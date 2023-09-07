9月桃花爆棚5星座！雙魚要打扮、巨蟹獅子職場遇到愛、金牛「穩聊聊出感情」

哪些星座最有望在9月脫單呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』2023 9月份‼️感情最旺⭐️桃花爆棚⭐️最有望脫單的星座💕，快來看看你桃花如何，建議參考太陽、上升星座，要以上升星座為主，太陽為輔。

❤️雙魚座 出門別邋遢 隨時遇見愛

雙魚座在9月想要脫單，要多注意形象管理，因為雙魚在職場上會遇到很多挑戰，會帶給你一些壓力，'可能是跟同事相處或是主管交辦很多繁重的工作，雙魚會忙得焦頭爛額，可能會疏忽掉外在儀容。雙魚9月會有很多機會認識新對象，對方甚至是你們的理想型，感情上可望突破，要隨時做好「轉角遇到愛」的準備，記得出門在外就要好好打扮自己，認識新朋友時候如果太邋遢，絕對會讓雙魚很尷尬。

雖然9月雙魚座愛情運很旺，建議仍要把觀察期拉長一點，不要憑著感覺衝太快，不要太倉促，以免被蒙蔽雙眼選錯人。

❤️巨蟹座 勇敢表達 喜歡要說出來

9月巨蟹座行動力非常強，在工作職場上會有好表現，展現企圖心，很像是沉睡已久的獅子醒來，工作上會有新機會、新舞台，要知道當巨蟹座有自信的時候，才是最有魅力的。

巨蟹座因為散發自信魅力，會帶來很多戀愛機會，但是要注意，如果巨蟹座遇到不錯的對象，建議態度要明確積極，不能太佛系、太隨緣，否則會讓對方會很困惑，請你們果斷表達自己的想法，「喜歡就喜歡」，巨蟹座脫單的機率才會高。

❤️金牛座 說出想法 動起來

金牛座要調整自己的心態，因為你們在9月容易鑽牛角尖、自尋煩惱，在職場上尤其明顯。金牛座可能因為自己的比較心，開始羨慕別人表現傑出，建議金牛座做好自己的事情就好，不要比較。

9月金牛座有機會脫單，你們桃花很旺，之前的戀情決定權可能都不在金牛座身上，但9月開始，金牛座掌握感情主導權，就算沒有戀愛也會認識很多好朋友，可以聊天陪伴，也容易增加脫單機會。金牛座想脫單，要多說出自己的想法，多說出心聲，讓別人更懂你，金牛座的感情「有機會聊出來」，9月是感情轉捩點，金牛座要動起來喔！

❤️獅子座 桃花出現在職場裡

9月是獅子座工作、感情的轉折點，在工作上會面臨到選擇階段，可能要改變做事的方式或是方向，等金星9/4恢復順行後，獅子感情發展會更順利。

獅子座9月在感情或金錢方面都有更多機會，但要提醒獅子座面對感情不要有太多幻想，不要太夢幻、太戲劇化，要去思考偶像劇和現實是不同的。想要脫單，建議獅子座的感情越簡單越好，理解和陪伴更重要，如果對方出盡各種花招或是甜言蜜語，可能都不是適合對象。獅子的桃花會出現在工作職場中，可能是出差外派、或是客戶、同事，建議上班時眼睛睜大點，多注意身邊的人。

❤️摩羯座 緣份就是這麼奇妙

摩羯座9月在工作職場或是感情上，不要太緊繃，稍微放鬆一點，會發現有一種「無心插柳柳成蔭」，緣份來的時候擋都擋不住。只要摩羯座保持心態平穩，因為對很多事情不在糾結，反而好運會自己上門。

建議摩羯座9月份多交朋友，多認識人，有助脫單。特別是當摩羯座得失心不重的時候，你們會更吸引人。

摩羯座9月的感情運用一個「妙」字形容，也就是緣份很奇妙，如果有人幫你介紹對象，不要急著拒絕，試著相處看看，或許會很談得來。有對象的魔羯座，在感情上也可能有新的進展，可能走入婚姻或是同居，建議9月要花點時間多經營感情，

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