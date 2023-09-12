「鬼門關」後鴻運當頭！馬上就要升官發財的4大生肖
農曆七月30日，國曆九月十四日，就是鬼門關的日子，根據風俗民情，這天好兄弟就會回到冥界，而陽世間的人將不再受到干擾，更有可能轉變運勢，一起來看看在鬼門關後，馬上就要升官發財的生肖是哪幾個。
第四名：鼠
鼠寶寶擁有強烈的自尊心，總希望能夠把最好的一面表現給大家，把自己最軟弱的部分藏在眾人之後，所以常常看到鼠寶寶待人親切、充滿活力的一面，他們的適應能力非常強，懂得察言觀色，做好自己的工作，雖然保守多疑，不敢有過多的進取，但只要不出事，就是好事，這樣穩定的表現，將會受到信賴，在鬼門關過後，能得到上司的提拔。
第三名：狗
屬狗人常有情緒高昂的表現，他們敏捷、激情，好像有用不完的力量，在群體中就像一個打氣機一般，不斷鼓舞著大家的士氣，號召每個人勇往直前，為目標共同努力，這種獨特的領導能力，能感染到身邊的工作夥伴，在鬼門關後，狗寶寶的運勢漸漸抬頭，過去的犧牲奉獻即將要開花結果，在未來的日子裡，只要狗寶寶持續認真努力，升職加薪指日可待。
第二名：馬
屬馬人性格開朗奔放，充滿熱情與動力，同時思緒敏捷，在不同場合上懂得應對進退，另外在穿著上也很得體，所以常讓人有相貌堂堂，風度翩翩的感受，在工作上馬寶寶則希望自己能夠一馬當先，發光發熱，所以非常的努力勤奮，而在鬼門關過後，馬寶寶將會遇見貴人，能夠慧眼識英雄，讓你擔當重任，屆時可一定要好好把握，不僅能夠升職加薪，名望也會大大的提升。
第一名：虎
「老虎不發威，當我是病貓」，虎寶寶性格外放，敢做敢當，具有雄心壯志，衝動起來容易不計後果，願意一擲千金，只為完成自己的美夢，這樣強勁的魄力，常讓人心生畏懼，而在鬼門關後的工作事業運勢上，虎寶寶將要大放異彩，如果要投資做生意，或是開店當老闆，都是非常好的選擇，別人只能為人作嫁，而虎寶寶則能成為自己的主人，替自己賺進大把鈔票。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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