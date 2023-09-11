快看你隔壁「職場豬隊友」面相曝...額頭鼻眉嘴有這些特徵...當心扯後腿

俗話說得好：「不怕神一樣的對手，就怕豬一樣的隊友」。上班已經夠累了，如果還遇到做事不認真、光扯後腿的同事，總會嚴重影響工作進度，還壞了心情。命理網站旺好運分享以下4種「豬隊友」面相，快轉頭看看旁邊同事的臉吧！如果中了，你可能要辛苦了！

面相一：額頭低窄

額頭位置生得低窄的人，遇到事情就會慌慌張張、毫無章法，別人可以輕鬆處理完的任務到他手中就特別費勁，效率變差。

面相二：眉距過寬

大部分兩條眉毛的距離為兩個指頭寬，若超過這個距離或甚至有三個指頭寬的人，通常這樣的人很多事情都心不在焉，重要的任務交給他容易搞砸，讓人無法信任。

面相三：鼻骨突起

若鼻樑的骨頭特別突起，兩邊無肉，這樣的人生性孤傲，以自我為中心，若工作上有事情要找他處理，他可能會找各種理由來拖延。

面相四：嘴巴合不攏

嘴巴常常維持半開的人，代表他守不住秘密，常常發生什麼事轉頭就告訴別人，若工作上有什麼重要的消息都會被洩漏出去。

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