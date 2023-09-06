怕爆！你也容易感應「好兄弟」？天生靈異體質5種手面相曝

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旺好運／ 善光老師
圖為靈異體質示意圖。圖片來源/ingimage
圖為靈異體質示意圖。圖片來源/ingimage

農曆七月快接近尾聲了，不知道你是那種不信鬼神的人還是這個月過的戰戰兢兢的人?但那些天生有敏感體質，容易接收到靈界訊息的人，可就不在乎是不是農曆七月了，也許這個月份是特別敏感，但平常可也是不輕鬆呀。

談到超感應體質，面相專家善光老師就分析出3大特點給大家參考

天生敏感體質特徵1：眼睛帶有點藍色

在黑眼珠外，有一圈淡淡的淺藍色，這樣的成年人第六感特別強。常常會出現預知夢，或超感應之類的事。但若是老人家有這種現象，則是代表長壽。另外，若年輕女孩或小朋友有這圈藍色，代表她身體尚未發育完全。

天生敏感體質特徵2：智慧線長而下彎

手掌上的智慧線若長而往下垂，通常這樣的人特別多愁善感，想像力也很豐富，而情緒多的人，除了容易感受到別人的情緒，也容易招來情緒多的靈體靠近自己，例如傷心的腦波容易招來傷心靈體，發怒時腦波容易招來生氣靈，因為會產生共鳴現象。

天生敏感體質特徵3：頭頂軟骨或留縫

人的頭蓋骨是由幾塊骨頭拼接而成，其中的拼接縫在成年後，會完全接合鈣化變硬。但有些人成年後卻未完全密合，這樣的人也第六感強也容易有預知的現象，但缺點是容易被靈體接近或干擾。

以上是古面相書對於此類相關事務的紀載，若世上真有靈體存在，我們也無須差別對待，待人之道與待靈之道是相同的，有求就必當有還；所以尊重不冒犯是最基本的禮貌與準則，常保持平靜的心與專心理性，不要讓太多情緒與慾望淹沒自己，可以讓干擾變小。

天生敏感體質特徵4：眼睛三白眼或眼睛凸

眼珠的上方或下方眼白比較多，稱為三白眼，或是眼睛比較凸，這類型人體比較敏感，對周遭的事情第六感也比較強烈。

天生敏感體質特徵5：太陽穴兩側骨頭凸出

太陽穴的兩側的骨頭比較凸起，這種面相比較少見，第六感與平常人比較有差異，可能具有靈異體質。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 農曆七月

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