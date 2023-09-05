9月星座運勢／水逆不用怕！4星座建議去旅行、天秤成功快來了

8月24日開始水星逆行在處女座，會在9/15恢復順行。這次「水逆」會讓很多人很有感，甚至就像是2023年的年中考試。占星師米薩小姐分享影片「9月星座運勢｜水逆→順！天命之月💛✨天秤等到成功、天蠍劍走偏鋒？」，快來看看12星座9月會發生什麼事。建議參考太陽星座、上升星座。

▎牡羊座

9月充滿不確定性，牡羊座明知道目前方向正確，但實行起來卻讓人沮喪，因為所有可能出錯的地方都會出錯，建議不能抱著僥倖心態，只要你確定大方向是正確的，你可以用個人魅力做出成果，並說服別人。牡羊座要相信你心中想看到的風景，並且知道正在朝那方向前進。

▎金牛座

9月會面臨的挑戰是「如何在工作中表達自己」，告訴別人你的想法和願景，讓別人相信你的決定。金牛座以前都是埋頭苦幹，但與其拚命做事，不如好好表達，才會被注意到，得到更多機會。金牛要好好訓練自己展現自我，不要把工作和個人分開，你的好表現就是你人生精彩的一部分。你的工作、你的生活有好表現，都要讓別人看到。

▎雙子座

9月要試著將生活基本的事情，慢慢調整到更舒適的位置，例如跟長輩的關係，可能經過衝突和磨合，溝通變順暢，也可能是你對家庭的想法有改變，你也能接受新的可能。雙子很適合和朋友相聚，會感覺自己變成人氣王，扮演帶話題的角色。單身雙子座也有機會遇到好對象，可以開啟短程旅行，會為你帶來新靈感。

▎巨蟹座

9月會面對跟人有關的議題，巨蟹以往遇到不開心的事情，就會逃走，但9月的巨蟹不能逃避，因為這些人你必須跟他們好好相處，例如同事、朋友、夥伴、家人，建議巨蟹座可以保有自己原則和底線，但是不要逃避面對人際關係，衝突背後，你會發現有可以做更好的地方，也能找到和人的新相處方式。你會因此得到一群人的信任，他們會相信你支持你。

▎獅子座

獅子座9月自我感覺良好，並且有志同道合的朋友，感覺新生活在運轉。但是9月的新嘗試，不見得真的讓獅子座更順利，建議獅子座不要用太功利角度去看待手邊的事情，盡量去沉浸在你喜歡的人事物中，會慢慢感覺到你的魅力散發。9月中旬會有很多新機會，建議要先沉浸在喜歡的事情裡，成為讓自己崇拜的人。

▎處女座

9月處女座可能會覺得有點倒楣，以前擅長的事情突然吃鱉，或是你曾經很相信的人，卻發現你看走眼，9月常在收拾善後。建議處女座可以去遠一點的地方旅遊，調整心態，調整看待事情的角度。也很建議進修，找到更高的門檻，往後就不再遇到麻煩。

▎天秤座

9月很多事情值得天秤座去冒險，心情也躍躍欲試，但是嘗試後發現效果不如預期，所以內心會有不安全感。天秤座容易自我批判，挑剔自己哪裡沒做好，但是天秤座九月中旬會漸入佳境，建議不要急，讓自己稍微放鬆。9月天秤座人緣變好，事業也變好，機會也變多，只是要稍微等待。

▎天蠍座

天蠍座想在9月冒險，你覺得方向正確，所以可能手段激進，容易遭受一些質疑批評。建議做事情之前，要看有沒有貴人或人生導師也支持你，如果他們認同，就盡量嘗試。如果沒有貴人支持，建議要修正方向。天蠍座知道被誤解也沒關係，如果覺得正在做正確的事情，心態要撐住。

▎射手座

射手座9月面臨的挑戰是要「打開格局」，明明在做對的事情，為何得不到支援和幫助？你可能要付出一些代價，尊重服從忍耐，透過「向上溝通」，學習如何和權威取得平衡。射手座9月可以去旅行，或是找心中的大師談話諮詢，對照他們的人生，提昇你的思維，往更高維度的方向發展，心情和氣場都會滋潤。

▎摩羯座

9月的摩羯座對自己標準很高，如果沒達成目標，就會自我批判。建議摩羯座轉移注意力，看9月是否有新資源進來，是否有貴人、長輩的幫忙。9月的魔羯座如果得到了新資源，就代表你的方向正確。與其批判自己，還不如好好回應這些能量。

▎水瓶座

9月水瓶座與其說很想成功，倒不如說你很想支持別人的成長。水瓶座關心別人的情緒，包含伴侶、合作對象、家人朋友，你支持他人，他們也會非常感謝你。你們會成為很有默契的關係。水瓶座戀愛機會大增，如果有喜歡的人，可能達到新境界。可以邀情對方一起從事很有回憶的事情，感情會升溫。9月水瓶座錢花得比較多，要注意。

▎雙魚座

雙魚座過去幾個月一直在處理和他人的關係，可能是伴侶或合作對象，但狀態不夠穩定。建議如果你們有共同朋友或是喜歡的事情，都會是很好的調劑。可以和這些人一起去做某些事情，在能量好的時候在談合作，溝通效果會變好。雙魚座9月可以從事短暫旅行，會讓氣氛變好。雙魚工作運勢好，可以從工作裡感受到自己的價值和成就感。

9月星座小祝福。圖擷自米薩小姐占星誌

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