她手上拎的包款都不一樣。

蔡依林在編織這條路上，完全體現處女座那股「匠人」的較真！

從小到大，我有個處女座的乾媽，他送給我媽媽、她閨蜜圈的編織包至少有上百個，她們還組了一個編織工作室，幾個媽媽們都會在那裡編織各種包款、帽子，甚至我在市集看到好看的編織包，乾媽都說：「我做給妳！」同為處女座，手殘的我，真的汗顏。

處女座神話所代表的是人們對於穀物豐收的期盼，另一方面是作為擁有生育能力的女性，還沒有生育（但未來將要生育），這兩者都代表一種豐收將至的狀態。在下一個天秤座的秋分季節來臨之前，處女座的豐收結束，秋日來臨，大地將要進到一種休養的狀態，所以天秤座代表「公平、均分」，才能確保人類與大地之間的供需平衡。

所以處女座對應的特性，就是「高效率的豐收」。

圖為蔡依林（Jolin）《Ugly Beauty》演唱會，9月10日以全新造型於大陸鄭州站亮相。 中通社
圖為蔡依林（Jolin）《Ugly Beauty》演唱會，9月10日以全新造型於大陸鄭州站亮相。 中通社

處女座會被黑，不外乎「吹毛求疵」、「龜毛」、「囉哩八唆」，但其實她在做的就是篩選。我常常笑說：「處女座很不會做全面性的事情，他只會在自己的專精領域裡面去發揚光大。」所以處女座是最會篩選的星座，他很懂什麼樣的人適合做什麼事、自己的天賦在哪就往哪裡去、選最有高效率的事情來做，這一切，處女座所付出的努力，都是達到最後的目的，豐收。

蔡依林秀出她的編織作品。圖擷自蔡依林 Ugly Beauty 演唱會 織女篇影片
蔡依林秀出她的編織作品。圖擷自蔡依林 Ugly Beauty 演唱會 織女篇影片

蔡依林的織女行為，你可能覺得這只是她的嗜好。但這個行為看在所有處女座眼裡，都會心有戚戚焉：「要做，就要做到底。連嗜好我都要玩得比別人強。」我發現處女座的人都有這股很奇怪、想要一鳴驚人的特性，「身體先行」的實踐主義，往往都讓處女座在專精領域當中，可以做出口碑、打造潮流、獲得粉絲。

當她的織品可以取代任何名牌包，她就是背她自己做的東西。這就是我近期最欣賞蔡依林的一個特點，「你可以不用成為她流行音樂的粉絲，但可以成為她編織機場秀的觀賞者。」不被任何OOTD綁架的自由，用自己的雙手打造新一波搶攻時尚，在小紅書或是IG都開始出同款、編織教程。「你可以不用成為她流行音樂的粉絲，但可以成為她編織機場秀的觀賞者。」，也或許，她哪天不唱歌，或許還可靠其他本事維生呢（雖然她已經夠有錢～）

處女座可以成為崇拜大賽第一名的理由如下：

「現在所有的忙碌與準備都不是白費，未雨綢繆就是為了迎接下雨。」這就是看起來很忙碌的處女座，唯有靠「實踐」才能獲得心安的最強大腦。

處女座生日快樂。同步把這篇文章送給我自己。

◎原文看這裡，本文內容已獲 小瑜星座 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座 蔡依林

延伸閱讀

不是好對象？容易毀掉婚姻星座！雙子嫌無聊、雙魚演太大、這星座扛不了責任

能躺絕不坐！「史上最懶惰」3大星座 Top 2讓人超意外「平常光鮮亮麗」

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座「看透卻不說」

好色男六大面相曝！自然捲、厚嘴唇「這些特徵」偷吃劈腿來者不拒

相關新聞

宇宙無敵處女座！蔡依林天后變織女「自己包包自己織」

星盤當中任何一顆星有落入處女座這顆星的同學，請舉手，恭喜你獲得「崇拜大賽第一名」！處女座在星座這話題中，「被黑」的程度跟水瓶座不相上下！然而，處女座這種異於常人的生物，往往在生活當中，總是會不經意地讓你崇拜一下，這才是處女座讓人又愛又恨的原因。恨的點是：處女座真的很難搞。愛的點是：你看不到他的車尾燈。

能躺絕不坐！「史上最懶惰」3大星座 Top 2讓人超意外「平常光鮮亮麗」

有些人天生閒不下來，喜歡忙碌的感覺，沒事情也會找事做，相反的，有些人就像是被「懶神」附身一樣，享受著懶散安逸的日子，整天沒事做不無聊，只會讓他們感到更開心。「搜狐網」運勢專欄點名了3大星座是「懶惰大王」代表，在外頭光鮮亮麗，其實私底下超懶，一起看看有誰吧。

好色男六大面相曝！自然捲、厚嘴唇「這些特徵」偷吃劈腿來者不拒

相由心生，一個男人是不是好色，從面相就能看出來喔～旺好運分享以下6個面相特徵，他們都是對美色沒抵抗力的好色男人！

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座「看透卻不說」

人們常說「不要說謊」，但是現實生活中，為了個人利益、團體和諧，人難免會說一些謊言，有的無傷大雅，有的是有心為之。搜狐網分享幾個星座堪稱「謊言高手」，城府深，自己擅長說謊，也總能識破別人謊言，快看看誰上榜。

「鬼門關」倒數...條通女王揭密：小姐們不怕好兄弟「鬧鬼的店會更紅」

你是否曾經為「鬼」感到恐懼，趕緊避開，以免碰上不測？然而，條通女王席耶娜在她的新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中，卻提出了一種條通對於鬼的獨特的觀點，倒不是條通的人不怕鬼，而是條通比較傾向與「好兄弟」建立一種和平共存的微妙關係。

「鬼門關」明威力彩上看5.7億！四星座四生肖「財氣縱橫」不買嗎

威力彩連槓多期，本周四（14日）也是鬼門關，當天晚上威力彩頭獎獎金上看5.7億元。命理專家小孟老師在臉書點名4星座、4生肖「偏財運超旺」，中獎機率超高。建議搭配老師的招財撇步，下一個中獎就是你。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦