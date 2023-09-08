哪個星座最難搞？ 火象不受控、水象玻璃心…這星座瘋狂碎念好可怕

你是否常常被伴侶氣得半死卻又無可奈何？或是整天七上八下，生怕一不小心惹怒對方？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享了12星座的難搞之處，並提出解方小撇步，俗話說「知己知彼，百戰百勝」，戀愛就如同戰爭，建議參考太陽星座、金星星座。

火象星座：牡羊、獅子、射手

火象星座的人不管年紀多大，外表如何成熟，心裡永遠住著一個小孩，在談戀愛時，他們的難搞之處就是小任性，很多時候都需要人哄，需要得到鼓勵，尤其是在他們的意見不被認同時，他們任性的表現又會更明顯。

而在跟火象星座交往時，如何跟他們溝通就是一門學問，要對症下藥，因為他們是最不受控的族群，同時也最難管。越去規定他們、管他們時，火象的叛逆性格越會顯現出來，叫他往東他就會往西，只想跟你作對，因此若是用錯方法跟他們相處，常常會覺得又愛又恨，又好氣又好笑。

跟火象星座談戀愛時，他們心情好時都很甜蜜，若是心情不好時，他們情緒起伏會比較大。平時隨和的他們，若是碰到爭執場面，有些星座會變得很情緒化，即使有錯也不會認輸，所以解決方法就是要對他們有包容心，不過他們有一個最大的優點，就是不記隔夜仇，他們通常會自已裝沒事，或是以撒嬌的方式跑來跟你和好。

解決之道／多哄、多讚美他們

火象星座難搞之處都是情緒的部分，最好的方式就是多哄他們、鼓勵他們，並且多多溝通，態度不要太強硬，讓他們有佔上風的錯覺，因為他們是最需要被稱讚的星座，當你不停稱讚他們，讓他覺得自己在你心中有很重要的地位，他們就會願意示弱被你制伏。

土象星座：金牛、處女、魔羯

土象星座最難搞的地方，是很會隱藏自己的真實情緒，而且令人頭痛的是土象星座很有原則，也很有自己的規則，一切都要照他們規則走，若是踩到他們的底線，他們大多時候會忍住不說，這種有話往心裡吞，不在第一時間把真實想法說出來的個性，就是他們難搞的地方。

平時土象星座都忍住怨氣，看起來像是沒有脾氣，不過能量藏久了爆發會很可怕，你可能到最後才發現，原來他們不開心那麼久了。這種個性也常會讓人覺得土象星座的人好像很難溝通，因為他們總是憋著不說，當然無法溝通。

而土象星座另一個難搞之處，當有人觸碰到他們的原則，或是他們看不下去你做的事情時，就會開始碎念模式，因為土象星座是「家長型」人格，若是他們真的開始念，任何事都能念，並且當他們開始碎念後便會一發不可收拾。

解決之道／認真回應他們

土象星座試圖跟你溝通時，你必須認真且正面態度來回應，因為他們非常在乎別人的態度及反饋，要讓他們感覺你有聽進去，他們就會願意將心事告訴你。和土象星座交往時千萬不要唬弄他們，做錯事要直接認錯，不要找藉口，因為一旦他們生起氣時，邏輯非常清楚，你很難騙倒他們，也很難講贏他們。

風象星座：雙子、天秤、水瓶

風象星座的難搞之處，是常讓人摸不透，他們很雙標，有些事情他禁止你去做，但自己卻可以，對他們而言，規則是套用在別人身上的，他們其實不會照著規矩走，所以跟他們交往時，你常會被搞得一頭霧水，「明明上一秒說這樣，怎麼下一秒又改變心意了？」

若要解決雙標的問題，首要條件是要跟得上風象星座的變化無常，跟他們談戀愛要非常靈活，且沒有標準答案，當他們一變就跟著變，不要去追究為什麼要變。跟風象星座談戀愛其實很有趣，多變也會讓生活更加好玩。而風象星座在談戀愛時需要大量快樂氛圍，若是一直吵架，你不只會找不到他們，他們叛逆性格也會變得更明顯。

而風象星座另一個難搞又令人傷心的部分是，他們重友輕色，朋友有難他們一通電話就到，但你有事需要找他們的時候，他們就感覺有點懶懶的、不在乎的樣子，請你多點點包容心，因為他們本來就是將朋友擺第一的星座。

解決之道／融入他的朋友圈

若是不希望風象星座撇下你，你可以試著融入他們的朋友圈，當他們要去朋友聚會時，就會帶你一起去，不過若是你跟他朋友不對盤、相處不好，那就可能只會被他晾在家裡了。

水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座非常情緒化，難搞之處就是很敏感又玻璃心，總在心裡上演小劇場，你無心的一句話，也很容易刺傷他們。水象星座因為自己敏感，他們在感情裡面是充滿大量暗示的。

當水象星座覺得受傷、不開心時，都不會明說，他們會暗示或是等你自己發現，所以你可能已經惹到他們或是踩到地雷，你卻不知道，還會覺得為什麼只是小事情，但他們的情緒反應卻很大。在感情當中，這種不把話說出來，等人發現的狀況最難搞了，因為旁人會經常不知道自己錯在哪裡。

和水象星座相處，要懂得換位思考，也要適時顧及他們的情緒，因為水象星座不是開不起玩笑，只是在跟他們講事情時不要用激將法，也不要用比較法，不要說誰的男朋友比較好、誰的女朋友比較好，這些會很容易讓他們受傷。

解決之道／誠實以對別說謊

另一個難搞之處，就是水象星座談戀愛時佔有慾會比較強，他們非常缺乏安全感，所以在他們面前你不要有秘密，也不要欺騙他們，否則一旦他們覺到異樣，佔有慾就會變得很強烈，心裡的小劇場會無限上演。而針對這點的解決方法是，在相處時能越誠實越好，這樣水象星座才有辦法相信你、信任你，當他們相信你的時候，這種情況就幾乎不會出現，信任對他們來說絕對是在感情裡面非常重要的元素。

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