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威力彩連槓飆4.7億！4星座4生肖「福報財運俱佳」今晚贏定了

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威力彩連槓飆4.7億！4星座4生肖「福報財運俱佳」今晚贏定了

聯合新聞網／ 清水孟國際塔羅小孟老師
圖為民眾搶買威力彩示意圖，非新聞當事人。記者林伯東攝影／報系資料照
圖為民眾搶買威力彩示意圖，非新聞當事人。記者林伯東攝影／報系資料照

威力彩連槓多期，今（7日）晚頭獎獎金上看4.7億元。命理專家小孟老師在臉書點名4星座、4生肖「命中有福報」，中獎機率超高。建議搭配老師的招財撇步，希望今晚財神降臨你家。

Top4金牛座：

金牛座運勢特別旺盛，外出運勢很旺，如果想要投資的人，周四可以外出購買彩劵，若穿著黑色衣服得獎率會很高。

Top3雙子座：

雙子座，正偏財運勢旺盛，會有好的消息進來，如果家中有白水晶，或有白石頭，可以攜帶前往投注站，說不定可以扭轉乾坤，手氣大旺。

Top2巨蟹座：

巨蟹座周四運勢大旺，若你想購買威力彩，可買麻薯到土地公廟拜拜，拜完後再吃，吃完後再去投注站購買，說不定會有得到大獎的機率。

Top1天秤座：

火星一直滯留在天秤座，能給天秤帶來旺盛財運，若可以建議找人一起投資或包牌，能有強大財運進入。

幸運生肖：狗、龍、兔、馬

幸運財位：正北

幸運時辰：

早上9:00-11:00

下午15:00-17:00

這兩時辰財富運勢最旺，建議此時購買。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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