殺破狼週運勢／單身獅子座桃花旺盛 雙魚職場表現受人矚目

殺破狼2023年9月11日～9月17日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時在工作宮位的水星結束逆行狀態，即將執行新的工作計畫，或承接新的職務。新月期間，可許下工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在戀愛、子女宮位恢復順行，情感關係明朗化，確認彼此的心意。會有懷孕的跡象，或是在此時收養寵物。單身的白羊座會參加追星的各種活動，有機會與偶像近距離接觸。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，會思考採取新的醫療方式治療痼疾，但必須先熬過療程中的各種不適。新月期間容易吃壞肚子，或是因為某些因素引發腸胃相關的問題。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，受到金星影響，吃喝玩樂方面的花費較多，或是預期之外的費用較多。某些白羊座為了追星、購買動漫週邊，或是喜歡的明星代言的商品，浪費很多錢。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，與曖昧對象的關係可穩定下來，進入熱戀狀態。或是遇到想收編的浪浪願意跟你回家。新月期間，可許下戀愛或孩子、寵物相關的願望，會獲得新月的祝福。

家宅運方面，金星在家宅宮位恢復順行，想購屋的金牛座，可在這段時間尋求到滿意的物件，並用滿意的價錢交易成功。某些金牛座家宅整修完畢，空間也清爽乾淨。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量暴增，每天都需要加班趕工，有過勞的傾向。某些金牛座在職場常被白目同事惹毛，使得你必須花很多時間處理一些雜事。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，相位皆不良，容易被朋友欺騙，甚至捲入一些糾紛之中。某些金牛座會成為團體中的邊緣人，覺得十分孤立無援，感到社恐。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，同時水星在家宅宮位結束逆行。生病的親人身體好轉，會比較放心。需要搬家的雙子座，會找到不錯的物件，並很快就遷入居住。新月期間，可許下家庭與居住環境相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的火星相位良好，即使有些爭執，也會很快和好，在親密關係上的接觸也較於頻繁甜蜜。單身的雙子座會有機會與自己的天菜有聊天的機會，心情超愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星受到家宅宮位的太陽與水星影響，家庭與工作兩頭燒，工作量又十分吃重，感到十分疲累。某些雙子座會考慮留職停薪，或是辭掉工作，照顧親人。

面試運、考試運方面，在面試、考試宮位的金星受到木星影響，參加各種認證或國考，原本十分有把握，卻因為某些因素而沒去考試。某些雙子座面試後錄取了看似不錯的工作，卻發現該單位有些黑料，決定放棄這個機會。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，同時在旅遊宮位的水星結束逆行狀態，會確定一個旅行計畫，並順利預訂到價錢划算的交通票券與住房。新月期間，可許下與旅行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運佳，金星在金錢宮位順行，被虧欠的薪資報酬入帳，借出去的資金可討回來，生活可過得比較寬裕，會想吃些昂貴的餐廳，或是從事奢侈的消費，補償好一陣子省吃儉用的辛苦日子。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與某些家人溝通不良，常常一言不合就吵了起來，或是有親人發生讓你擔憂的事件。這段時間注意居住環境的用電與爐火安全，小心門戶，當心宵小闖入。

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，木星受到在金錢宮位的金星影響，過節會需要餽贈許多禮品，打點人際人際關係。在交際應酬方面的花費會特別多。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，同時在金錢宮位的水星結束逆行，薪資略微提升，此時也可向上司或老闆斡旋你的待遇。被虧欠的報酬會在此時入帳，新月期間，可許下與金錢、正財有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在命宮持續行進，情感關係穩定下來，雙方有意結為連理，或是一起同居生活。單身的獅子座，桃花正旺盛，會接受某個人的追求，雙方進入交往狀態。

本週須注意的部分

健康運方面，土星、海王星齊聚在疾厄宮位，身心靈處在失衡狀態，常常睡不好，並有慢性疾病浮現的徵兆。冥王星在健康宮位行進，注意泌尿系統的問題。火星在交通宮位行進，須特別留意交通安全。

工作運方面，在志業宮位的木星受到命宮的金星影響，工作能力受到矚目，會有許多單位需要你幫忙，會忙到有些過勞。某些獅子座則要當心功高震主，被上司嫉妒。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，同時在命宮的水星也結束退行狀態，工作效率恢復正常，並承接新的案件或職務。新月期間，可許下任何計畫施行的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星與海王星受到命宮的水星與太陽影響，即便在一段關係中已經累了，無法承載情感的重量，卻還是不自覺被對方制約，再度陷入天人交戰的心情中。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的花費增加，戶頭幾乎見底，對金錢感到焦慮。某些處女座所需要的日常生活用品在市面上嚴重缺貨，有錢也買不到，覺得生氣。

學業運方面，在學業宮位的木星受到在秘密宮位的金星影響，跟著有名的指導者學習專業知識，卻發現教學十分草率，感到有些失望。某些處女座發現學校的一些潛規則，感到難以接受。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，對某個人日久生情，產生莫名的好感，但這份愛戀不容許說出口，只能默默暗戀對方。新月期間，可許下對靈魂伴侶、曖昧關係、秘密戀情相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，天王星與木星齊聚財務宮位，會收到一筆賠償性的資金，生活暫無後顧之憂。有投資習慣的天秤座，會獲得一些內線消息，在適當的時候出脫標的，小賺一筆。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在命宮行進，海王星與土星持續在工作宮位肆虐，業務量加重，而且吃力不討好，需要處理許多雜事。某些天秤座一直轉換工作單位，或是尋求新的產業發展，都不是太順利，會懷疑自己的個性或能力。

健康運方面，火星持續在命宮行進，同時木星與天王星齊聚疾厄宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，甚至嚴重到需要請領保險費用的程度，同時代謝功能與內分泌狀況不良，受到慢性疾病所困擾。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時水星亦在人際關係宮位結束逆行，會因為老朋友的引薦，加入某些團體，多結識一些人脈，交換各種訊息，或是因為經常聯誼，遇到有好感的對象。

工作運方面，金星在志業宮位順行，正承接一個光鮮亮麗的案件或職務，受到許多人的羨慕與嫉妒。某些天蠍座此時正在展示工作的成果，被許多人稱讚，成就感滿滿。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與土星受到太陽與水星影響，目前的戀情有第三者存在，你會假裝不知，但這個人的存在正瓦解你目前穩定的關係。某些天蠍座奉子成婚，但心中並不希望此時進入婚姻關係中。

學習運方面，冥王星在學習宮位行進，目前學習比較冷門的科目或興趣，到了一個瓶頸，找不到同好討論，須自行摸索，覺得進步的速度較為緩慢。某些天蠍座則是需要在短期內學會一個新的技術，需要堅強的意志。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，同時在志業宮位的水星結束逆行狀態，承接了一個新的職務或案件，或是找到新工作。新月期間，可許下與工作、成就、事業……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運佳，金星在旅遊宮位順行，有一個海外旅行的計畫，即將在短期內出發，正緊鑼密鼓安排行程。某些射手座則是需要到異地出差，差旅待遇極佳，但任務也相對較為重大。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，受到水星與太陽影響，家中會有人需要你照料，或是居住空間有些問題必須修繕，家庭與工作兩頭燒，感到身心俱疲，很需要放鬆休息。

人際關係方面，火星在人際關係持續行進，與朋友容易因為小事發生爭執，鬧得不太愉快，雖然事後獲得對方的道歉，但心中會產生疙瘩。某些射手座被當成免洗工具人，幫助親友解決很多問題，卻被當成理所當然。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，同時在遠行宮位的水星結束逆行狀態，會有個遠行旅遊、交換學生、打工渡假、出差外派、留學……相關的計畫，新月期間，可許下與遠行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星、金星齊聚在戀愛、子女宮位，桃花旺盛，週遭出現許多條件不錯的追求者。單身的摩羯座，會將情感放在追星、寵物、或是創作作品、玩樂享受上，生活很愜意。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到木星影響，不惜傾家蕩產也要買到偶像演唱會的門票，容易被黃牛槍竹槓。有投資習慣摩羯座出脫標的小賺了一筆，便投入更多資金在金錢遊戲中，但因過於貪心，資金全賠光。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，業務量增加，每天都需要加班，工作十分忙碌。某些摩羯座則是與主管或上司槓上，對於不合理的事情絕不妥協，使得辦公室的氣氛不太好。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，同時在財務宮位的水星結束逆行狀態，某筆債務終於還完，經濟壓力輕鬆許多。某些水瓶座會在此時開始一項新的投資理財計劃。新月期間，可許下理財、債務相關的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，金星在感情宮位順行，與喜歡的人關係塵埃落定，雙方論及婚嫁，或是會一起同居生活。某些水瓶座被有好感的對象告白，會試著與對方交往看看。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，同時在疾厄宮位的水星結束逆行狀態，當心吃壞肚子，或是生活緊張，腸胃不舒服。某些水瓶座則要當心天氣多變化，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎。

遠行運方面，火星在遠行宮位行進，會因為工作所需到異地出差、每天舟車勞頓，十分疲勞。某些水瓶座出國旅行，會遇到不愉快的事件，或是當心遺失錢包或貴重物品。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時在感情宮位的水星結束逆行狀態，與喜歡的對象關係更進一步，雙方會正式進入交往狀態。新月期間，可許下與情感關係、婚姻相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，金星在工作宮位順行，目前正承接十分光鮮亮麗的案件或是職務，表現受人矚目。某些雙魚座正處在工作型態較為輕鬆的時期，甚至正在休長假，會有許多時間可發呆放空。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在財務宮位行進，會有太多預期外的支出，甚至需要刷卡分期攤還債務。有投資習慣的雙魚座，目前標的物指數不斷下跌，套牢在高點，甚至因為融資投入金錢遊戲，負債累累。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，切勿涉入危險行為或是區域，注意人身安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

udn討論區