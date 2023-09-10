鬼門關倒數！民俗專家曝潛規則：請地藏王菩薩做主
來到農曆七月最後一週，鬼門關也進入倒數，即將在9月14日晚間11時關閉。民俗專家柯柏成在臉書粉專「柯柏成／命理」上發文，叮嚀鬼門關當天需知事項，希望好兄弟們能好好離開。
柯柏成表示，農曆七月底鬼門關的那天，有時會是29日，有時會是30日，而這天同時也是地藏王菩薩的聖誕。傳說為了不讓好兄弟吃喝玩樂太過頭，避免在陽間流連忘返，中元節（15日）普渡後就會漸漸減少供品和祭拜次數。七月底當天的祭拜潛規則，就是請地藏王菩薩做主，讓好兄弟好好跟著菩薩回陰間。
柯柏成提到，在鬼門關這天，要完全以「素食」設供祭拜。一方面是供奉菩薩的原因，另一層原因是讓好兄弟們不要在陽世留戀不回，這一天的祭祀就不會像中元節那樣雞鴨魚肉通通都有。
而既然是菩薩聖誕吉祥日，這天的禁忌當然就是「殺生」。在古代，屠宰場這天都是休市的，擔心因血腥味招惹好兄弟流連不去。
柯柏成提醒，因為現在考量環保，盡量減少金紙焚燒，社區裡的祭拜也都已經統一處理，個人建議盡量減少。紙錢沒燒完飄到路上，不小心踩了還會招致厄運，能不燒盡量不燒為原則。
依據傳統民間習俗，鬼門關這一天「不拿掃把」，等鬼門關過後才能打掃。掃把是種驅鬼用的工具，擔心遊蕩的鬼魂在這最後一天，會誤以為要被驅趕而產生怨恨。
另外，因佛教教義的齋日影響，配合地藏王菩薩聖誕，這一天在傳統上會「過午不食」，換句話說從午餐過後就不再進食（可以喝水或非時漿），一直到隔天早餐為止，意義上是讓好兄弟們上路前最後一餐不打擾祂們。
換句話說，七月底這天要送走好兄弟，但又不能說再見或明年見，客套的民間習俗、最安全的方式，就是為掌管幽冥界的教主「地藏王菩薩」慶生，客套委婉的請好兄弟們收假。
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