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節氣白露將至！ 這「四生肖」財氣滾滾、運勢如虹

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有四個生肖財氣足，有望升職加薪，錢財不斷入帳。示意圖/ingimage
近期有四個生肖財氣足，有望升職加薪，錢財不斷入帳。示意圖/ingimage

本週五（9月8日）將迎來秋天第三個節氣白露，天氣也將逐漸轉涼。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，四生肖近期財氣足，有望升職加薪，錢財不斷入帳！

生肖猴

屬猴的人浪漫多情、有進取心，且不會輕易受到別人的影響。他們頭腦聰明、精力充沛、性格熱情，後腳翻身做大富翁，收入會大大超過心中預期所想。

近期屬猴的人往後2個月投資理財次次贏，自身生意也能越做越大，更不會成為一個隨波逐流的人，先是天賜大吉兆，後是金銀享不盡。

生肖馬

屬馬的人有極強的責任感和精闢的洞察能力，心態樂觀、思維縝密、辦事果敢、精明靈活，屬馬的人做大富翁，收入會大大超過心中預期所想。

近期屬馬的人滿面紅光，喜歡親自動手去解決問題，也喜歡改善自己的工作和生活環境，重情重義、待人和善，不喜歡湊熱鬧。

生肖虎

屬虎的人生活順心如意，財富就會增加，出門見橫財，運勢轉衰為旺，財富運勢如虹。他們聰明伶俐、知性好學，心思還很單純善良，財庫充滿了自然的放鬆和甜蜜的生活。

近期屬虎的人有機會擺脫上個月不順心的事，每天的工資收入都會有顯著的提高。工作與生活上的很多問題都能迎刃而解，未來生活將變得越來越富有。

生肖豬

屬豬的人待人真誠但保持距離，讓人感到非常舒適、值得信任。前腳喜鵲門前瘋狂叫，後腳財富橫財賺不停，近期屬豬的人將財喜兩旺，好運一觸即發。

屬豬的人頭腦聰明、內心善良，但性格忽冷忽熱。近期他們活潑好動，能見機行事、能言善道、勤奮努力，將用他們真正的實力取得成功，財運飆升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白露 生肖 財運

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