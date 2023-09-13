「鬼門關」倒數...條通女王揭密：小姐們不怕好兄弟「鬧鬼的店會更紅」

你是否曾經為「鬼」感到恐懼，趕緊避開，以免碰上不測？然而，條通女王席耶娜在她的新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中，卻提出了一種條通對於鬼的獨特的觀點，倒不是條通的人不怕鬼，而是條通比較傾向與「好兄弟」建立一種和平共存的微妙關係。

鬧鬼的店生意紅燒天 條通夜生意有靈異秘密

條通有種說法：「鬼都不想來的地方，人也不想去。」條通不少生意特別興旺的店家，都有過一些繪聲繪影的靈異傳說，因此也有「鬧鬼的店會更紅」的說法。條通做的是夜晚的生意，當然就得跟同在夜晚活躍的好兄弟好好相處。以前，每天晚上大概到了七、八點左右，條通很多店家就會把燒金桶拿到店門口，差遣店裡的小姐們燒金白錢。這些金白錢有些是燒給地基主，有些則是燒給好兄弟，祈求這些「在地」神靈能夠保佑自家做生意順順利利。

火光閃爍下的陰陽魅影 小姐們燃燒金白錢妖嬈開業

每天晚上順著這些巷子看過去，就會看到一簇又一簇的火光，每一簇火光旁，都有幾個搽著指甲油、身穿妖嬈禮服、足蹬高跟鞋的小姐，將一把一把的金白錢扔向焰心，跳動的火光打在小姐們頂著濃豔妝容的臉上，看起來頗有種妖異感。她們彷彿透過這灼灼火光站在陰陽兩界之間，幫著店家把不屬於陽間的一切打點好，當這一疊疊的金白錢燒到只剩餘燼，再回到現世，高懸豔幟、開店揖客。這個近乎魔幻的畫面，至今我還歷歷在目。隨著條通日式酒店漸漸沒落，加上環保意識抬頭，越來越少店家會每天在門口燒金白錢了，但在昔日，那可是條通的日常風景。

中元節的條通秀 白天普渡夜貓子現形，真實或虛幻

至於中元節，那更是條通的年度盛事。現在條通是社區舉辦聯合普渡，但早期都是各個店家自己拜拜。因為中元普渡都是白天舉行，於是原本晚上才會出現的同事，下午就全都被媽媽桑叫來店裡拜拜，其實大家也只是來走個形式，虛應故事拜一拜就回家休息，等到晚上再回店裡上班。因為要等香燒完才能燒紙錢，在這一小段等待的時間中，大家就百無聊賴地坐在沙發抽菸，有一搭沒一搭地瞎聊。畢竟只是來普渡，姐姐們都懶得化妝，也只是穿著普通的便服就來了，大家都是滿臉倦容，年紀大一點的姐姐更是難掩老態，跟夜晚上班明豔動人的樣子相當不一樣。明明這才是她們真實的樣子，但不知怎地，看上去卻反而給我一種不太真實的感覺。

《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》。圖／時報出版提供

白天收工 夜晚華麗現身：條通女人與鬼同行的魔幻生活

香快燒完時，媽媽桑就會催促大家：「好了，趕快燒一燒回去了！」原本歪在沙發上的姐姐們就會立刻起身，意思意思在燒金爐裡丟個幾把紙錢後就速速離去，到了晚上，那些下午看起來或蒼白或蠟黃的姐姐們全都又滿血復活、亮麗登場。對咩，這才是我習慣看到的姐姐呀！這樣說起來，條通的女人還真的跟鬼頗有相似之處，都是白天蟄伏、晚上活躍，難怪條通這麼講究要跟鬼共存共榮啊。

（本文出自《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

udn討論區