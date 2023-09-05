9月8日「白露」六大禁忌！禁喝冰水、穿太清涼 兩生肖外出注意安全

9月8日(周五)就是廿四節氣的「白露」，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享「白露」時有六大養生禁忌，提醒民眾多注意。在24節氣中，每年的白露多在國曆的9月8日，並且太陽黃經位在165°。然而白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠。古人也以四個節氣搭配五行，秋天五形為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」。

2023-09-05 11:23